Взгляд назад на драфт НФЛ-2021: «Кардиналс» и «Баккенирс» провалились, у «Тэксанс», «Бронкос» и «Чифс» – лучший выбор

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Каждый год в НФЛ проходит драфт, на котором молодые звезды студенческого футбола переходят в профессиональную Лигу. И после каждого драфта все специалисты гадают – заиграет тот или иной игрок в НФЛ или нет, как сложится его карьера именно в этой команде.

Кто-то даже ставит оценки команде за выбор того или иного игрока, хотя он даже не сыграл ни одного матча в НФЛ. Я в этом плане более терпелив, и чтобы ставить оценки жду хотя бы год. Этого все равно мало, чтобы определить будущее, но вполне достаточно, чтобы увидеть отдаленную перспективу. Вот что у меня получилось увидеть за год от выпуска драфта-2021.

1.«Джэгуарс» — Trevor Lawrence, QB

Нелегкая это доля, временами, быть первым пиком драфта. Куда ты попадешь? Кто будет тебя тренировать и стараться сделать тебя лучше? Кто будет отвечать за ловлю тех передач, что ты бросишь и кто будет тебя защищать?

Вот и Тревор Лоуренс в этом году испытал за сезон целый град различных эмоций от команды, которая его выбрала. Однако, внешнее внешним, но и сам Тревор провел сезон катастрофически неровно, имея проблемы с, казалось бы, базовыми вещами, которыми первый пик драфта должен обладать по умолчанию.

Можно неуверенно играть в НФЛ под давлением или против блица — это наживное. Но медленно читать игру и мазать по открытым принимающим – это уже явно не то, что ждут от такого игрока, которым Тревор был в NCAA.

Наибольшее (поделил это место с чемпионом Стэффордом) количество перехватов в сезоне, 8 матчей из 17 без пасового тачдауна и жалкие 6 ярдов за попытку паса – все это уйдет в прошлое. Но в новом сезоне, с новым главным тренером, способным выстроить нападение (все же не бесталанное надо сказать), у Тревора будет уже гораздо меньше времени на раскачку и необходимо будет показывать прогресс. Джош Аллен (спасибо хоть ему) научил нас ждать, так что подождем и здесь.

Оценка выбора: 2+

Остальные выборы «Джэгуарс» на драфте:

25. Travis Etienne, RB

33. Tyson Campbell, CB

45. Walker Little, OT

65. Andre Cisco, S

106. Jay Tufele, DL

121. Jordan Smith, OLB

145. Luke Farrell, TE

209. Jalen Camp, WR

Лишившись из-за травмы своего второго выбора в первом раунде, «Джэгуарс» не заиграли в первом сезоне еще трех игроков, отпустив Смита, и не дав практики Туфеле и Кэмпу. Вряд ли можно записать в актив сезон и для Уокера Литтла, но учитывая, что он в последних двух сезонах NCAA сыграл считанное количество снэпов — в этом нет ничего удивительного. Забавно, что в единственном матче, в котором Литтл вышел в старте, «Джэгуарс» обыграли «Биллс» 9-6.

Люк Фэррел, несмотря на то, что играл в среднем 25-35% снэпов в нападении, использовался только в выносной игре и поймал лишь 6 передач. Однако, и пара удачных пиков «Джексонвилю» удалась.

И если о перспективах Андре Циско мы можем судить лишь по паре игр в концовке сезона — вполне неплохих игр надо сказать, по которым не совсем понятно, почему Урбан Мейер его так игнорировал (хотя вообще что там понятно по Урбану Мейеру, кроме того что он баст?), то по Тайсону Кэмбеллу вопросов сейчас просто нет и его появление стало отправной точкой обмена (дибильного скажем прямо обмена) из команды второгодки Си Джея Хендерсона.

Тайсон, почти наравне со своим партнером по «Джорджии» Эриком Стоксом из «Пэкерс», стал одним из прорывов сезона, сделав огромной шаг вперёд в своей игре во второй части сезона. У «Джэгуарс» молодое и перспективное секондари, которому сейчас не хватает опыта и качественного коучинга. Если это придёт — всё станет лучше.

Однако, общее впечатление от драфта-2021 для «Джэгуарс» достаточно печальное. Трент Баалке никогда не отличался ясностью мысли в этом процессе и лично мне непонятно, почему после провала с Мейером и, в большинстве своём, невнятного межсезонья, он продолжит свою работу и в 2022-ом.

Общая оценка драфта-2021: 2+

2. «Джетс» — Zach Wilson, QB

Недалеко ушли и те квотербеки, которых выбирают вторыми. Вряд ли одна позиция сильно меняет суть той команды, которая тебе досталась — чаще всего она недоукомплектована и на 50%. Однако Заку Уилсону изначально, до старта сезона, команда досталась не из худших. Хороший подбор в о-лайн, заряженный молодостью корпус принимающих. Однако, то тут то там кто-то начал вылетать с травмами, отвечающий за нападение Майк Лафлёр сам по-началу выглядел как человек, мало понимающий где он и кто, не говоря уже о том, что умеют его игроки.

И старт сезона, что для «Джетс», что для Уилсона выдался кошмарным. Однако вторая половина сезона дала заряд позитивных эмоций в плане возможностей этого нападения с Заком в главной роли. Пять игр подряд без перехватов, более уверенная игра против средних соперников, которые не уничтожают твой конверт спустя секунду (ну так же играть вообще невозможно), и заметная прибавка в уверенности в себе, подкрепленная ещё и более качественным плейколлингом.

И всё это ещё и при одном из худших выступлений корпуса принимающих в сезоне – может хватит уже дропать мячи, ребята? В общем, задел на будущий сезон есть, надо просто продолжать работать самому Уилсону, а команде постараться остаться здоровой и укрепить глубину всех линий в нападении.

Оценка выбора: 3-

Остальные выборы «Джетс» на драфте:

14. Alijah Vera-Tucker, IOL

34. Elijah Moore, WR

107. Michael Carter, RB

146. Jamien Sherwood, CB

154. Michael Carter, S

175. Jason Pinnock, CB

186. Hamsah Nasirildeen, S

200. Brandin Echols, CB

207. Jonathan Marshall, DL

У «Джетс» в составе было слишком много проблем, чтобы Джо Даглас мог себе позволить драфтовать игроков, которых потом Роберт Сале не заигрывал бы в сезоне. Ограниченным оказалось выступление лишь пары игроков – Маршалл выходил эпизодически лишь в трёх играх, а Шервуд был в старте лишь в 4 из 5. Пиннок и Насридин активно бороздили спецкоманды, хотя перспективы второго перед сезоном виделись куда шире.

Далее о хорошем. Майкл Картер (который сейфти) и Брэндин Экхолц явно могут вырасти во что-то интересное. Но первому предстоит стать лучше в чтении игры и в прикрытии, а второму же наоборот — в тэклинге. Мне кажется из пяти этих игроков секондари двое могут выйти на уровень стартового игрока НФЛ и это уже будет большим достижением этого призыва.

А ведь на этом драфте были еще и три пика после Уилсона, которые по праву можно считать изюминками драфта Дагласа. Каждый из тройки Вера-Такер, Мур и Картер заметно прибавлял по ходу сезона, во второй его половине выйдя уже не заметные роли в команде и Лиге. Вера-Такер, по оценкам PFF, стал 41-ым из 81-го гарда, Мур — 47-ым из 132 ресиверов, Картер — 24-ым из 61-го раннибека. Каждый из них стал серьезным усилением нападения команды и, если бы не небольшие повреждения или Ковид, провёл бы сезон еще лучше по статистике.

Второй драфт Джо Дагласа подряд, к которому у меня почти нет претензий. Команда с такой катастрофической историей драфтов последних 10 лет отчаянно нуждается во вливании новой и качественной крови, что ей ГМ и обеспечивает. И если Зак Уилсон станет долгосрочным ответом на позиции квотербека, в ближайшем будущем мы сможем вспоминать эти драфты как отправную точку роста команды.

Общая оценка драфта-2021: 4+

3. «49ерс» — Trey Lance, QB

Вряд ли будет хорошей идеей оценивать перспективу Трея Лэнса, а нормально оценить игрока за две игры в старте та ещё адекватность. Можно сказать точно пару вещей — что второй свой старт из двух Лэнс провёл лучше первого. И ещё то, что выносная игра Лэнса в разрезе НФЛ должна быть забыта.

Здесь совсем не тот уровень силы и сопротивления, который был у него во втором дивизионе и рид-опшн в середине поля с забегами на 30-40 ярдов, как и сезон с 1100 ярдами на выносе – всё это здесь у него не пройдёт, так что не надо больше. Бегать в зачётку с 2-3 ярдов — это пожалуйста, такое и Джимми делал.

У Лэнса шикарная рука и будет гораздо лучше, если он сможет сохранить её здоровой. Думаю в следующем сезоне мы сможем сделать куда больше выводов по его игре.

Оценка выбора: n/a

Остальные выборы «49ерс» на драфте:

48. Aaron Banks, IOL

88. Trey Sermon, RB

102. Ambry Thomas, CB

155. Jaylon Moore, OT

172. Deommodore Lenoir, CB

180. Talanoa Hufanga, S

194. Elijah Mitchell, RB

Вряд ли можно назвать этот драфт-класс «СФ» тем, что сразу привнёс большой вклад в игру команды. Несмотря на то, что Митчелл, Хуфанга, Ленуар и Томас сыграл достаточно игр, и даже в старте, основную отдачу от них стоит ждать позже. Если она конечно случится. По Митчеллу в этом плане перспектива более ясная, так как в командах Шенахана любой раннинбек может раскрыть себя.

Из-за этого я так же не списывал бы со счетов и Сермона, которому, конечно, предстоит гораздо больше работать, чтобы получить свое место в насыщенном бэкфилде команды на следующий год и оправдать пик 3-го раунда. У всех парней из секондари есть свои недостатки, но и позиция для резкого старта в НФЛ у них одна из самых сложных, наравне с квотербеком.

