ЦСКА – чемпион! Выиграл главный матч сезона за минуту – благодаря двум провалам «Магнитки» в обороне

Федоров взял кубок с первой попытки.

После шестого матча Илья Воробьев уверял на пресс-конференции, что даже после двух поражений психологически с командой все в порядке – она выйдет на решающую битву сезона и будет играть. И первые минуты полностью подтверждали его слова – «Металлург» под громкое скандирование домашних трибун летел вперед и выглядел очень внушительно. Но чуть подустали кричать болельщики – и их команду словно подменили.

То ли «Магнитку» хватило только на 10 минут, то ли план ЦСКА был в том, чтобы перетерпеть старт и включать атакующую мощь постепенно, но картина на льду изменилась мгновенно. Уже армейцы диктовали свою игру – и настолько мощно, что уральцы просто терялись. Как можно дать бросить с пятачка в решающей игре финала, сейчас вряд ли объяснят даже защитники «Магнитки».

По идее, этот гол должен был как-то мотивировать игроков «Металлурга», стать волшебным пенделем – но, кажется, он загнал их в еще большую депрессию. Через 57 секунд «Магнитка» просто прогнулась в своей зоне под прессингом, Светлаков забрал шайбу у уставшего Чибисова как конфету у ребенка (хотя дети, пожалуй, сопротивляются больше) – и выписал передачу на Александра Попова, который был совершенно свободен.

Главный бородач этой весны пропустил три последних матча – но как же вовремя вернулся. Прямо к празднику.

«Магнитка», конечно, пыталась его испортить: взвинтила темп, Воробьев тасовал тройки – но ЦСКА почти при любом тренере мог удержать такое преимущество. Как и наказывать чрезмерно увлекающегося атакой соперника.

ЦСКА – чемпион-2022! Первый трофей в карьере Федорова-тренера. В дебютный год. С 1-3 в финале. Но на его лице была как всегда лишь спокойная улыбка – как будто так все и должно быть.

Финал

Счет в серии – 3-4

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев