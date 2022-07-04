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Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск

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Изучили, где сможет играть вратарь.

Голкипера ЦСКА и сборной России Ивана Федотова забрали в армию. По последним инсайдам, хоккеиста привезли в Северодвинск – и он пробудет там как минимум до сентября.

Естественно, о профессиональном спорте придется забыть – но возможность играть у Федотова, скорее всего, будет. Дело в том, что главнокомандующий Военно-Морского флота Николай Евменов – большой любитель хоккея. В 2013-м, когда он командовал Северным флотом, в Северодвинске создали сначала несколько команд, а затем военную хоккейную лигу.

Вообще в хоккей там начали играть сразу же, как вид спорта стал захватывать Советский Союз в конце 1940-х. Тогда создали команду «Шторм», которая играла на чемпионатах вооруженных сил СССР – а это были представительные турниры: туда приезжали все основные армейские команды, обязательно ЦСКА (конечно, далеко не всегда основой) и СКА из разных городов – в том числе мощные ленинградский, новосибирский и другие.

Когда Союз распался, а армейская система в новой стране перестраивалась, североморский хоккей заглох, но в последнее десятилетие возродился. Начали с 5 команд, расширились до 14, затем и до 20 с лишним. Из лучших – чтобы играть не только между собой – собрали команду «Северный флот», она играет в турнирах, которые проводит Министерство обороны.

В июне сборная Северного флота заняла третье место на чемпионате вооруженных сил. Выиграла три матча из шести, выше закончили только Центральный и Восточный военный округа. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге – во дворце спорта СКА на Ждановской набережной.

Играют и в общих турнирах: например, в апреле «Северный флот» стал чемпионом Мурманской области (в меню на сайте лиги его зачем-то сокращают до ЧМО-2021/22). Причем выиграли 17 матчей из 17, забросили на 100 шайб больше (186), чем серебряный призер – доминировали. Громили соперников в том числе 15:0 и 17:2.

По результативности лигу разрывал форвард Ян Рабинович – у него 64 (37+27) очка. Судя по всему, это 23-летний хоккеист, воспитанник челябинской школы, который играл за «Брянск» и «Липецк» на низшей ступени МХЛ и четыре года назад должен был спасти липецкий хоккей.

Если верить этой статистике, за три последних года «Северный флот» выиграл все 43 матча, в которых участвовал – только два раза не в основное время.

«Хоккей – как морской бой: скоротечен и непредсказуем. Требует полной самоотдачи. Требует игры в команде. Постоянно меняется обстановка, постоянно принятие решений неожиданных. Наверное, за это не только я, но и все мы любим хоккей», – говорил идеолог хоккея на Севере Николай Евменов.

Его, кстати, назначили главнокомандующим ВМФ России, повысили с командира Северного флота, прямо во время решающих матчей Ночной хоккейной лиги. Тогда, в мае 2019-го, Евменов был капитаном команды «К-21», названной в честь легендарной североморской подводной лодки. После повышения он капитанит уже в команде «Девятый вал», представляющей командование ВМФ России.

Как в эту хоккейную систему впишется серебряный призер Олимпиады-2022 и обладатель Кубка Гагарина-2022 Иван Федотов, пока неизвестно.

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Фото: murman.tv/пресс-служба Северного флота

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