Поэтому каждый из этой тройки, в принципе, вполне вероятная, но всё же перспектива. Томасу руководство доверяет больше, несмотря на достаточное количество ошибок в матчах, и с этими выводами придется подождать. Но, по крайней мере опыта за этот сезон парни набрались достаточно.

Бэнкс и Мур оставили гораздо больше вопросов, чем ответов и особенно это касается выбора второго раунда. Вместо небольшого обмена вверх за Самуэлем, Моригом или Джозефом, которые укрепили бы защиту прямо сейчас, Линч и Шенахан выбрали типичного большого линейного для схем Кайла, который оказался слишком «сырым», чтобы помочь команде сейчас, проиграв конкуренцию всем нынешним игрокам о-лайн и сыграв считанное количество снэпов.

Это явный просчёт на данный момент, который если и сможет себя оправдать то только в будущем, при формировании ростера на 2022-ой. В этом плане и в сравнении, выбор Мура в 5-ом раунде это ещё ничего, хотя и сам игрок очень и очень далёк от стартового состава, появившись в паре игр только из-за травмы Макглинчи.

В итоге получаем достаточно неплохое использование поздних пиков, и серьезный пробел в проработке вариантов в ранних раундах драфта. Что, в принципе, уже привычно для пары Линч-Шенахан.

Общая оценка драфта-2021: 3-

4. «Фэлконс» — Kyle Pitts, TE

И пусть Кайл не побил рекорд Майка Дитки для новичка тайт-энда, и заработал за сезон всего 1 тачдаун — все равно мы будем им гордиться. Так ведь? Конечно, споры о том, кто Питтс на самом деле — тайт-энд работающий по всему полю, или ресивер, который изредка будет блокировать (что в итоге и получилось) будут длится ещё и ещё, но, в принципе – какая разница?

Особенно Мэтту Райану, который, не будь Питтса, сидел бы в такой глубокой яме…Ведь после самоотвода Ридли и без того худой корпус плеймейкеров «Фэлконс» совсем оскудел. И 20 пасовых тачдаунов (второй худший результат за карьеру Мэтта) тому доказательство. Поэтому блокировать Питтсу уж точно не было никакой нужды.

В остальном мы получили примерно то, что и предполагали в момент драфта — физически одаренного игрока, с надежными руками, способного выигрывать один-в-один практически у любого соперника. За сезон Кайл поймал 68 передач из 110 таргетов, на 1026 ярдов при 15,1 ярда за приём и 6 дропах. Другое дело, что он лишь элемент этого нападения, которому предстоит пройти ещё длинный путь для осознания себя, еще и без Мэтта Райана.

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Фэлконс» на драфте:

40. Richie Grant, S

68. Jalen Mayfield, OT

108. Darren Hall, CB

114. Drew Dalman, C

148. Ta’Quon Graham, DL

182. Adetokunbo Ogundeji, DL

183. Avery Williams, CB

187. Frank Darby, WR

Хотелось бы начать с хорошего. Но, чёрт возьми, после Кайла Питтса хорошее в драфте «Фэлконс» надо искать с лупой. Ричи Грант, окей — есть перспектива, неплохо выглядел для новичка когда его поставили в никель, на позиции сейфти в паре матчей выдал просто плохой перфоманс. Вполне может заиграть лучше на следующий год, а может и нет — всё зависит от того, где и как Дин Пис будет его задействовать и насколько парень может учиться (этот сезон показывает что всё-таки может). Ну и из хорошего это почти всё.

Два ди-лайнмена, Грэм и Огундежи, выглядели ничего так. Особенно Огундежи, который вытеснил из старта второгодку Марлона Дэвидсона. Ну вот и всё из хорошего. Остальной драфт это спешалтимеры Далман, Уильямс и Дарби, очень нестабильный Холл, который на данный момент сможет прикрывать лишь третьих ресиверов соперника и катастрофа в лице Джайлена Мейфилда, который на позиции гарда стал ночным кошмаром Мэтта Райана.

Мейфилд по итогам сезона занял предпоследнее место по оценкам защиты паса от PFF, и то повысив эту оценку единственной качественной игрой против «Пэнтерс». Это при том, что при новом тренере о-лайн Дуэйне Ледфорде вполне хороший сезон выдали и Линдстрём, и Хеннесси, и даже Макгэри в большинстве игр не выглядел ужасно. Насколько же плох Мейфилд в таком случае?

Первый драфт дуэта Фонтено-Смит вряд ли можно будет быстро оценить. Но даже со временем, мы скорее всего придём к выводу, что был он посредственным. За исключением Питтса (и даже его в этой мысли можно заменить на Чейза и может стать даже лучше) весь он пока состоит из совершенно туманных перспектив двух игроков — Гранта и Огундежи. Насчёт остальных, видимо, можно не надеяться.

Общая оценка драфта-2021: 3-

5. «Бенгалс» — Ja’Marr Chase, WR

Вряд ли кому-то захочется недооценивать выбор Чейза. Второй год подряд у нас устанавливают новый рекорд по ярдам на приёме для новичка, хоть у Чейза и был для этого дополнительный матч относительно Джефферсона.

Проблемы с дропами, которые так напугали всех в предсезонке, оказались не такой уж чтоб прям аномалией, ведь за сезон Джамар сделал их еще 11, что составило 8,6% от количества таргетов (которых к слову было 128).

Однако это, по сути, единственный минус звёздного новичка, с которым вполне можно работать и в итоге справиться уже и в следующем сезоне. Вряд ли прорыв «Бенгалс» в Супер Боул был бы возможен без того огромного вклада, который осуществил Чейз и его выбор теперь уж точно можно назвать гораздо «сексуальнее» чем выбор о-лайнмена, который в одиночку вряд ли бы спас ДжоБи от огромного количества сэков.

Оценка выбора: 5+

Остальные выборы «Бенгалс» на драфте:

46. Jackson Carman, OT

69. Joseph Ossai, OLB

111. Cameron Sample, DE

122. Tyler Shelvin, DT

139. D’Ante Smith, OT

149. Evan McPherson, K

190. Trey Hill, OL

202. Chris Evans, RB

235. Wyatt Hubert, DE

«Бенгалс» потеряли двух выбранных пас-рашеров еще до начала сезона, и если присутствие Хаберта в команде вряд ли было бы заметно, то вот отсутствие Оссаи в его первый сезон стало очень неприятным обстоятельством. Надеюсь, что в следующем сезоне он вернётся с новыми силами, так как парень талантливый. Карман провёл очень неровный сезон, потеряв место в старте и выходя в ротации на трёх позициях, в том числе сыграв в старте в финале конференции.

Учитывая глобальные проблемы команды с о-лайн, я уже начинаю задумываться о том, что большая часть этой проблемы может быть связана с тренером о-лайн Фрэнком Поллаком, пришедшим в команду перед этим сезоном (а до этого тренировавшим линию в «Джетс» и «Ковбойз»). Так что развитие Кармана, не такого уж и плохого линейного, может быть затруднено именно этим.

Сэмпл, Шелвин и Смит появлялись эпизодически и не во всех матчах, что можно сказать и о Хилле, имевшем чуть большую практику, но все же явном игроке ротации. Эванс стал неплохим подспорьем в бэкфилде команды, наибольшую пользу принося на пасовых комбинациях, занеся на них еще и 2 тачдауна.

Ну и конечно невозможно не отметить Эвана Макфирсона, который, как мне кажется, полюбился практически всем любителям футбола своей задорной улыбкой и не по годам прокачанной уверенностью в себе. Единственный кикер выбранный на этом драфте, своей игрой в сезоне, и особенно плей-офф, показал, как говорили в команде, «зачем кикеров выбирают на драфте».

Сложно назвать этот драфт фундаментом такого классного сезона для команды, ведь существенный вклад в игру сделали всего 2 игрока (ну и Карман немного), однако задел на будущее в некоторых проспектах видится вполне неплохой, да и игроки ротации выглядят достаточно солидно.

Общая оценка драфта-2021: 4-

6. «Долфинс» — Jaylen Waddle, WR

Учитывая, что этот выбор «Долфинс» делали после трейда-апа с «Иглс», запросы к игре Уэддла были ещё более дотошные, но, как мне кажется, он достойно ответил и на них. 140 таргетов и 104 приёма за сезон (рекорд для новичка), 1015 ярдов, 6 тачдаунов, 59 первых даунов и процент дропов в 5,7%. И всё это в очень ограниченном, сумбурном и невыразительном нападении «Майами» этого сезона. Определенно зачёт!

Однако, для Уэддла это должно быть только начало большого пути и мне кажется, что его потенциал этим сезоном был раскрыт далеко не полностью. И что пришедший в команду Майк Макдениэл сможет продемонстрировать нам полноценное воплощение скорости и набора ярдов после ловли в лице Джайлена в новом году, поставив его в «шенаханские» схемы как аналог Дибо Самуэля. Думаю, будет интересно.

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Долфинс» на драфте:

18. Jaelan Phillips, DL

36. Jevon Holland, S

42. Liam Eichenberg, IOL

81. Hunter Long, TE

231. Larnel Coleman, OT

244. Gerrid Doaks, RB

Если для Филлипса первый сезон выдался скорее предисловием к чему то более значительному, пусть он и сделал в нём 8,5 сэков (и 6 из них за 3 игры подряд), то для Джевона Холланда он стал чуть ли не пропуском в элиту сейфти. Ну по крайней мере среди новичков прошлого и этого драфта Холланд должен быть в топ-3 вместе с Антуаном Уинфилдом и Джереми Чинном.

Универсальный и трудолюбивый, он стал настоящим бриллиантом этого драфта «Долфинс». Ну и последний игрок, которого можно как-то отметить на карте этого драфта «Майами» это Лайам Эйченберг. Однако его первый сезон стал очередным кошмаром линейного-новичка «Долфинс», как это уже было с Хантом, Киндли или Джексоном. Да, 17 стартов, но — девять пропущенных сэков и десять нарушений.

