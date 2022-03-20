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Хоккейное безумие в Магнитогорске: «Авангард» снова убрал «Металлург», но чуть не попал под невероятный камбэк

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Хоккей, который нам нужен.

Итак, вы – канадский тренер, который зависит от системы игры, весь сезон испытывал проблемы с атакой, а ко второму раунду остался с пятеркой взрослых защитников и без парочки очень нужных легионеров.

Против вас – очень неприятный соперник с мощнейшим нападением, приличной глубиной состава и без серьезных кадровых потерь.

Что остается делать в такой ситуации? Уничтожать.

Осознать масштаб избиения, которое устроил «Авангард» в Магнитогорске, прямо сейчас не представляется возможным: 15 шайб за два матча, две победы из двух и ощутимая заявка на вынос еще одного топ-соперника в плей-офф.

«Авангард» снова вышел решать вопросики сразу со старта – забил уже на пятой минуте, но «Металлург» отыгрался. А дальше – необъяснимый коллапс «Магнитки» и 3 шайбы за 10 минут.

Отлично убежал Грицюк, который продолжает сверкать после возвращения из олимпийского Китая.

А в самом конце периода снова забил Дамир Шарипзянов – у него три шайбы в серии против «Металлурга».

Но это было только началом большого шоу – «Металлург» во втором периоде вспомнил, что с атакой у команды проблем нет.

Сначала в большинстве забил Брендан Лайпсик.

А через 36 секунд еще один гол сделал Никита Коростелев, оформивший дубль.

И казалось, что наградой за превращение счета 1:6 в 5:6 должен стать овертайм, но в третьем периоде «Авангард» включил свой любимый защитный режим: четкие блоки (9 штук, и 31 – в сумме за матч), работа на линии броска и очень сложная жизнь для нападающих соперника.

Для сравнения: «Магнитка» сегодня заблокировала всего лишь 7 бросков – эта цифра вообще не вяжется с кубковым хоккеем, в котором под шайбу ложатся даже головой.

В Балашиху «Металлург» едет на грани: полный хаос в защите, 0-2 в серии, и полное непонимание того, как переламывать «Авангард» – если в серии с «Ак Барсом» омичи скорее превозмогали, то здесь они убивают соперника невероятной реализацией каждого момента. Кажется, Боб Хартли готовится к сериям лучше своих оппонентов – его команда всего в двух шагах от выхода в финал Востока. И главное: со счета 0-2 в серии «Металлург»  никогда не отыгрывался. 

Металлург Мг – Авангард 5:7 (3 период)
Дата проведения
20 марта, 14.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Брюквин (Цегларик)
1:1 – 9 Керри (Голдобин, Пашнин)
1:2 – 11 Дедунов (Жарков)
1:3 – 18 Грицюк ()
1:4 – 20 Шарипзянов (Жарков, Дедунов)
1:5 – 25 Семенов (Шарипзянов)
2:5 – 27 Коростелев (Майе)
2:6 – 30 Береглазов (Цегларик)
3:6 – 34 Лайпсик (Чибисов, Яковлев)
4:6 – 34 Коростелев (Дронов, Маклюков)
5:6 – 40 Карпов (Голдобин)
5:7 – 60 Грицюк ()

«Динамо» в серии с ЦСКА не хватает одного – админресурса, который есть у армейцев 

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Фото: hawk.ru

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