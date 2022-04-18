ЦСКА забрал старт серии с «Магниткой»: дождался первого гола Андронова в плей-офф и грамотно воспользовался ближней скамейкой

Москва впереди – 1-0.

Вечером прошлого четверга ЦСКА закончил финал конференции – в седьмом матче против СКА. После этого надо было еще возвращаться в Москву, добираться до Магнитогорска. «Металлург» же был свободен с прошлого понедельника – и его игрокам вообще никуда не надо было ехать, с «Трактором» они разобрались дома. Почему при этом армейцы сегодня выглядели временами свежее уральцев – загадка.

Хотя в первом периоде казалось, что именно хозяева откроют счет: они чаще бросали в створ (в основном с быстрых атак), а Иван Федотов явно нервничал, регулярно отбивая шайбу перед собой – партнеры подчищали. Но в остальном это был равный отрезок – и, кажется, такой ожидается вся серия. Многое будет решать первый гол в каждой игре.

Сегодня такой влетел в ворота Кошечкина во втором периоде. Сергей Андронов из-за травмы не играл с Олимпиады в Пекине, вернулся только к серии против СКА, а на старте финала набрал первое очко в плей-офф-2022 – очень важный гол.

Пятерка «Металлурга» задержалась на площадке – и проиграла в свежести одному Андронову, который и бросил, и добил. У Земчонка с Чибисовым были лучшие места для просмотра.

Через три минуты ЦСКА еще раз воспользовался ближней скамейкой, но уже более хрестоматийно повозив соперника. Москвичи владели шайбой в чужой зоне и менялись по одному, пока уставшая пятерка «Магнитки» провожала глазами шайбу, ходившую из одной армейской клюшки в другую. Забивать должен был еще Окулов после финта Григоренко, но – отскок и гол Нестерова.

Эти эпизоды и предопределили результат. Любопытно, что ЦСКА сам же чуть не растерял эти «+2» – получил три удаления еще до конца периода, но реализовал «Металлург» только одно. А больше у него шансов и не было.

ЦСКА настолько идеально провел третий период, что попытки уральцев зайти в чужую зону выглядели примерно так:

0 бросков в створ у «Магнитки» к середине периода, 5 – к его концу. Не похоже на статистику команды, которой надо отыгрываться в финале. С таким напором смысл в снятом вратаре теряется – но уральцы все же попробовали. Пропустили от Плотникова, у которого своеобразная история отношений с «Металлургом» – ну, мы рассказывали.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии – 0-1

Фото: РИА Новости/Александр Овчаров