Учитывая подобный опыт прошлого года, я бы и тут задумался о недостаточном вкладе в работу тренера линии нападения, которого, с приходом Макдениэла, «Долфинс» кстати сменили. Может это поможет всем вышеупомянутым линейным сделать шаг вперёд. Что же касается оставшихся трёх задрафтованных игроков, то выборы 7-го раунда Колман и Доакс не были в ростере из-за травм, а Лонг сыграл слишком мало снэпов, чтобы его можно было хоть как-то рассмотреть.

Прекрасно, когда твои три первых выбора на драфте обеспечивают большой вклад в игру команды с первого же сезона. Да и четвертый, хоть и не от хорошей жизни, стал стартовым игроком, пусть и пока что не слишком качественным. Все равно получается очень достойный драфт от Криса Грие!

Общая оценка драфта-2021: 5-

7. «Лайонс» — Penei Sewell, OL

Серьезно потрепав нервы поклонникам, да и руководству, «Лайонс» своей игрой в предсезонке, Сьюэлл получил удивительный бурст своей игры после ранней травмы Тайлора Деккера и перехода на позицию левого тэкла.

Даже вернувшись вскоре направо, плохо он уже не играл, пропустив после 5-ой недели только 1 сэк и став лучшим линейным-новичком с 2009 года по игре блока на выносе. До уровня пас-блокинга Рашана Слейтера он, конечно, не дотянул, но и в этом аспекте был достаточно хорош. Абсолютно заслуженный высокий пик для заслуженно хайпового перед драфтом игрока. Всё сошлось.

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Лайонс» на драфте:

41. Levi Onwuzurike, DL

72. Alim McNeill, DT

101. Ifeatu Melifonwu, DB

112. Amon-Ra St. Brown, WR

113. Derrick Barnes, DE

257. Jermar Jefferson, RB

Практически весь этот драфт-класс «Лайонс» был максимально задействован в этом сезоне. Лишь Джефферсон, из-за высокой конкуренции на позиции ранниннбека, и Мелифонву, из-за травмы, выходили на поле менее чем в 16 играх — в семи, если быть конкретным. Онвузурике и Макнейл стали достаточно важной составляющей ди-лайн команды, сыграв почти по 40% снэпов в защите каждый.

Макнейл видится уже сейчас безоговорочным стартовым ноуз-тэклом в будущем сезоне. Неплохой вариант ротационного пас-рашера из глубины «Лайонс» нашли и в лице Деррика Барнса, однако при наличии братьев Оквара, его перспективы пока не совсем понятны. Ну и на закуску, конечно, этот драфт принёс «Детройту» частичку египетского благополучия.

Амон-Ра Сент-Браун достаточно долго вкатывался в сезон, как по сути и вся команда, но его концовку провёл не просто ударно, а невероятно. Из 90 своих приёмов за сезон, 51 он сделал за последние 6 недель, уступив на этом финальном отрезке по продуктивности только лишь Куперу Каппу.

За эти же 6 матчей он занес и все свои 5 тачдаунов в сезоне, из которых больше всего запомнится именно его первый тачдаун в НФЛ на последней секунде против «Вайкингс». Ну очень интересно посмотреть на него в следующем году.

Довольно плотный драфт, без реальных «потраченных» пиков, со своими интересными находками и вопросами. Учитывая, что это был первый драфт Брэда Холмса как ГМа, претензий вообще и нет.

Общая оценка драфта-2021: 4+

8. «Пэнтерс» — Jaycee Horn, СB

Чертовски обидно каждый раз, когда травма забирает сезон у первогодки. Хорн прекрасно начал этот чемпионат, но получив травму уже в третьей игре выбыл из него до самого конца. Но, по крайней мере, успел сделать свой первый перехват в НФЛ. Его будущее в Лиге я расцениваю как очень даже светлое. Главное, здоровья!

Оценка выбора: n/a

Остальные выборы «Пэнтерс» на драфте:

59. Terrace Marshall Jr., WR

70. Brady Christensen, OL

83. Tommy Tremble, TE

126. Chuba Hubbard, RB

158. Daviyon Nixon, DT

166. Keith Taylor, DB

193. Deonte Brown, OL

204. Shi Smith, WR

222. Thomas Fletcher, LS

232. Phil Hoskins, DT

Остальной драфт «Пэнтерс» прошёл довольно неровно. Маршалл, а конкретно его задействование в нападении, пока что оставил много вопросов и явно отыграл ниже своих возможностей. Хотя, учитывая чехарду на позиции квотербека, ничего в этом удивительного даже для всего корпуса ресиверов команды нет.

Про недостаточное задействование можно сказать и по Кристенсону, так как он явно смотрелся лучше более опытных Майкла Джордана и Джона Миллера в о-лайн, но играл в первых двух третях сезона очень мало. Почему это пропускал мимо глаз Мэтт Рул, непонятно. Трембл и Хаббард выдали хороший первый сезон и явно будут немало использоваться и в следующем.

Даже если Томас и Маккефри будут здоровы и особенно если что-то наладится за центром. Из выбранных позже достаточно снэпов для оценки сыграл лишь Тейлор, и вряд ли пока он может сейчас рассматриваться как игрок, близкий к основе. Особенно учитывая наличие более квалифицированных корнербеков. Но может составить глубину на позиции, что тоже полезно.

Пусть травма первого выбора и некоторая нестабильность преследовали этот драфт-класс «Пэнтерс», я все равно вижу. что можно извлечь из него достаточно таланта на будущее.

Общая оценка драфта-2021: 4-

9. «Бронкос» — Patrick Surtain II, СB

Сёртейн полностью оправдал свой выбор и отсутствие погони за квотербеком от «Денвера» (теперь мы то уже знаем чем история с их квотербеками закончится). 4 перехвата, 14 сбитых пасов, 51% комплитов и рейтинг квотербека в 61 при бросках в его сторону, и 7,9% мисстэклов — настоящий хоум-ран для защиты «Бронкос».

С его приходом команда может спокойно смотреть на уход Кайла Фуллера, а если ещё и добавит корнера на развитие во 2-3 раунде предстоящего драфта, то вообще может забыть об этой позиции на долгое время.

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Бронкос» на драфте:

35. Javonte Williams, RB

98. Quinn Meinerz, C

105. Baron Browning, LB

152. Caden Sterns, DB

164. Jamar Johnson, DB

219. Seth Williams, WR

237. Kary Vincent Jr., CB

239. Jonathon Cooper, DE

253. Marquiss Spencer, DE

Второй хоум-раун «Денвера» и на этот раз даже за трибуны — выбор Джавонте Уильямса. Это не только его 900+300 ярдов и 4,4 ярда за попытку, но и первое место по «рейтингу ускользания» и сброшенным захватам, и 3,5 ярда после контакта за вынос. «Бронкос» спокойно могут прощаться с Мелвином Гордоном и ждать в будущем году уже 1500 ярдов от Джавонте. Куинн Майнерц выходил в старте в 9 играх из 15 и уже в этом году вполне может быть стартовым гардом с первой недели.

Браунинг долго запрягал, но уже с 8-ой недели начал выходить в старте и вполне качественно выполнял свою работу по противодействию выносу и коротким передачам. Из поздних пиков можно выделить Стернса, сделавшего два перехвата и вполне заявившего о претензиях на стартовые роли в новом сезоне в качестве напарника Джастина Симмонса, и Купера, который для выбора 7-го раунда выдал достаточно большой вклад в игру защиты в ротации, сделав 38 захватов, 2,5 сэка при 15 давлениях.

Остальные игроки выходили на поле недостаточное количество времени для оценки.

Две будущих звезды, четыре потенциальных стартера — великолепный драфт Джорджа Пэттона. Первый блин для нового ГМа вышел совсем не комом.

Общая оценка драфта-2021: 5

10. «Иглс» — DeVonta Smith, WR

При всех додрафтовых и предсезонных опасениях, первый сезон Девонта Смита в НФЛ вышел вполне замечательным. Да, до знаковой тысячи ему не хватило жалких 84 ярдов, но при этом 64 приёма, 5 тачдаунов и 14,3 ярда за приём при средней глубине приёма в 13,9 ярда — очень хороший цифры, демонстрирующие важность Смита в вертикальной пасовой игре «Иглс» и его способность выигрывать верховые дуэли у корнеров НФЛ, в чем всё-таки были небольшие сомнения.

Особенно это выделяется при всей безалаберности остальной группы принимающих команды. Так же показательны всего 2 дропа на 104 таргета, но то, что руки у Смита золотые мы знали и по колледжу. В общем, Девонта стал тем, кем его хотели видеть, называя имя на драфте — надежной первой целью квотербека, способным вытаскивать сложные моменты и делать биг-плеи.

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Иглс» на драфте:

37. Landon Dickerson, OL

73. Milton Williams, DL

123. Zech McPhearson, DB

150. Kenneth Gainwell, RB

189. Marlon Tuipulotu, DL

191. Tarron Jackson, DE

224. JaCoby Stevens, S

234. Patrick Johnson, DE

Дикерсон быстро попал в стартовый состав после травм Брендона Брукса и Айзека Сеумало и провёл достаточно хороший первый сезон для линейного, далеко не всегда надежно играя в пас-протекшн (однако по ходу сезона играя в этом аспекте лучше и лучше), но почти идеально выступая при выносных розыгрышах. Учитывая его универсальность игры внутри линии, он может рассматриваться как будущая замена что Брукса, что Келси.

Уильямс и Гейнвелл провели отличный первый сезон в ротации, и их вполне может ждать большая нагрузка в предстоящем году. Таррон Джексон сыграл достаточно снэпов в защите в качестве ротационного пас-рашера, но учитывая очень высокую конкуренцию в ди-лайн «Иглс», его будущее пока не ясно. Остальные выбранные игроки проводили больше времени в спецкомандах.

Отличный первый выбор и 3 из 4 последующих твердых пиков — это очень неплохо. Учитывая громадный драфт-капитал «Фили» в этом году, они могут стать одной из самых молодых и опасных команд предстоящих сезонов. Если заиграет сами понимаете кто.

