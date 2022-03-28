У «Авангарда» весь плей-офф – дыра в составе. Для нормальной заявки не хватает защитников

Играют то впятером, то вчетвером (!).

«Авангард» готовится к шестому матчу второго раунда Кубка Гагарина – возможно, последнему в сезоне. То, что действующий чемпион вообще добрался сюда, – уже можно считать небольшой победой. Он уверенно прошел «Ак Барс» и повел 2-0 в серии с «Магниткой», играя, по сути, в 4 защитника – и другого варианта у команды не было.

Вот как выглядит список игроков обороны, которые выходили у «Авангарда» в этом плей-офф.

Если не всматриваться в статистику матчей, то может показаться, что все в порядке: 10 защитников – более чем достаточно для плей-офф Но не все так благоприятно.

Вилле Покка и Оливер Каски – главные потери Омска этой весной. Они стали участниками массовой (но не полной, кстати) миграции финнов из КХЛ – из-за всем известных событий. Оба игрока были важной частью «Авангарда» в чемпионстве-2021 (у Каски – дубль в решающем матче с «Ак Барсом»), оба ездили на Олимпиаду в Пекин (Каски – в роли запасного), и надежды на успех в этом плей-офф тоже были связаны во многом с их игрой в обороне. Это видно даже по среднему времени Покки после двух матчей с Казанью.

После отъезда финских игроков у «Авангарда» все равно оставалось в обойме 6 защитников с опытом игры в плей-офф, что, в принципе, хватало, но тут их начали косить травмы. Четвертый матч с «Ак Барсом» был последним на этот момент для Кирилла Готовца – больше на лед он не выходил, и судя по словам Хартли, не выйдет. 20-летний Семен Чистяков провел только 4 матча в серии с Казанью, по ходу которых получил повреждение – и только дважды появился в серии с «Магниткой». Вероятно, к шестому матчу врачи его тоже подготовят.

Дыры в составе пришлось затыкать молодыми защитниками из фарм-клуба ВХЛ: 19-летним Тимофеем Давыдовым из 22-летним Богданом Денисевичем (да, старше Чистякова, но прежде не было матчей на высшем уровне). Игроки провели несколько тренировок с «Авангардом» – но это слишком мало для доверия Хартли, хотя уже случались игры, когда других кандидатов в третью пару обороны просто не было. В такие моменты Омск играл в 4 защитника, лишь изредка выпуская Давыдова и совсем в крайних случах – Денисевича. Забавно, но при этих крохах времени Тимофей успел даже 2 шайбы забросить – столько же, сколько за всю регулярку ВХЛ.

Вот и получается, что основная нагрузка в Кубке Гагарина-2022 выпадает на четырех защитников «Авангарда». Пара Шарипзянов – Береглазов – основная для команды. Не то, чтобы для парней это новость – Дамир с Алексеем и в регулярке по 20 минут бегали, но полчаса в плей-офф без нормальной возможности перевести дыхание – это задача со звездочкой. И с каждой игрой решать ее все труднее.

Если б еще и Виктор Сведберг рванул в Швецию, Хартли бы, наверное, перепоседел. А так скандинав с казахским паспортом выходит в паре с Алексеем Емелиным - не всегда это на 100% надежно, но какие уже тут варианты? При этом, по слухам, Сведберг не совсем здоров – хотя времени тоже перепадает прилично.

При таких проблемах седьмой матч серии с «Магниткой» кажется фантастикой для «Авангарда». Хотя характера у этой команды хватит не на одно чудо.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; vk.com/hc_avangardomsk