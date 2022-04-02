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Тренеры-дебютанты на Западе и столкновение стилей на Востоке – впереди битва за финал Кубка Гагарина

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Начало апреля, а КХЛ уже играет финалы конференций – еще немного, и мы узнаем чемпиона, а затем сборная России закроется на огромный сбор для подготовки к чемпионату мира. Хотя погодите, не будет никакого чемпионата мира – и апрель фактически станет последним месяцем в этом сезоне, когда мы можем посмотреть внятный российский хоккей. Так что устраивайтесь поудобнее, и начинайте болеть за «Трактор» как в 2013-м.

Запад

СКА – ЦСКА

Роман Ротенберг и Сергей Федоров бьются за право называться главным тренером топ-клуба.

Итак, у нас снова армейское дерби, по которому мы очень сильно скучали. На самом деле нет, и вот почему.

Я знаю, о чем вы думаете: что здесь забыли «Локомотив» и «Лев»? Добро пожаловать в реалии современной КХЛ!

Но, если отбросить шутки в сторону, то к СКА и ЦСКА нет никаких претензий – если ранее в финалы Запада клубы-доноры залезали за счет возможностей, недоступных для чуть более смертных клубов, то в этом году все максимально по-человечески.

Например, Сергей Федоров и его ЦСКА в блин раскатали «Динамо» Алексея Кудашова – неплохую, в целом, команду, которая банально не верила в свои силы и моментами просто усыпляла осторожностью.

А СКА прошел «Спартак» даже с Лео Комаровым в роли первого центра – так бывает, если команда попадает во второй раунд только из-за снятия соперника. Нас вряд ли ждет фантастическое противостояние уровня «Магнитка» – «Авангард», но интерес эта серия вызывает – оба армейских клуба возглавляют тренеры-дебютанты, которые сразу же добились серьезного успеха в плей-офф.

И главный вопрос этого противостояния можно сформулировать так: что важнее, посмотреть 800 матчей Русской пятерки или играть в Русской пятерке?

Восток

«Металлург» – «Трактор»

Более изысканное зрелище, интрига и хорошая альтернатива поднадоевшему армейскому дерби – чемпионат Челябинской области по хоккею. Анвар Гатиятулин вернулся в «Трактор», чтобы править – второй заход тренера в финал Востока, симпатичная команда и очередная попытка оправдать унылый хоккей старым-добрым результатом.

Только вот какая проблема: «Магнитка» добыла результат (финал Востока) при помощи большой атакующей дубинки, веселой перестрелки и неслыханной смелости Алексея Маклюкова, а «Трактор» – при помощи хитрющих капканов в средней зоне и полной потере «Салаватом» атакующего потенциала (укатила в Финляндию вся первая тройка). Последнее, впрочем, относится и к «Металлургу», который додавил Омск, игравший без двух важнейших защитников – Покки и Каски. Но пока перед серией есть четкое понимание, какая из команд будет выглядеть симпатичнее.

Это не хейт Анвара Гатиятуллина – у него свое видение хоккея, и он точно хочет вернуть Челябинск в большую рубку за титул, которую в главном хоккейном городе России не видели со времен молодого Евгения Кузнецова. Просто хочется сказать: Анвар Рафаилович, может быть, устроим шоу?

Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?

Перестройкой «Металлурга» Воробьев доказал, что он один из лучших тренеров эпохи. Третий кубок для него вполне реален

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк, Алексей Даничев

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