Общая оценка драфта-2021: 4+

11. «Беарз» — Justin Fields, QB

Пум-пум-пум….Вышло это всё как-то не очень. Хотя, выяснять сейчас, насколько кризис мысли Мэтта Нэги был определяющим в этих хронических проблемах нападения «Беарз» последних лет, уже не имеет смысла — теперь здесь будут заправлять другие люди. И уже с ними мы будем смотреть, на что способен Джастин Филдс.

Его первый сезон был…болезненным. Наверное так выражусь. 59% точных передач, 10 перехватов, 36 сэков и 12 фамблов при давлении в 42,3% пасовых розыгрышей. Были и хорошие моменты, но все они утонули в море беготни и нервов. Будем надеяться, что Люк Гетси, долгое время работавший в «Пэкерс» с Роджерсом, сможет помочь молодому парню обрести себя, и что руководство команды займется о-лайн.

Оценка выбора: 2

Остальные выборы «Беарз» на драфте:

39. Teven Jenkins, OL

151. Larry Borom, OL

217. Khalil Herbert, RB

221. Dazz Newsome, WR

228. Thomas Graham, CB

250. Khyiris Tonga, DL

Одной из надежд на усиление о-лайн уже в том сезоне был Тайвен Дженкинс, однако травмы помешали ему как-то проявить себя, и в итоге он сыграл в старте лишь 2 игры в концовке сезона.

Ларри Бором тоже не обошёлся без повреждений и пропустил 6 игр на старте, однако быстро восстановился и сыграл в основе уже 9 игр, не хватая звёзд с неба, но и не падая в бездну убогости. Нормальный такой гард.

Из оставшихся четырех игроков выделить можно только Калила Херберта, неплохо побегавшего из-за травмы Монтгоммери и набравшего 433 ярда и 2 тачдауна при 4,2 ярда за вынос. Остальных на поле видно почти не было.

Райан Пейс — до свиданья. Скучать мы не будем.

Общая оценка драфта-2021: 2+

12. «Ковбойз» — Micah Parsons, LB

Стоит ли много писать о том, как всех поразила игра Парсонса и насколько «Ковбойз» повезло с ним? Да и вообще, что писать про лучшего новичка в защите? 84 захвата, 20 с потерей ярдов, 13!! сэков и 47 давлений на квотербека. Потрясающая универсальность. Лидерские качества. У парня есть всё, чтобы стать звездой НФЛ. Хотя, он ведь по сути ей уже и стал.

Оценка выбора: 5+

Остальные выборы «Ковбойз» на драфте:

44. Kelvin Joseph, CB

75. Osa Odighizuwa, DL

84. Chauncey Golston, DL

99. Nahshon Wright, DB

115. Jabril Cox, LB

138. Josh Ball, OL

179. Simi Fehoko, WR

192. Quinton Bohanna, DT

227. Israel Mukuamu, DB

238. Matt Farniok, G

За гранью первых четырех пиков, «Даллас» получил исключительно перспективы развития некоторых игроков, чем какую-то реальную отдачу в первом сезоне. Кокс и Болл не закончили, или даже не провели, сезон из-за травм. Райт, Мукаму и Фарниок выходили на спецкомандах.

А вот три выбора в ди-лайн стали очень неплохим подспорьем уже сейчас. Одигижува выходил в старте в 12 играх и показал потенциал, сделав 2 сэка и 6 захватов с потерей ярдов. То же можно сказать и о Голстоне с Боханна, но их игровое время в защите был чуть меньше. Келвин Джозеф тоже не обошелся без повреждений в течение года, выйдя в защите лишь в 164 снэпах, но сыграв в них достаточно уверенно, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее.

В принципе, если ещё пара игроков, выбранных после 84-го пика смогут через конкуренцию добраться до старта, этот драфт можно будет очень даже удавшимся. Учитывая наличие в нём Парсонса.

Общая оценка драфта-2021: 4+

13. «Чарджерс» — Rashawn Slater, OL

Взять под 13-ым пиком будущего франчайз-левого тэкла и вот так просто взять и закрыть на долгие годы слепую сторону Джастина Херберта — чем не широкая улыбка фортуны. И что самое важное — мы не увидели потолок Слейтера в этом году.

Ему есть куда, и он сможет, расти что в пас-протекшн где он пропустил за сезон 4 сэка и 26 давлений (Трент Уильямс тут как цель развития), так и в выносной игре, где он всё же уступил Пеней Сьюэлу. Так что в последующие годы будем внимательно наблюдать за становлением новой звезды о-лайн НФЛ.

Оценка выбора: 5+

Остальные выборы «Чарджерс» на драфте:

47. Asante Samuel Jr., CB

77. Josh Palmer, WR

97. Tre’ McKitty, TE

118. Chris Rumph, DE

159. Brenden Jaimes, OL

185. Nick Niemann, LB

198. Larry Rountree, RB

241. Mark Webb, CB

Все игроки, выбранные «Чарджерс» ниже 98 пика в основном играли либо в спецкомандах (Джаимес и Ниеманн) или в глубокой ротации (Рамф и Роунтри).

Маккити поймал несколько переда, но выходил конечно в основном только как блокировщик. Ну а вот Сэмуэль и Палмер оказались вполне готовы делать вклад в игру команды сразу же. Асанте лучше провёл первую половину сезона, пока его не начали донимать травмы, и совершил 2 перехвата и 11 сбитых передач при проценте комплитов в 62,1%.

У «Чарджерс» нет прям очень большого выбора по позиции даже после прихода Джей Си Джексона, так что Сэмуэль будет стартовым корнером в 2022 и должен оставаться здоровым. Палмер оказался достаточно полезен, став третьим ресивером команды по таргетам и приёмам, в итоге наловив 353 ярда при 10,1 ярда за приём. Скорее всего подобная тенденция продолжится и в новом сезоне.

Слейтер делает тут весь этот драфт-класс, однако перспективы нескольких игроков достаточно хорошие, чтобы считать этот драфт для «Чарджерс» удавшимся.

Общая оценка драфта-2021: 4+

15. «Пэтриотс» — Mac Jones, QB

Несмотря на все преддрафтовые и летние сомнения по поводу перспектив Джонса в НФЛ, он сразу же заткнул наглухо всех своих критиков уверенным выступлением. Были вопросы к атлетизму? Ну вот вам подвижность в конверте, пусть и не ламароподобная, но и не поза «столбика Бреди» уж точно.

Были вопросы к силе руки? Вот вам пусть и не пули на 40 ярдов, но зато качественно исполненные парашютики на ту же дистанцию. Отличный процент комплитов (да, в схемах Макдениэлса это не так и тяжело), достаточно неплохой процент «плохих бросков» 17,7% — хуже чем, например, у Дерека Карра, но лучше чем у всех квотербеков первого раунда и конечно Бейкера Мейфилда, плюс отличный показатель «он-таргет» бросков — 76%, когда квотербек попадает в «рамку» ресивера.

В общем — будет интересно посмотреть на дальнейшее развитие Джонса при новом координаторе нападения «Пэтс», кем бы он ни был, и, возможно, с немного обновленным корпусом плеймейкеров (не за себя, за Менга прошу).

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Пэтриотс» на драфте:

38. Christian Barmore, DL

96. Ronnie Perkins, DE

120. Rhamondre Stevenson, RB

177. Cameron McGrone, LB

188. Joshuah Bledsoe, S

197. William Sherman, OL

242. Tre Nixon, WR

Так, ну четыре человека с этого драфта у «Пэтс» самовыпилились из сезона довольно быстро, так и не сыграв ни одного снэпа. Перкинс, Макгрон и Бледсо — из-за травм, Никсон — попав в практис-сквад. Уильям Шерман всё равно что не играл, попав на поле лишь в одном матче. Вот и остаётся разве что Бармор и Стивенсон. Но — лучше меньше, да лучше, так ведь?

Бармор был первым ди-лайнменом на этом драфте и полностью оправдал свой номер, проведя великолепный сезон не просто как ран-стопер, а ещё и как очень качественный пас-рашер, закончив год с 48 давлениями на квотербека.

Ник Сэйбан явно присылал своему приятелю Беличеку много сообщений об этом парне перед драфтом. Ну и Рамондре Стивенсон не ударил в грязь лицом и в очередной раз показал, что качественных раннинбеков не нужно выбирать очень высоко — 606 ярдов, 5 тачдаунов, 4,6 ярда за попытку и 50 ярдов за игру — в конкурентном бэкфилде «Пэтриотс» это просто супер цифры.

Из 8 пиков заиграли почти все, кто здоров, так получается? Посмотрим на дальнейшие перспективы возвращающихся парней, но этот драфт явно вышел плодотворным для трех позиций, одна из которых определяет будущее команды. Пёс Беличека становится лучше во всем этом год от года.

Общая оценка драфта-2021: 4+

16. «Кардиналс» — Zaven Collins, LB

Выбрав лайнбекера второй первый раунд драфта подряд, «Кардиналс» получили от него отдачу, которая была у Айзеи Симмонса в его первый сезон. То есть — минимальную. Коллинс быстро был назван стартовым лайнбекером, но так же быстро, спустя недель 6-7, это место потерял.

Начиная с восьмой недели и до единственного матча «Аризоны» в плей-офф, Коллинз сыграл в защите 67 снэпов. История повторяется и даже хуже, ведь Симмонс в своём первом сезоне во второй половине чемпионата прибавлял. Но, если история повторяется, то может и Коллинс свой второй сезон проведёт как Симмонс свой — на уровне, довольно близком к Про Боулу. Поживём-увидим. Пока что — если уж я оценивал выбор Айзеи в 3+, здесь будет явно меньше.

