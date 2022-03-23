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Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч

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Наверняка будет дисквалификация.

Счет 2-1 в серии «Салавата» и «Трактора» выглядел несколько удивительно, ведь фаворитом до старта изначально считался именно Челябинск. Уфа потеряла основного вратаря, защитника-бомбардира и ведущее финское звено, но «Трактор» моментами действовал слишком уж робко – и в целом по делу упустил две игры.

Кажется, только к четвертому матчу до челябинцев дошло, что это не «Нефтехимик» – и здесь вполне можно доиграться с таким отношением. С первой же минуты нового вечера в Уфе стало понятно, что «Трактор» наконец-то настроился – Томаш Гика поздравил себя с днем рождения уже на 47-й секунде.

«Трактор» действительно мощно начал, но не это стало определяющим в матче – гости все еще не были идеальными на 100%, конец первого периода они провалили и Уфа вроде бы вернулась в игру.

Но потом был второй период – и эпизод, который обеспечил Челябинску ничью в серии.

На 26-й минуте Григорий Панин без видимых на то причин встретил локтем голову Лукаша Седлака на своей синей линии. По моменту уже было понятно, что это 5+20 без вариантов, но защитник Уфы накинул себе еще штрафа, ввязавшись в драку с Ником Бэйленом, жаждавшим мести – по 5 минут каждому.

К моменту грубости «Салават» проигрывал 1:3 – и имел теоретические шансы спасти матч. Панин их перечеркнул. Сначала в формате 4-на-4 (Бэйлену дали 2 минуты еще за грубость) Сергей Телегин релизовал выход 3-в-1:

А затем уже в большинстве Виталий Кравцов быстрее всех сориентировался перед воротами – 5:1 на 31-й минуте. «Салават» был не в состоянии отыграть такой отрыв – пусть и оставалось полматча. И кажется, хоккеисты сами это понимали.

Более того, Уфа в этот вечер больше не забивала, а вот Челябинск покуражился и довел дело до 1:7 – красивая гостевая победа. Ее омрачает лишь то, что Седлак так и не вернулся на лед после удара Панина – Анвар Гатиятулин сказал, что с ним сейчас работают врачи.

«Нужно детально посмотреть момент на видео, но, конечно, после этого у нас с Григорием состоится диалог», – прокомментировал эпизод Тони Лямся. Но насколько ценным окажется такого разговор? Теоретически сезон «Салавата» может закончиться через пару матчей, а вероятная дисквалификация Панина при этом выйти куда продолжительнее. Ждем решения КХЛ.   

Кубок Гагарина

Второй раунд

Салават Юлаев – Трактор 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)
Дата проведения
23 марта, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Гика ()
0:2 – 17 Гика (Кулик, Блажиевский)
1:2 – 18 Пустозеров (Пименов)
1:3 – 24 Бэйлен (Пулккинен, Кравцов)
1:4 – 28 Телегин (Калинин, Блажиевский)
1:5 – 31 Кравцов (Яруллин, Гика)
1:6 – 39 Бывальцев ()
1:7 – 58 Капустин (Кравцов, Телегин)

Счет в серии – 2-2

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

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