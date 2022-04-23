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«Магнитка» уже ведет в финале – благодаря канадцу, от которого отказался ЦСКА. В «Вашингтоне» его называли «советским игроком»

Брендан Лайпсик Брендан Лайпсик
Линус Хультстрем Линус Хультстрем
Архип Неколенко Архип Неколенко
Филипп Майе Филипп Майе
Николай Голдобин Николай Голдобин
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Кажется, у армейцев проблемы.

После того праздника, что команды устроили в среду в Магнитогорске, хотелось верить, что и вся серия станет атакующим фейерверком. Но, кажется, Москва пятничным вечером не располагает к веселью – только к работе.

Нет, «Металлург» снова забросил достаточно – и даже больше – по меркам финала Кубка Гагарина. Сыграл идеально, но огонька и куража в матче не было. И в этом виноват ЦСКА: команда как будто ждала чего-то весь вечер, и так и не дождалась. Даже в моменты, когда надо бежать, давить и отыгрываться – этого не было. Можно вспомнить несколько отличных смен в исполнении армейцев – но этого мало, особенно когда ты проигрываешь с середины первого периода и отставание только растет. ЦСКА показывал свой классический хоккей, но игроки как будто затухали с каждым пропущенным голом. 

Уральцы не то чтобы фонтанировали эмоциями, но во всяком случае их хватало. Больше всего желания оказалось у второй тройки – Лайпсик – Майе – Голдобин: в прошлом матче они организовали 4 шайбы, в этом были чуть скромнее – всего 3.

Начали с отличной контратаки, которую диагональной передачей начал защитник Линус Хультстрем. Лайпсику оставалось просто не промахнуться почти с линии ворот – 0:1.

В самом начале третьего периода уже сам канадец стал вдохновителем забитого гола. В большинстве протащил шайбу из-за собственных ворот до чужой зоны, развернулся там, дождался, пока партнеры расположатся, – и отдал Яковлеву, который решился на убойный бросок.

Уже после этого гола было все понятно в матче, но тройка Майе решила подстраховаться – правда, вместо самого Майе успел выскочить Неколенко, который и начал атаку. А закончили ее Голдобин с тем же Лайпсиком.

У Брендана – 2+1 за вечер, он первая звезда матча. Кроме дубля он успел еще и заблокировать два броска соперника – безусловно, полезнее него в этот вечер никого не было. ЦСКА бы такой игрок не помешал.

И забавно, что еще год назад Лайпсик был игроком как раз армейцев. Свой первый сезон в России он провел именно за ЦСКА – выбил 11+13 в 42 матчах регулярки и 3+5 в 16 матчах плей-офф, выходя со Слепышевым и Локтионовым в третьем звене.

В Москве посчитали, что свои деньги (по слухам, 36 млн рублей в год) иностранец не отрабатывает – и обменяли летом права на него в «Магнитку». Вот только на Урале понимали, кого берут – и насыпали Брендану, по данным «СЭ», даже больше – 55 млн.

«Уникальный игрок для КХЛ? Да, он другой, – еще до старта сезона-2021/22 говорил Илья Воробьев о новичке в интервью Sport24. – Я еще в прошлом году разговаривал о нем с ребятами из «Вашингтона». И услышал от них интересную фразу: «да он советский игрок!». И правда, в этом что-то есть. Он быстрый, юркий, читает игру очень хорошо, мышление нестандартное. Интересный парень».

В регулярке канадец стал вторым снайпером (16) и третьим бомбардиром (35) команды, а вот в плей-офф уже занимает первые места во всей лиге – 11 голов и 20 очков в 20 матчах.

Лайпсик – действительно отличное игровое усиление для лиги: 187 матчей в НХЛ, 59 очков, комплименты от Бэбкока. Он успел поиграть в «Кэпиталс», но в отличие от бывшего партнера – Александра Овечкина – не вошел в историю, а вляпался в нее. Весной 2020-го кто-то слил переписку чата, в котором Брендан за глаза обсуждал внешность девушек (например, назвал жирной жену бывшего партнера), а также заклеймил одноклубников Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками». НХЛ осудила поведение игрока, а «Вашингтон» поместил Лайпсика на драфт отказов и затем расторг контракт.

Так началась карьера игрока в КХЛ – на радость «Металлурга». И явно на беду ЦСКА – с его звеном армейцы пока не могут справиться.

Кубок Гагарина

Финал

ЦСКА – Металлург Мг 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Дата проведения
22 апреля, 19.30, «Ledovyj Dvorets Sporta CSKA»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Лайпсик (Майе, Хультстрем)
0:2 – 32 Виделль (Неколенко, Яковлев)
0:3 – 42 Яковлев (Лайпсик, Керри)
0:4 – 44 Лайпсик (Голдобин, Неколенко)
Вратари: Федотов 26/30, Рейдеборн – Кошечкин 33/33.

Счет в серии – 1-2

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Куденко

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