Оценка выбора: 2

Остальные выборы «Кардиналс» на драфте:

49. Rondale Moore, WR

136. Marco Wilson, CB

210. Victor Dimukeje, DE

223. Tay Gowan, DB

243. James Wiggins, S

247. Michal Menet, OL

Для начала определимся — существует ли драфт «Кардиналс» за пределами Рондейла Мура? В принципе он тут лишь в одном имени — Марко Уилсон. Попав в стартовый состав из-за проблем Малькольма Батлера и его самоотвода, Уилсон сыграл 14 матчей в старте. Это хорошо. Но вот процент комплитов в 70,3 и рейтинг квотербека 120,8 против него, как и 6 пропущенных тачдаунов — это прям плохо.

Перспективы есть – надо тренироваться и работать над собой дальше, ведь судя по всему придётся в новом сезоне играть в старте. Выборы «Кардиналс» в 6-ом и 7-ом раундах на поле практически не появлялись.

Ну и наконец Мур — достаточно универсальный и очень быстрый парень, лучшие качества которого Клифф Кингсберри пытался использовать и так, и так, всё же мне кажется недоработал. Точнее, недоработал тренер. Ведь для такого спидстера с отличной «скользкой» техникой ухода от захватов, 8,1 ярда за приём и 4,2 ярда за вынос это какие-то грустные цифры. Мы уже видели в исполнении дуэта Кейм-Кингсберри выборы таких ресиверов как Изабелла, Батлер и Джонсон, и вот где они сейчас? Не окажется ли там же потом за ненадобностью и Мур? Надеюсь нет, так как парень мне нравится.

Совсем невыразительный драфт от «Кардиналс». Отсутствие нормальной глубины состава подвело «Аризону» в этом сезоне и такой драфт одна из составляющих этой проблемы.

Общая оценка драфта-2021: 2

17. «Рэйдерс» — Alex Leatherwood, OL

Эпопея выборов первого раунда от Майка Мэйока наконец закончена с его увольнением, однако осадок будет горчить еще долго. Клеллин Феррел, Хенри Раггс, Дэймон Арнетт. Теперь и Алекс Лезервуд. Кто-то еще наймет когда-то Мэйока в качестве драфт-эксперта? Наверное только эксперта по глубоким раундам, где у него хоть что-то получалось стабильно.

Ну а Лезервуд…один из худших линейных не тольк среди новичков, но и вообще.

Почти каждый 10-ый снэп пропускающий давление на квотербека и нарушающий правила еще процентах в пяти, наверное. Ясно, что тэклом ему не играть, и гард это его максимум. Однако и там совсем ничего не гарантированно. А что еще может быть с линейным, который умудрялся получить оценку за пас-протекшн за матч в 0 баллов...

Оценка выбора: 2-

Остальные выборы «Рэйдерс» на драфте:

43. Trevon Moehrig, S

79. Malcolm Koonce, DE

80. Divine Deablo, CB

143. Tyree Gillespie, S

167. Nate Hobbs, CB

230. Jimmy Morrissey, OL

Моэриг и Хоббс спасают этот драфт-класс «Рэйдерс». Если конечно Хоббс опять чего не учудит вне поля (прецедент уже есть), что с выборами Мэйока происходят прям с катастрофической регулярностью. Оба игрока секондари провели ровный и качественный сезон, играя в прикрытии достаточно надежно — один в глубине поля, другой ближе к линии скримиджа.

Диабло долго пробивался в основу из спецкоманд, но начиная с 12-ой недели укрепился в качестве стартового лайнбекера и показал себя как вполне надежный игрок ротации как минимум, а с уходом Литтлтона и того больше. Кунс и Гиллеспи провели мало времени на поле и пока их перспективы неясны.

Буду ли я скучать по своим выкрикам на драфте «Кого опять этот чудак берёт так высоко»? Наверное да. Болельщики «Рэйдерс» скорее всего имеют огромный ком претензий к Мэйоку, но, по крайней мере, он дал им Кросби, Моэрига и Рейнфроу.

Общая оценка драфта-2021: 3

19. «Вашингтон» — Jamin Davis, LB

Имея довольно хорошую прессу до и после драфта, Дэвис в своём первом сезоне всё же больше разочаровал, чем вдохновил. Нет, конечно никакого креста ставить на нём никто не будет, но есть осадочек.

Игра против выноса шла более-менее, но вот по игре в прикрытии Джамин позволял соперникам слишком много, закончив сезон с процентов комплитов против себя в 85,7% при 42 таргетах и 9,1 ярда за комплит. У него есть прекрасные физические данные для НФЛ, но предстоит ещё достаточно много готовиться к играм именно технически и интеллектуально, изучая построения, маршруты и взаимодействия уже в реалиях НФЛ, а не колледжа.

Оценка выбора: 3

Остальные выборы «Вашингтона» на драфте:

51. Samuel Cosmi, OL

74. Benjamin St-Juste, CB

82. Dyami Brown, WR

124. John Bates, TE

163. Darrick Forrest, S

225. Camaron Cheeseman, LS

240. William Bradley-King, OLB

246. Shaka Toney, DE

258. Dax Milne, WR

Драфт-класс «Вашингтона» серьезно подкосили травмы. Сэм Косми, очень талантливый тэкл, пропустил 8 игр, но в тех где играл, выглядел достаточно стабильно, чтобы рассматриваться к стартер. В пас-протекшн надо прибавлять, но в выносной игре уже сейчас все отлично. Сент-Джуст так же пропустил половину сезона и выглядел пока довольно сыро как игрок.

Диами Браун рассматривался мной как крутой стилл и немаленькая фигура в нападении «Вашингтона» в том году, но травма Фитцпатрика понятно повлияла на вертикальность игры команды, что сказалось и на полезности Брауна.

С Вентцем всё вполне может измениться и второй сезон Диами должен быть явно лучше, чем 12 приёмов на 165 ярдов. Джош Бейтс получил место в старте из-за травм двух тайт-эндов команды и поймал 20 передач на 249 ярдов с тачдауном. Он будет хорошей опцией и подстраховкой Логану Томасу в будущем году. Остальной драфт состоит из игроков спецкоманд и редких пассажирах в основе, по которым сложно что-то сказать. Разве что Шака Тони, который в Пенн Стейт выглядел достаточно стабильно, как мне кажется может ещё проявить себя в течение пары лет.

Довольно грустный, на первый взгляд, вышел драфт, но в нём есть некоторая перспектива, которая может вывести его в ряд хороших. Дэвис, Косми и Браун должны стать лучше.

Общая оценка драфта-2021: 3

20. «Джайентс» — Kadarius Toney, WR

Тони стад одной из многочисленных жертв ужасной игры нападения команды, которая была связана как с фигурой Дэниэля Джонса и его о-лайн, так и, наверное даже больше, с фигурой уже уволенного Джейсона Гаррета. В принципе, его средняя глубина приёма в 5,9 ярда многом говорит о том, кем его Гаррет видел.

С приходом Брайана Дэбола, Тони вполне может преобразиться, и стать, например, этаким Гэбриелем Дэвисом в этом нападении «Джайентс». Другое дело, что Дэвиса выбирали в 4-ом раунде и вряд ли статистика около 600 ярдов за сезон будет достаточна для парня из первого раунда. От него ждут конечно большего, но и препонов на пути этого нападения будет немало.

Оценка выбора: 3

Остальные выборы «Джайентс» на драфте:

50. Azeez Ojulari, OLB

71. Aaron Robinson, CB

116. Elerson Smith, DL

196. Gary Brightwell, RB

201. Rodarius Williams, CB

Оджулари провёл 13 игр в старте и стал лидером команды по сэкам (8 при 27 давлениях), фактически заявив о себе как о будущем лидере этой ди-лайн и защиты в общем. Идеальный выбор и по цене и по потребности.

Робинсон сыграл в защите 268 снэпов, выходя в старте дважды, и в будущем сезоне вполне может использоваться как слот-корнер или страховка на случай травмы, не всегда в этом надежного, Адори Джексона. Смит и Уильямс не смогли нормально провести сезон из-за травм, а Брайтвелл был задействован в спецкомандах, получив в нападении лишь одну вкладку и один пас.

Не слишком однозначный драфт у «Джайентс» получился, и пока сложно судить о нём полноценно. Прогресс Тони и Робинсона в предстоящем году даст нам больше фундамента для оценки. Пока скажу, что было средне.

Общая оценка драфта-2021: 3+

21. «Колтс» — Kwity Paye, DL

Начало сезона для Пайе не заладилось. Тут и травма в предсезонке и еще одна уже после старта чемпионата. Но, придя в себя, Квити провёл ударную вторую половину и в итоге заработал 4 сэка и 38 давлений на квотербека и почти всё это — начиная с 9-ой недели.

Учитывая огромную потребность пас-раша «Колтс» в ком-то, кроме ДеФо, кто сможет давить на квотербека, прогресс Пайе в следующем сезоне может стать определяющим для развития их защиты, которая в этом году все-таки совсем не блистала. Интересно так же будет посмотреть, как изменится его продуктивность при новом ДК команды, Гасе Брэдли

Оценка выбора: 3+

Остальные выборы «Колтс» на драфте:

54. Dayo Odeyingbo, DL

127. Kylen Granson, TE

165. Shawn Davis, DB

218. Sam Ehlinger, QB

229. Mike Strachan, WR

248. Will Fries, OL

Как и первый пик, остальной драфт «Колтс» не слишком впечатлил. Элинджер явно брался для подстраховки и на перспективу, так и не бросив ни одного паса в свой первой сезон, но зато занеся тачдаун на выносе.

Страхан и Фрайс не смогли пробиться даже в стабильную ротацию, сыграв считанное количество снэпов на своих позициях. Дэвис уже находится в практис-скваде «Пэкерс». Грэнсон вряд ли мог рассчитывать на многое за спинами Дойла и Али-Кокса, но вполне может рассчитывать на большее, чем 11 приёмов на 106 ярдов, уже в следующем сезоне, из-за ухода Дойла. Одейнигбо возвращался после травмы ахилла в колледже и пропустил первую половину сезона, потихоньку получая практику с 8-ой неделе, и его мы сможем нормально оценить лишь этой осенью.

Драфт ни о чём. Пока что именно так можно оценить этот призыв. Пайе с хорошими перспективами, все остальные – большая загадка и в большинстве своем вряд ли смогут выбиться в стабильную основу.

