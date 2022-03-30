У Бузовой давняя любовь с «Авангардом». Пробила выезд в Магнитогорск, называет себя талисманом команды

История отношений.

К новостям спорта. Ольга Бузова специально прилетела на Урал – на решающий матч «Авангарда» в полуфинале Восточной конференции с «Металлургом».

Это уже второй хоккейный матч для Бузовой за неделю – в понедельник она в Балашихе наблюдала, как «Авангард» уверенно затягивает серию с «Магниткой» до максимума. На певице был уже привычный именной свитер «ястребов» с первым номером.

Если все это для вас шок – значит, вы следите за КХЛ куда невнимательнее, чем Бузова. Роман Ольги с «Авангардом» длится уже несколько лет.

Она и раньше знала, что такое хоккей: ее бывший муж Дмитрий Тарасов любил поиграть в NHL на приставке, пара общалась с Александром Овечкиным, а уже потом хоккеисты привлекали внимание девушки необычными способами.

Но ее коллаборация с «Авангардом» началась с простого видео. Группа поддержки, хоккеисты молодежной команды и талисман клуба приняли участие во флэшмобе #танцуйподБузову, который Ольга объявила у себя в соцсетях, а заодно и отметили ее.

Она сделала репост на своих страницах, написав: «Спасибо моим людям из ХК «Авангард», что всегда поддерживаете меня! А я готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом».

«Я, конечно, выложила это видео в своих соцсетях и тем самым привлекла дополнительную аудиторию, – рассказывала Бузова в интервью сайту КХЛ. – Судя по всему, тогда-то омичи меня и приметили – руководители «Авангарда» пригласили на игру. Я пришла, и ребята в том поединке победили «Сибирь», причем с ошеломительным счетом, забросив семь шайб. И второй мой приход во дворец спорта в Балашихе тоже принес Омску успех».

По поводу необходимости такого флэшмоба в нашем хоккее разгорелась целая дискуссия, в которой участвовал и сам клуб, но Ольга действительно стала приходить на игры – по приглашению «Авангарда» – и тем самым популяризировать как омскую команду, так и КХЛ в своих соцсетях.

Ольга вживую посмотрела на разгром «Сибири», но на следующей игре ее уже не было. Казалось бы, хорошая – для всех – рекламная акция закончилась, можно расходиться. Но по итогам пропущенного ею матча – первого с «Ак Барсом» в плей-офф – Бузова опубликовала пост в соцсетях:

«Матч был очень захватывающий. Я, к сожалению, не успела попасть на арену, но смотрела онлайн-трансляцию. Сегодня сильнее оказался «Авангард», победивший со счетом 6:0. 7-ю счастливую шайбу оставили для меня на следующую игру? Ястребы, что вы творили на льду, я просто в шоке. Следующая игра состоится 27 февраля, буду следить за развитием событий. Всем ребятам удачи и без травм».

Роман клуба и певицы неожиданно продолжился. Ольга следила за выступлениями «Авангарда» в плей-офф-2019 и утешала игроков после поражения в финале: «Проигрыш – залог будущих побед. Все самое главное впереди. Спасибо за красивую игру и волю к победе».

А «Авангард» ревновал девушку к футбольной «Барселоне», дарил подарки и даже звал на ужины – командные. Она в свою очередь обещала съездить к нему на родину (в итоге съездила, но бесплатно так и не выступила). Все как в нормальных отношениях.

Омск даже закрыл глаза на вылазку Бузовой на матч ЦСКА – во время того же Кубка Гагарина-2019. Оказалось, что она просто изучала соперника: «Помню, как разговаривала с игроками «Авангарда» перед поединками с ЦСКА и сказала им, что наверняка многие станут говорить сейчас о том, что оказаться в финале – уже победа. Но я против того, чтобы довольствоваться малым».

Конечно, на тему их отношений многие иронизировали. Например, Артем Лукоянов из «Ак Барса»: «Отличный коллектив, мы знаем, что просто не будет. Тем более, у них Бузова есть, нам будет еще сложнее». После этого казанцы слили серию «Авангарду» 0-4 – и шуточки поутихли.

