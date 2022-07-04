Из армейского клуба – в войска.
Что нужно знать об Иване Федотове: родился в Финляндии, тренировался у спецназовцев США, прыгал со скалы на Кубе
Похоже, Федотов будет служить на Новой Земле. В 1961-м там испытали Царь-бомбу
Федотов не выходит на связь и, кажется, сейчас в Североморске. Еще раз пытаемся разобраться, что происходит
Что известно на сегодняшний момент
Серебряный призер Пекина-2022 - голкипер Иван Федотов - в мае подписал контракт с "Филадельфией Флайерс", а его договор с ЦСКА закончился в конце апреля. Но, кажется, сезон НХЛ-2022/23 игрок пропустит.
• Днем 1 июля представители военного комиссариата задержали 25-летнего Федотова в Санкт-Петербурге на выходе из ледовой арены - после чего хоккеист проехал вместе с ними в военкомат;
• В военкомате Иван прошел медкомиссию, но через какое-то время ему стало плохо - его доставили в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга. По различным сообщениям, у него обострился гастрит на нервной почве;
• Адвокат Федотова подал жалобу в районный суд с просьбой признать незаконным решение военкомата о призыве игрока. Кроме того, была нарушена процедура призыва;
• В ночь на 3 июля военная полиция вывезла хоккеиста из госпиталя - и долгое время местоположение Федотова было неизвестно. Появлялись разные варианты места его службы: Североморск, Новая Земля. Сейчас он находится в Северодвинске, где пробудет до сентября - после чего ему будет назначено место службы;
• Руководство ФХР отказывается от комментариев по поводу Федотова, а Александр Овечкин, проводящий отпуск в России, так ответил на вопрос, не хочет ли он поговорить про ситуацию: "Нет, а зачем?".
"Ну давайте по фактам: служивые люди без опознавательных знаков, не представляясь, забирают человека, отвозят неизвестно куда. Никаких пресс-релизов. Все вокруг говорят: "Ну, раз это произошло - то, наверное, это чей-то заказ. То есть это не исполнение закона, это заказ. И вот если сейчас Иван, серебряный призер Олимпиады, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина, находится в воинской части и нас об этом не информируют - при том, что запрос общества существует - то это дискредитация власти и это похоже на похищение. Не на призыв человека в армию, а на похищение", - комментатор Дмитрий Федоров разложил все по полкам в начале программы "Есть тема".
А темь временем на "Матч ТВ" идет выпуск программы "Есть тема", посвященный Федотову, где среди гостей - солист "Иванушек International" Кирилл Андреев. Очень любопытно, конечно.
Из "Филадельфии" же пока никаких новых комментариев - еще в ночь на 2 июля Чак Флетчер, генменеджер "Флайерс", сказал, что клуб в курсе ситуации и изучает ее.
Хотя, кажется, уже лучше бы изучать рынок свободных агентов-вратарей. Ну или продлевать Джонса - в самом крайнем случае.
Вся эта ситуация с Федотовым, безусловно, повлияет на отношение клубов НХЛ к выбору российских игроков (как и на желание российских игроков вообще оставаться в родной стране).
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман говорит, что команды вообще беспокоятся, когда их игроки едут в отпуск в Россию.
«Никто не может помешать российским игрокам отправиться домой, чтобы навестить свои семьи, но команды нервничали по поводу этой идеи задолго до того, как эта история стала известна.
Несколько организаций и агентов сообщили в пятницу, что пытаются выяснить, должны ли их российские игроки/клиенты служить, надеясь избежать подобного сценария.
Это может оказать влияние на драфт НХЛ. В командах было много внутренних дискуссий о выборе российских игроков. Если у проспектов будет гарантия, что они могут отправиться в Северную Америку после выполнения своих обязательств, это может помочь. Но получит ли кто-нибудь такие гарантии к четвергу?»
Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева в своем телеграм-канале пишет, что Федотову во время службы могут разрешить тренироваться и заниматься хоккеем - во всяком случае, такие разговоры ходят.
Северодвинск на весь год?
Телеграм-канал "Арена Бреда" уверяет, что Федотов проведет не 3 месяца в Северодвинске, а весь год - и якобы ему уже объявили об этом.
"Матч ТВ" рассказывает, что Федотова задержали прямо во время съемки программы для телеканала. "Мы встретились, сняли тренировку на льду, в тренажерном зале, а потом разбор ошибок с тренером, - объясняла корреспондент канала Анна Андронова. - У нас с Ваней был план, что мы сначала снимаем во дворце, а потом едем снимать интервью где-то в парке. Из дворца мы вышли втроем: я, Ваня и оператор. На парковке уже стояла толпа людей. На первый взгляд их было около 10.
Первое, что бросилось в глаза: двое человек стояли в маске и камуфляже, остальные были в штатском. Один из них показал Ване удостоверение и что-то сказал. Диалог был коротким, примерно минуту — я ничего не расслышала. Там было четыре автомобиля без каких-то опознавательных знаков. Три легковых и один фургон, Ваню посадили в фургон. Он сказал, чтобы бы мы ехали на место на такси, а потом с нами свяжется".
Первые фотографии Федотова в армии
"Спорт-Экспресс" опубликовал первые фотографии вратаря в армии - он находится в Северодвинске. Как уточняет "Фонтанка", 1 июля ему было присвоено звание рядового. В местной учебке он пробудет до сентября.
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