Общая оценка драфта-2021: 2+

22. «Тайтенс» — Caleb Farley, DB

Очень и очень обидно за первый сезон Фэйрли в НФЛ. Проблемы начались еще в предсезонке и небольшая травма плеча заставил Калеба пропустить три игры, потом он вышел на поле и...во второй своей игре порвал крестообразные связки на левой ноге.

В колледже у него уже была подобная травма правого колена. Медицина сейчас творит чудеса, но корнер с двумя операциями на коленях…это совсем не хорошо. Будем надеяться, что Фэйрли сможет качественно восстановиться и избежать травм в следующем сезоне, так как он очень нужен команде напротив Фултона.

Оценка выбора: n/a

Остальные выборы «Тайтенс» на драфте:

53. Dillon Radunz, T

92. Monty Rice, LB

100. Elijah Molden, CB

109. Dez Fitzpatrick, WR

135. Rashad Weaver, DL

205. Racey McMath, WR

215. Brady Breeze, S

Низкие пики «Тайтенс» не принесли какой-то пользы команде. Бриз уже в «Детройте», МакМас и Фитцпатрик поймали 7 передач на двоих, Уивер появился в защите в 12 снэпах. Не густо. Вряд ли можно назвать удачным и дебютный год Радунза, вышедшего в основе лишь однажды, но его универсальность должна помочь ему закрепиться в Лиге. Монти Райс тоже не стал твердым игроком основы, но учитывая проблемы линии лайнбекеров команды, вполне может играть уже большую роль в будущем.

В тех 4 играх, где он выходил в основе, выглядел довольно неплохо и явно лучше Рашана Эванса, у которого уже закончился контракт. Главным приобретением «Теннесси» на этом драфте, конечно, стал Илайджа Молден – явный стилл на 100-ом пике и отличный слот-корнер в схемы Майка Рэббела, блицевавший за сезон аж 37 раз — самый большой показатель в команде. У этого парня тут большое будущее.

Очень непростой драфт для «Тайтенс». От здоровья Фэйрли зависит, будем ли мы впредь оценивать его достаточно отрицательно как прошлогодний (привет Айзея Уилсон), или вполне положительно как позапрошлогодний (привет Симмонс и Браун).

Общая оценка драфта-2021: 3

23. «Вайкингс» — Christian Darrisaw, OL

Выбор Даррисо был оправдан исходя из ситуации с о-лайн «Миннесоты» и кажется вполне вдохновляющим спустя год. Да, небольшая травма помешала Кристиану провести полный сезон, однако его показатели по пропущенным сэкам (5) и игре блока на выносе (совсем чуть уступил Сьюэлу) достаточно впечатляют, чтобы говорить о нём как о твердом стартере в следующем сезоне.

Учитывая, что «Вайкингс» обменялись вниз на 9 позиций и всё равно взяли хорошего тэкла — этот выбор становится еще лучше. Можно сказать спасибо Рику Спиллману за его последний выбор первого раунда в качестве ГМа.

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Вайкингс» на драфте:

66. Kellen Mond, QB

78. Chazz Surratt, LB

86. Wyatt Davis, OL

90. Patrick Jones II, DL

119. Kene Nwangwu, RB

125. Camryn Bynum, CB

134. Janarius Robinson, DE

157. Ihmir Smith-Marsette, WR

168. Zach Davidson, TE

199. Jaylen Twyman, DL

Ну а вот дальше уже спасибо Спиллману пока сказать вообще не за что. У «Вайкингс» было 10 пиков вне первого раунда, 4 в третьем и 3 в четвертом. И что из этого получила команда? Пока что лишь хороший подбор игроков для спецкоманд. Робинсон, Дэвидсон и Туайман не появлялись на поле вообще, бродя по практис-скваду.

Суррант и Дэвис выходили только на спецкомандах, не сыграв там и 100 снэпов. От Дэвиса я ждал и всё еще жду чего-то явно большего. Всё-таки парень дважды попадал в колледже в команду Олл-Американ. Нвангву тоже выходил практически только на спецкомандах, но занёс аж два 98+ ярдовых тачдауна на возврате кикоффа, что конечно большой плюс.

Джонс и Смит-Марсетт также не сыграли и 100 снэпов в защите/нападении, ну а про Келлена Монда и сказать нечего конечно же. Лишь Камрин Байнум на позиции сейфти отыграл в защите более 200 снэпов, пропустил 4 ловли на 31 ярд при 8 таргетах и в принципе выглядел неплохо.

Очень слабый выхлоп из такого количества пиков средних раундов в команде, у которой все-таки сейчас нет настолько глубокого состава на многих позициях, говорит нам о том, что этому драфт-классу придётся хорошо постараться, чтобы стать лучше через годы.

Общая оценка драфта-2021: 3-

24. «Стилерз» — Najee Harris, RB

Первый раннинбек драфта провёл отличный дебютный сезон, показывая качественную игру что на выносе, что не приёме. Учитывая сомнительную сыгранность линии нападения, по большей части состоящей из новичков и второгодок, его 307 выносов на 1200 ярдов и 3,9 за попытку — очень достойный результат.

Как пасовая цель Наджи стал третьим в команде по количеству таргетов (94) и вторым!! по количеству приёмов (74), что в принципе неудивительно в последний год Бена Ротслибергера. Сможет ли Хэррис стать новым Левеоном Беллом в его лучшие годы для «Стиллерз»? Вполне возможно, ведь все инструменты и характеристики у игрока для этого есть и большую часть из них он нам уже продемонстрировал.

И пусть выборы раннинбеков в первом раунде понемногу должны сходить на нет, третий десяток это ещё вполне нормальная позиция для выбора у команд, у которых с ними большие проблемы.

Оценка выбора: 5-

Остальные выборы «Стилерз» на драфте:

55. Pat Freiermuth, TE

87. Kendrick Green, OL

128. Dan Moore, OL

140. Buddy Johnson, LB

156. Isaiahh Loudermilk, DE

216. Quincy Roche, DL

245. Tre Norwood, DB

254. Pressley Harvin III, P

Кто ещё не успел сравнить Пэта Фраймута с Хитом Миллером? Миллер никогда не был сверхпродуктивным тайт-эндом, каковыми нынче являются Келси или Эндрюс, но всегда был надёжен в ловле и в ред-зон. Что в своем первом сезоне и продемонстрировал нам Пэт, поймав 76% передач на 497 ярдов и 7 тачдаунов.

Без пары обидных дропов не обошлось, но он явно должен вместе с Хэррисом стать основой нового нападения «Питтсбурга». Вряд ли можно разбрасываться подобными комплиментами по отношению к выбранным далее Грину и Муру, однако для новичков сыгравших первый сезон полноценными стартерами, не всё так плохо.

Да, оба выступили хуже остальной тройки о-лайн, но перспективы для развития есть, надо смотреть следующий год. Из поздних пиков пропустим Джонсона, сыгравшего всего ничего, и Роше, ушедшего в «Джайентс», и отдадим должное Лодермилку, который неплохо чувствовал себя в ротации ди-лайн, Норвуду, который для новичка из 7-го раунда выдал отличный сезон в ротации ди-бэков, ну и Харвину, который в первой половине сезона конечно выглядел лучше, чем во второй, но в сумме за сезон заслужил надежной средней оценки за свои 42,6 ярда за пант.

В общем, драфт «Стиллерз» вышел вполне качественным, закрывшим провисшие позиции в команде и обеспечив хорошую глубину состава в поздних раундах.

Общая оценка драфта-2021: 5-

26. «Браунс» — Greg Newsome II, DB

Ньюсом полностью оправдал ожидания, которые были после его выбора в первом раунде, попав в итоге в символическую сборную новичков сезона. Стартовав в 11 играх, пропустив часть сезона из-за травмы, Грег позволил поймать против себя 63% передач при рейтинге квотербека в 85,6 и средней дальности передач в 10,3 ярда.

Пусть свой первый перехват в НФЛ он оставил, видимо, на следующий сезон, но 9 сбитых пасов отлично дополняют его статистику.

Единственная значительная проблема, которая всплыла в дебютном сезоне — мисстэклы в 16% захватов, что, конечно, необходимо изжить для дальнейшего прогресса на поле. Ньюсом стал последней частью пазла в секондари «Браунс», которое потратило этот сезон на то, чтобы выздороветь и сыграться, и уже в будущем году должно стать гораздо лучше.

Оценка выбора: 4+

Остальные выборы «Браунс» на драфте:

52. Jeremiah Owusu-Koramoah, LB

91. Anthony Schwartz, WR

110. James Hudson, OL

132. Tommy Togiai, DT

153. Tony Fields, LB

169. Richard LeCounte, CB

211. Demetric Felton, RB

Каким образом JOK дотерпел до 52 пика — я до сих пор не очень понимаю. Все те слухи о его травме в последнем сезон, из-за чего говорят он и упал так низко, оказались по большей частью пустым звуком, ведь Джеримайа в первый год пропустил всего 3 игры из-за травмы лодыжки. В своих 10 стартах за 14 игр, Овусу-Карамоа оформил 76 тэклов (49 соло), блицевал в 38 розыгрышах, позволил против себя поймать 63% передач при рейтинге квотербека в 70, в основном опекая короткие маршруты.

Его главная проблема та же, что и у Ньюсома — большой процент мисстэклов в 17.4%, что для лайнбекера очень неприятно. Шварц продемонстрировал свои скоростные навыки, но его способности к ловле всё еще необходимо прокачивать, чтобы его могли задействовать чаще.

Хадсон стартовал в 4 играх из-за травм в линии и явно был не готов к серьезным противостояниям, провалив три игры из четырех. Из поздних пиков можно выделить разве что Фелтона, который занес два тачдауна и закрывал собой дыры, периодически возникающие из-за травм раннинбеков. Тогаи лично я ожидал увидеть в большей роли, но он выходил в ротации всего в 6 матчах. Филдс и Леконт почти все свое время проводили в спецкомандах.

