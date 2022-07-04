Серебряный призер Пекина-2022 - голкипер Иван Федотов - в мае подписал контракт с "Филадельфией Флайерс", а его договор с ЦСКА закончился в конце апреля. Но, кажется, сезон НХЛ-2022/23 игрок пропустит.

• Днем 1 июля представители военного комиссариата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге на выходе из ледовой арены - после чего хоккеист проехал вместе с ними в военкомат;

• В военкомате Иван прошел медкомиссию, но через какое-то время ему стало плохо - его доставили в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. По различным сообщениям, у него обострился гастрит на нервной почве;

• Адвокат Федотова подал жалобу в районный суд с просьбой признать незаконным решение военкомата о призыве игрока. Кроме того, была нарушена процедура призыва;

• В ночь на 3 июля военная полиция вывезла хоккеиста из госпиталя - и долгое время местоположение Федотова было неизвестно. Появлялись разные варианты места его службы: Североморск, Новая Земля. Сейчас он находится в Северодвинске, где пробудет до сентября - после чего ему будет назначено место службы;

• Руководство ФХР отказывается от комментариев по поводу Федотова, а Александр Овечкин, проводящий отпуск в России, так ответил на вопрос, не хочет ли он поговорить про ситуацию: "Нет, а зачем?".