Ольга была очень активна на тему хоккея – говорила о нем даже на светских мероприятиях. Эмоции ее переполняли: «Я болею за «Авангард» сегодня, ощущаю эту команду родной», «Такое ощущение, что это моя команда, я как будто негласный талисман. Безумно приятно», «Спорт – это всегда круто. Ты можешь быть настоящим мужчиной и быть художником», «Авангард» стал уже почти неотъемлемой частью в моей жизни».

Многие до сих пор считают, что все это просто рекламная акция, а певица получает за это деньги. Но «Авангард» обрисовал ситуацию еще весной 2019-го.

«У Ольги появился свой интерес — она испытывает искренние положительные эмоции по отношению к хоккею. У нее очень тяжелый график, не получается вырваться на все игры, но по возможности она бывает. Постоянно следит за «Авангардом», активно выкладывает что-то в сториз. Мы стараемся отвечать на это взаимностью и всегда рады, когда медийные люди нас поддерживают.

Искренне считаем Ольгу своим человеком. Всегда благодарны ей. Наша задача – показать, что хоккей – это не только очки, голы и секунды, но еще — элемент шоу, развлечения. Мы хотим, чтобы люди приходили не только посмотреть на игру, но и здорово провести время.

Также нам важно и приятно, что от Ольги чувствуется отклик. Может быть, она пока не понимает всех тонкостей хоккея, но интересуется, задает вопросы. И это не шутка, не блеф, так получилось. И это здорово», – рассказывала Елена Шкиль, вице-президент «Авангарда» по маркетингу в интервью «Матч ТВ».

На вопросы про Бузову на полном серьезе отвечал даже главный тренер Боб Хартли. «Не знаю, помогла ли любовь Ольги Бузовой к нашей команде пройти в финал. Она общалась с игроками, но я совсем чуть-чуть знаю русский, поэтому ничего не понял, что она говорила, но у нее хорошая энергетика!» – говорил канадец.

Интересно, что отношения Бузовой и «Авангарда» связывали с реальными отношениями – медиа со светской хроникой писали о романе певицы с 23-летним (на тот момент) нападающим Денисом Зерновым. Ольга появлялась на матчах в свитере игрока, а журналисты «Стархита» приписывали им ужины в ресторане, заказанные администрацией клуба.

Бузова сама подогревала интерес:

• «Это настоящий мужской вид спорта, и очень важно, как женщины поддерживают своих мужчин, как вдохновляют. Хоккеистом я бы не стала. Но замуж за хоккеиста я бы вышла!».

• «Я, конечно, не совсем разбираюсь в хоккее, но только что судья не засчитал мою шайбу. Забил Денис Зернов. Шайбу в ворота ЦСКА отменили. Какого ###?».

• «Кстати, Зернов обещал посвятить шайбу мне. Обещать – значит сделать! Поэтому жаль, что судьи гол отменили».

Но Зернов говорил «Спорт-Экспрессу», что между ними ничего нет: «Нет никаких отношений. Однажды она пришла на игру в свитере с моим номером. Вот после этого и началось все. Уж не знаю, где она его взяла».

В этот понедельник Ольга Бузова дала новые поводы для слухов. «Мне нравится очень сильно один мальчик из «Динамо». Из игроков «Авангарда» мне нравится тот, кто забил вторую шайбу. Он офигенный сегодня. Алексей Емелин».

«Авангард» вылетел из плей-офф, уступив в решающем матче «Магнитке». Талисман не помог. Но Ольге будет кого лично поздравить этим вечером – тот самый Денис Зернов, которому приписывали роман с Бузовой, играет как раз в «Металлурге».

Фото: vk.com/hc_avangardomsk; РИА Новости/Нина Зотина, Алексей Мальгавко; телеграм-канал «Охранники Крылова»; vk.com/buzovaofficial; vk.com/hccska; vk.com/olgabuzova