Получить 2,5 твердых стартера и 3 игрока ротации за драфт довольно неплохо. «Браунс» с приходом Эндрю Берри проводят второй качественный драфт и уже решив «загадку Мейфилда» блокбастер-трейдом, будут претендовать на плей-офф в этом «дивизионе смерти» и в следующем году.

Общая оценка драфта-2021: 4+

27. «Рэйвенс» — Rashod Bateman, WR

Учитывая общее «проклятье здоровья» (видимо «Браунс» потратили всю свою ману, чтобы его наложить), которое висело над «Рэйвенс» в этом сезоне, ничего удивительного в том, что Бейтман пропустил начало сезона из-за травмы нет. Неплохо заявив о себе в предсезонке, Рашод стартовал на 6-ой неделе, лишь раз за оставшиеся матчи уйдя с поля без приёма.

11,2 ярда за приём и всего два дропа — достаточно хорошая статистика для новичка в несколько сумбурном пасовом нападении «Балтимора» этого сезона. Но все же 42 ярда в среднем за игру — вряд ли то, чего ждали фанаты от потенциально первого принимающего команды (но признаемся себе, что первый тут явно же Марк Эндрюс).

Учитывая закончившийся контракт Сэмми Уоткинса, которого я сомневаюсь что переподпишут, вклад Бейтмана в нападение в следующем сезоне должен быть гораздо серьезней. Этот сезон можно назвать просто неплохим для первого шага в Лиге.

Оценка выбора: 3+

Остальные выборы «Рэйвенс» на драфте:

31. Odafe Oweh, DE

94. Ben Cleveland, OL

104. Brandon Stephens, CB

131. Tylan Wallace, WR

160. Shaun Wade, CB

171. Daelin Hayes, DL

184. Ben Mason, FB

Ове очень круто начал сезон, за первые пять игр сделав 3 сэка, 3 захвата с потерей ярдов и 8 ударов квотербека, но серьезно снизив продуктивность во второй половине сезона, по тем же параметрам сделав 2-2-7 за 10 игр. Учитывая уход Макфи и возраст Джастина Хьюстона — Ове нужно серьезно прибавлять в следующем сезоне и становится одним из лидеров этой ди-лайн.

Бен Кливленд вряд ли мог рассчитывать на большое время на поле за спинами Пауэрса и Зейтлера, но выдал стабильно средние 4 старта за сезон. Стивенса поставили на непривычную для него позицию сейфти из-за большого количества травм в команде и он сыграл 11 стартов на опять же, достаточно среднем, но стабильном уровне, пропуская 75% передач и упустив 3 тачдауна.

Явно сказывалась нехватка опыта, но перспективы роста у парня есть. Из поздних пиков Уэйд был обменян в «Пэтриотс», Мэйсон так же слонялся по командам, всё же закончив год в практис-скваде «Балтимора», Хэйс травмировался, а Уоллес был абсолютно незаметен в корпусе принимающих команды.

Общее впечатление от драфта «Балтимора» пока что довольно скудное. Ни один из выбранных игроков не смог пока раскрыться даже на 50%, так что ждём продолжения.

Общая оценка драфта-2021: 3+

28. «Сейнтс» — Payton Turner, DE

Тёрнер, призванный как замена ушедшему Трею Хендриксону, успел сыграть в своём первом сезоне лишь в 5 играх, и то не в старте, до того, как получил травму. В первой же своей игре он сделал свой единственный сэк и всего за 143 снэпа в защите совершил 8 давлений на квотербека.

Очень сложно оценить его выбор по такой маленькой выборке, но мне кажется у него вполне есть будущее в этой команде с её непростой финансовой ситуацией и он действительно может стать продуктивной заменой Хендриксону.

Оценка выбора: n/a

Остальные выборы «Сейнтс» на драфте:

60. Pete Werner, LB

76. Paulson Adebo, CB

133. Ian Book, QB

206. Landon Young, T

255. Kawaan Baker, WR

Пит Вёрнер и Полсон Адебо быстро стали игроками стартового состава из-за проблем с травмами и глубиной по позициям и провели достаточно хороший сезон для новичков, особенно это касается молодого лайнбекера. В будущем Вёрнера как стартера сейчас уже нет никаких сомнений, так как Квон Александр видимо окончательно покинул «Сейнтс».

У Адебо тоже такие перспективы очень высоки, учитывая уход Труфанта и Уильямса. Йен Бук вышел на поле в единственном матче и ему, конечно, было очень сложно в той ситуации хоть как-то себя показать. Парень не более чем бэкап в ближайшей перспективе.

Лэндон Янг сыграл совсем немного снэпов в нападении, закончив сезон раньше из-за травмы, но, учитывая уход Армстеда, видимо будет бороться за место в основе при всех проблемах глубины о-лайн команды. Бэйкер сыграл и того меньше чем Янг и то только в спецкомандах.

В перспективе первые три выбор этого драфта могут стать полноценными стартовыми игроками. Вполне неплохо.

Общая оценка драфта-2021: 4-

29. «Пэкерс» — Eric Stokes, DB

Команда теряет из-за травмы своего звёздного молодого корнера и вынуждена ставить новичка сразу же в основу. И что она получает? 92% сыгранных снэпов, 49,5% комплитов и 71 рейтинг квотербека против него, ну и 14 сбитых передач вдобавок. УФЬ!

В Висконсине снег начал таять от такой жары. Джаир и Эрик в следующем сезоне могут составить одну из самых молодых и перспективных пар шатдаун-корнеров в НФЛ за последние годы. Здесь нечего обсуждать — это крутейший стилл на 29-ом.

Оценка выбора: 5+

Остальные выборы «Пэкерс» на драфте:

62. Josh Myers, C

85. Amari Rodgers, WR

142. Royce Newman, G

173. Tedarrell Slaton, DL

178. Shemar Jean-Charles, CB

214. Cole Van Lanen, OL

220. Isaiah McDuffie, LB

256. Kylin Hill, RB

Так, ну а вот магия драфта и закончилась. Почти. Что хорошего на настоящий момент можно сказать об остальных выборах «Пэкерс»? Джош Майерс имеет перспективы быть стартовым центром, но для этого надо быть здоровым. Должно быть, руководству «Пэкерс» было обидно наблюдать за игрой Крида Хамфри, выбранного «Чифс» сразу следом за Майерсом… Ну, бывает.

Далее — Ройс Ньюман может быть гардом в НФЛ. Ну, наверное. По крайней мере он показал хоть какой-то прогресс по ходу сезона, перестав быть пустым местом, каким он был в его начале, и даже обойдя по итогам Билли Тернера по проценту пропущенных давлений (что не есть уж большой прорыв, скажем честно). Но работы там непочатый край.

И вот на этом плюсы заканчиваются. Остаются несколько ребят из спецкоманд и пресловутый Амари Роджерс под 85-ым пиком, который за сезон поймал 4 передачи. Неужто Экуанимус Сент-Браун не смог продавить драфт своего брата в ГБ? Надо быть настойчивей с этими скаутами.

За пределами 29-го пика это был очень сложный драфт. На данный момент. Возможно пара этих пиков всё ещё может быть потрачена не в пустую, но узнаем мы это как минимум через год. Но ставить плохую оценку драфту со Стоуксом не поднимается рука. Ну и Майерс должен вывезти.

Общая оценка драфта-2021: 4-

30. «Биллс» — Gregory Rousseau, DL

Начал за здравие, а там дальше вы знаете. Ну реально же, предсезонка и первые недели регулярки в исполнении Россо настолько впечатлили футбольную тусовку, что все уже чуть ли не начали сватать его в новички сезона. Но после перехвата паса Патрика Махоумса у Грегори случился игровой коллапс.

Лишь один сэк и 4 захвата с потерей ярдов до самого конца сезона — очень грустно, хоть и периодически квотербеков он хитовал всё-таки, закончив сезон с 24 общими давлениями. Будем надеяться, что он врезался в стену, а не в свой потолок, так как в будущем сезоне ему, почти наверняка, придётся заменять уже на твердой основе и Эддисона и Хьюза.

Оценка выбора: 3+

Остальные выборы «Биллс» на драфте:

61. Carlos Basham, DL

93. Spencer Brown, OL

161. Tommy Doyle, OL

203. Marquez Stevenson, WR

212. Damar Hamlin, DB

213. Rachad Wildgoose, CB

236. Jack Anderson, OL

Карлос Бэшам еще один игрок, призванный омолодить корпус пас-рашеров «Биллс», который теряет ветеранов, противостоял травмам добрую половину сезона и сделал за 8 игр в ротации 2,5 сэка. Посмотрим, сможет ли он провести следующий сезон на поле полностью (так как свой последний год в колледже он тоже не доиграл) и что сможет продемонстрировать нам в этом случае. Перспективы у парня явно есть.

Спенсер Браун быстро стал стартовым игроком и провёл 12 игр на позиции правого тэкла, включая две в плей-офф, на достаточно стабильном, не плохом и не хорошем, уровне, пропустив в итоге 36 давлений через свою сторону. Вполне возможно, мы можем ожидать от него гораздо более уверенный следующий сезон, когда наигрывать на этой позиции его будут с самого начала треннинг-кэмпа.

Из остальных пяти выборов 5-го раунда и позже выделить кого-то сложно, так как парни там сыграли считанное число снэпов не в спецкомандах. Разве что Стивенсон в тех пяти играх где он играл ретёрнера выглядел для этой позиции вполне пригодным проспектом. Набирая 9,4 ярда за возврат панта и 23,6 ярда за возврат кикоффа.

Пока что этот драфт «Биллс» выглядит как перспектива без мощного фундамента. В этих игроках, даже в тех кто играл достаточно, много переменных, которые мы не можем определить сейчас и не факт, что сможем и в следующем году. Ход командой сделан, а мы пока греем чаёк и ждём ещё год.

