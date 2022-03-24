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Еременко объявил, что завершает карьеру, и заплакал: 25 лет в воротах (только 7 – не в «Динамо»), 6 чемпионств, 2 золота ЧМ

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Это была славная охота.

Один из самых грустных моментов среды – пресс-конференция «Динамо» после вылета от ЦСКА. Дело не в поражении с 3:0 и даже не в ужасном счете серии (0-4) – этот матч стал последним для 41-летнего голкипера Александра Еременко. О чем он сам и сказал после игры.

«Конечно, хочется поблагодарить всех болельщиков. На протяжении долгих лет... я отдал «Динамо»... – по паузам и поднятым вверх глазам было видно, что это тяжелый момент для вратаря, он еле сдерживал слезы. – Думал, что справлюсь...».

Пытаться скрывать их уже было бессмысленно (да и зачем?). Дрожь в голосе еще раз подчеркивала, как непросто даются слова игроку:

«Наверное, наступил тот период, когда пора. Пора. Я всегда ставил перед собой максимальные задачи несмотря ни на что. Сейчас понимаю, что не справляюсь. Не справляюсь, и где-то не хватает что-то. Но желание было огромное играть в плей-офф – я выжимал из себя максимум. Наверное, скорее всего, я закончу».

«Знаете, от чего я сейчас ухожу? – начал объяснять Еременко, чуть успокоившись. – Ухожу от того, что я 24 часа практически нахожусь здесь, в команде. То есть я не уделяю время своим, своим родным, близким. Наверное, когда-то оно должно быть. Мои родные в принципе только ради меня живут – получается так, а я взамен не отдаю ничего, я отдаю... прежде всего «Динамо» свое, что, что у меня есть. И, конечно, же ребятам. Так что будем двигаться дальше».

Если кто-то считает, что Еременко передумает уходить – как, кажется, передумал Зарипов – то просто посмотрите сами пресс-конференцию. Это реакция игрока, который уже все решил – и от этого решения ему очень грустно. 

Еременко – один из самых титулованных вратарей российского хоккея и, безусловно, культовый персонаж для московского «Динамо». Воспитанник бело-голубых пришел в команду в 7 лет и большую часть карьеры провел именно в ней: играл за ДЮСШ, фарм-клуб, ездил по арендам («Без него мы вылетели бы из суперлиги» – говорил в 2002-м тренер «Мечела» Николай Макаров), а в конце сезона-2003/04 уже стал восприниматься в качестве основного вратаря. Тогда Александру исполнялось 24 года – и его уже подпускали к сборной.

В 2005-м он стал чемпионом России – в локаутной регулярке не вылазил из ворот «Динамо», хотя в плей-офф роль основного доверили все же Еремееву. Был переход в «Ак Барс», где ему не всегда доверяли решающие игры (ставили на легионеров), зато Еременко заработал статус фартового голкипера: снова стал чемпионом России в качестве бэкапа. А два золотых чемпионата мира – ЧМ-2008 (2 матча – и травма) и ЧМ-2009 (3 матча, основной вратарь – Брызгалов) – только закрепили в сознании болельщиков, что с этим вратарем приходят победы.

Хотя сам Александр, конечно, знал, что готов на большее: в 2007-м он тащил Россию к медалям чемпионата мира (как оказалось, бронзовым) с лучшей статистикой на турнире, а в 2008-м привел «Салават» к последнему в истории чемпионству Суперлиги. И после Кубка Гагарина-2011 с тем же «Салаватом», где Еременко вообще не сыграл ни минуты, он вернулся в «Динамо» – это одно из лучших решений в его карьере.

Уже в роли единоличного основного вратаря с ходу взял с бандой Знарка и Витолиньша два Кубка Гагарина – при этом он оба раза признавался лучшим голкипером сезона и MVP плей-офф.

Сам Еременко не считал свою игру чем-то фантастическим. «У меня не было никакого таланта – я серьезно. Есть трудолюбие, самоотдача колоссальная, и еще надо любить свое дело. Не нужно быть каким-то сверхъестественным, большим, маленьким — но необходимо приходить и отдаваться полностью, и только тогда ты получишь результат. Так в любой работе. Какой бы ты ни был талантливый, ты никуда не денешься без ежедневного труда и дисциплины», – говорил он в интервью сайту ВТБ.

Свой третий Кубок Гагарина Еременко поднимал над головой, когда уже исполнилось 33 – вокруг шли осторожные разговоры о том, что еще чуть-чуть и надо будет завершать карьеру. Но шанс уйти у него был всегда: начиная с ДЮСШ, где его чуть не отчислили за выход на лед во время работы ледозаливочной машины, и заканчивая неоднократными моментами, когда Александр в силу разных причин сам хотел завязывать с хоккеем.

Но он доиграл почти до 42 – и даже в последние годы был не просто дядькой-наставником для молодых, а человеком, который выходит в решающие моменты плей-офф.

Секрет его игрового долголетия в топ-форме можно найти в прошлых интервью – он просто не боялся меняться и менять свою игру. Вот, например, о чем он рассказывал Sports.ru летом 2011-го – еще перед двумя титулами с «Динамо».

«Только сейчас потихонечку начинаю что-то менять в своей жизни. Я по себе осознал, что застыл в других годах. Не переключился. Если смотреть на то, как я раньше играл, сейчас реально понимаю, что не в той струе нахожусь, я где-то далеко еще. Возможно, в 2005-м или 2006-м, где-то там остался. Сейчас я хорошо вижу, что хоккей стал очень скоростным. Если раньше ты приезжаешь в сборную и видишь, что там все быстрее происходит, то теперь – в КХЛ быстро, а в сборной еще быстрее. Хотя теперь я стал все делать неспешно, но и правильно – у меня хорошо получается. А раньше я дергался, и ничего не выходило.

Например, сейчас, на сборах. Я раньше по-другому играл. Потому что тогда мне это помогало. Сейчас хоккей изменился, стал более быстрым, более активным. То есть я перестал успевать. Если я выкатывался на одного, то на второго переместиться уже было невозможно. Элементарно. Голова думает, впитывает. Так что – меняюсь».

А еще Еременко честный – с собой и с другими. Во время другого интервью вратарь признался, что долгое время не читал книжки, считал ненужным – и теперь ему стыдно за это. Он вообще искренний – искренне любит «Динамо», партнеров по команде, и, разумеется, саму игру, искренне дает последнюю пресс-конференцию в качестве игрока. Сейчас он проведет какое-то время с семьей, а потом наверняка вернется. Тренером вратарей или помощником менеджера – неважно. Зато в какой клуб – всем уже понятно.

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