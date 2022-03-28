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У «Авангарда» весь плей-офф – дыра в составе. Для нормальной заявки не хватает защитников

Богдан Денисевич
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Алексей Береглазов Алексей Береглазов
Семен Чистяков Семен Чистяков
Дамир Шарипзянов Дамир Шарипзянов
Оливер Каски Оливер Каски
Виктор Сведберг Виктор Сведберг
Вилле Покка Вилле Покка
Алексей Емелин Алексей Емелин
Кирилл Готовец Кирилл Готовец
Авангард Авангард
Тимофей Давыдов
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Играют то впятером, то вчетвером (!).

«Авангард» готовится к шестому матчу второго раунда Кубка Гагарина – возможно, последнему в сезоне. То, что действующий чемпион вообще добрался сюда, – уже можно считать небольшой победой. Он уверенно прошел «Ак Барс» и повел 2-0 в серии с «Магниткой», играя, по сути, в 4 защитника – и другого варианта у команды не было.

Вот как выглядит список игроков обороны, которые выходили у «Авангарда» в этом плей-офф.

Если не всматриваться в статистику матчей, то может показаться, что все в порядке: 10 защитников – более чем достаточно для плей-офф Но не все так благоприятно.

Вилле Покка и Оливер Каски – главные потери Омска этой весной. Они стали участниками массовой (но не полной, кстати) миграции финнов из КХЛ – из-за всем известных событий. Оба игрока были важной частью «Авангарда» в чемпионстве-2021 (у Каски – дубль в решающем матче с «Ак Барсом»), оба ездили на Олимпиаду в Пекин (Каски – в роли запасного), и надежды на успех в этом плей-офф тоже были связаны во многом с их игрой в обороне. Это видно даже по среднему времени Покки после двух матчей с Казанью.

После отъезда финских игроков у «Авангарда» все равно оставалось в обойме 6 защитников с опытом игры в плей-офф, что, в принципе, хватало, но тут их начали косить травмы. Четвертый матч с «Ак Барсом» был последним на этот момент для Кирилла Готовца – больше на лед он не выходил, и судя по словам Хартли, не выйдет. 20-летний Семен Чистяков провел только 4 матча в серии с Казанью, по ходу которых получил повреждение – и только дважды появился в серии с «Магниткой». Вероятно, к шестому матчу врачи его тоже подготовят.

Дыры в составе пришлось затыкать молодыми защитниками из фарм-клуба ВХЛ: 19-летним Тимофеем Давыдовым из 22-летним Богданом Денисевичем (да, старше Чистякова, но прежде не было матчей на высшем уровне). Игроки провели несколько тренировок с «Авангардом» – но это слишком мало для доверия Хартли, хотя уже случались игры, когда других кандидатов в третью пару обороны просто не было. В такие моменты Омск играл в 4 защитника, лишь изредка выпуская Давыдова и совсем в крайних случах – Денисевича. Забавно, но при этих крохах времени Тимофей успел даже 2 шайбы забросить – столько же, сколько за всю регулярку ВХЛ.

Вот и получается, что основная нагрузка в Кубке Гагарина-2022 выпадает на четырех защитников «Авангарда». Пара Шарипзянов – Береглазов – основная для команды. Не то, чтобы для парней это новость – Дамир с Алексеем и в регулярке по 20 минут бегали, но полчаса в плей-офф без нормальной возможности перевести дыхание – это задача со звездочкой. И с каждой игрой решать ее все труднее.

Если б еще и Виктор Сведберг рванул в Швецию, Хартли бы, наверное, перепоседел. А так скандинав с казахским паспортом выходит в паре с Алексеем Емелиным - не всегда это на 100% надежно, но какие уже тут варианты? При этом, по слухам, Сведберг не совсем здоров – хотя времени тоже перепадает прилично.

При таких проблемах седьмой матч серии с «Магниткой» кажется фантастикой для «Авангарда». Хотя характера у этой команды хватит не на одно чудо.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; vk.com/hc_avangardomsk

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