Общая оценка драфта-2021: 3-

32. «Баккенирс» — Joe Tryon-Shoyinka, OLB

Трайон-Шоинка не смог, вполне понятно, в первый же год выиграть себе место стартера за спинами Бэррета и Пьер-Пола, но провёл очень неплохой и главной полный сезон в ротации, сделав в итоге 4 сэка, 5 захватов с потерей ярдов, при 27 давлениях за 560 снэпов в защите.

С уходом Пьер-Пола мы скорее всего увидим его полноценный сезон стартера, который сейчас уже выглядит вполне многообещающе для молодого пас-рашера, ведь почти весь остальной состав защиты остался на прежнем уровне.

Оценка выбора: 4

Остальные выборы «Баккенирс» на драфте:

64. Kyle Trask, QB

95. Robert Hainsey, OL

129. Jaelon Darden, WR

176. K.J. Britt, LB

251. Chris Wilcox, DB

259. Grant Stuard, LB

Очень сложно вообще хоть что-то сказать про весь остальной драфт-класс «Бакс» этого года. Ни один игрок не сыграл по своей профильной позиции хоть какое-то значительное количество снэпов. Бритт был наиболее активным из всех в спецкомандах, проведя там 324 снэпа.

Траск и Уилкокс не сыграли ни одного снэпа и перспективы Кайла пока вообще непонятны. Хайнеси может ждать какая-то воображаемая борьба за место в ротации о-лайн, и учитывая возможный уход Райана Дженсена на следующий год, он может рассчитывать на что-то в будущем.

По сути, этот драфт по всей своей глубине вообще никак не повлиял на сезон «Тампы» и сомнительно, что как-то сильно скажется и на будущем сезоне.

Общая оценка драфта-2021: 2

56. «Сихокс» — D’Wayne Eskridge, WR

Эскридж, которому в марте исполнилось уже 25 лет, свой первый сезон в НФЛ провёл в попытках поиска себя и возвращения в игру после сотрясения и травмы стопы. Десять игр, ни одного старта, 14 касаний мяча и 123 ярда с одним тачдауном.

Сложно как-то оценивать его выбор, но учитывая, что те же «Чифс» например ближайшей парой пиков выбрали себе франчайз-центра и стартового лайнбекера — сложно найти много позитива в этом выборе. Даже если смотреть по позиции — Нико Коллинс из «Тексанс» и Джош Палмер из «Чарджерс» провели куда более удачный сезон.

Оценка выбора: 2

Остальные выборы «Сихокс» на драфте:

137. Tre Brown, CB

208. Stone Forsythe, OL

А был ли драфт? Именно таким вопросом, думаю, задавались болельщики «Сихокс» прошедшим летом. Тре Браун пропустил начало сезона с травмой колена, а потом, появившись в нескольких играх и даже получив место стартера из-за травм в секондари, с ещё одной травмой колена сезон закончил.

Хотя позитивные ноты от его пары стартов остались и может после восстановления он сможет побороться за место под солнцем. Форсайт сыграл лишь 14 снэпов в нападении и никак команде не помог.

Как вы понимаете, что-то реально оценивать в драфте из трёх игроков довольно сложно. Джон Шнайдер и Питт Кэррол не всегда удачно проводили полноценные драфты, так что и тут, конечно, чудо выдать было почти нереально.

Общая оценка драфта-2021: 2

57. «Рэмс» — Tutu Atwell, WR

Атвелл стал единственным пиком «Рэмс» в топ-100 и отлично характеризует надпись на футболе Леса Снида на параде чемпионов — «Нахер драфт пики». В принципе, если так драфтовать то можно и не драфтовать вообще — и то пользы от ветеранов конечно больше будет.

Хотя тут я утрирую конечно, и у «Рэмс» в последние годы было несколько классных стиллов из поздних раундов. Сам же Туту появился в нападении лишь 10 раз, ни разу в его сторону Стэффорд мяча не бросил, и хоть какой-то вклад в игру Атвелл показал лишь на 15 возвратах пантов и кикоффов, набирая в среднем 5,4 ярда за пант и 17,4 за кикофф — такое себе. Сезон он закончил уже на 8 неделе из-за травмы плеча.

Оценка выбора: 2-

Остальные выборы «Рэмс» на драфте:

103. Ernest Jones, LB

117. Bobby Brown, DL

130. Robert Rochell, CB

141. Jacob Harris, WR

174. Earnest Brown IV, DE

233. Jake Funk, RB

249. Ben Skowronek, WR

252. Chris Garrett, DE

Эрнест Джонс сыграл самую большую роль из всех игроков, выбранных на этом драфте, став стартовым игроком после обмена Кенни Янга. Проведя довольно стабильную вторую половину чемпионата, он пропустил почти весь плей-офф из-за травмы и вернулся как раз к Супер Боулу где отыграл для новичка просто прекрасно.

Из остальных игроков тут можно выделить Рошеля и Сковронека, которые сыграли хоть какое-то достаточное количество снэпов по ту или иную сторону мяча. Сковронек вряд ли стал бы целью передач Мэтью, если бы не травмы и его будущее больше, видимо, связано будет со спецкомандами.

Рошель же, отыграв 5 игр в старте, оставил о себе вполне нормальное впечатление, но к сожалению тоже рано закончил сезон из-за травмы. Все остальные игроки выходили на поле не в спецкомандах настолько минимальное количество раз, что сказать что-то о них сейчас невозможно.

Год спустя тут пока не видно, совершил ли Снид какой-то очередной стилл в поздних раундах. Хотя те же Фуллер, Гейнс или Эдвардс раскрывались довольно быстро уже в первый год. Но дадим этим новичкам еще один сезон, пусть и похмельный, чтобы показать себя.

Общая оценка драфта-2021: 3-

58. «Чифс» — Nick Bolton, LB

Болтон провёл прекрасный сезон, быстро и достаточно комфортно вписавшись в схемы Спагнуоло. Он ничуть не уступил по игре выбранному выше JOKу и на версту обогнал по эффективности Дэвиса и Коллинза, выбранных в первом раунде, сделав по итогу 112 захватов (70!! соло) и 11 из них с потерей ярдов.

Он не затерялся не только среди новичков, но и по итогам сезона, по моему мнению, вошёл в десятку лучших инсайд-лайнбекеров. Что привело к тому, что «Чифс» уже смогли легко отчислить Энтони Хитченса. Кажется, попадание с Болтоном оказалось в самое яблочко.

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Чифс» на драфте:

63. Creed Humphrey, OL

144. Joshua Kaindoh, DE

162. Noah Gray, TE

181. Cornell Powell, WR

226. Trey Smith, OL

Ну ладно вам удалось найти стартового центра в конце второго раунда — с кем не бывает. Но найти еще и стартового гарда в 6-ом раунде? Я думал так только Беличик может! Чёрт, два качественных линейных за один драфт в линию которая отчаянно нуждалась в немедленном усилении — просто чудо какое-то.

В принципе, уже можно ставить 5+ за только троих игроков. В общем, остальная выбранная троица себя, конечно, таким образом не проявила. Пауэлл ушел в практис-сквад, Кайндо сыграл всего ничего, и лишь Грэй достаточно много выходил на поле но – лишь как блокирующий тайт-энд. Естественно — соревноваться с Келси и забирать у него таргеты нереально.

Три стартовых игрока из шести выборов, не имея при этом пика в топ-50 — прекрасная работа Брэтта Вича и его отдела скаутов, конечно не без доли драфт-фортуны. Но, везёт тому, кто везёт.

Общая оценка драфта-2021: 5

67. «Тексанс» — Davis Mills, QB

И знаете, что я тут скажу неожиданное? Дэвис Миллс выглядит прям не намного хуже Мака Джонса. Да-да, я вот так вижу. Это смотрится безумием, но его статистика, в пересчёте на разницу сыгранных ими матчей, будет почти такая же — что процент плохих бросков, что точность, что количество тачдаунов и перехватов.

Учитывая колоссальную разницу что в составах «Тексанс» и «Пэтриотс», что в качестве тренерской работы — эту корреляцию можно занести в большой актив самого Миллса. Нет ничего удивительного в том, что «Хьюстон» видят в нём стартового квотербека на следующий сезон — в Джонсе ведь никто не сомневается, почему же этот парень прям недостоин?

Да, в некоторых качествах Миллс ещё не дотягивают до Мака выбранного в первом раунде, но у него явно есть способности к развитию и обучению, благо он Стэнфорд заканчивал. Дэвису предстоит очень тяжелая дорога превозмогания всей этой хьюстонской кутерьмы с составом и, вполне возможно, его карьера вообще будет загублена кошмарной перестройкой и плохими решениями руководства, но это не меняет того факта, что Миллс — отличный выбор этого драфта на 67 пике.

Оценка выбора: 5

Остальные выборы «Тексанс» на драфте:

89. Nico Collins, WR

147. Brevin Jordan, TE

170. Garret Wallow, LB

195. Roy Lopez, DL

Скауты «Тексанс» не только смогли разглядеть в Миллсе перспективного квотербека, но смогли не сесть в лужу и с более поздними пиками. Да, ограниченность основного состава «Тексанс» и менее качественная конкуренция помогли новичкам быстрее заскочить в основу, но вряд ли это умаляет их качества.

Коллинс и Джордан стали вполне вменяемыми целями в нападении, и скорее всего начнут следующий сезон в старте. У Джордана тут и конкурентов пока нет совсем. Лопез стартовал в 15 играх этого сезона, пусть и не продемонстрировав крутой статистики, но достаточно неплохо работая против выноса. Уаллоу больше выходил на спецкомандах, но так же вышел в старте в двух победных матчах против «Джэгуарс» и «Чарджерс».

Как это ни удивительно, но для такого ограниченного драфт-капитала, «Тексанс» провели чуть ли не идеальный драфт, найдя перспективных игроков в глубине списков, которые могут помочь команде не упасть в глубокий колодец отчаяния окончательно.

Общая оценка драфта-2021: 5

Фото: Gettyimages.ru/Maddie Malhotra, Jamie Schwaberow, Michael Reaves, Julio Aguilar, Rob Carr, Stacy Revere, Ezra Shaw; East News/FREDERIC J. BROWN / AFP