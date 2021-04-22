Большой репортаж из Тараза: первые поля Зайнутдинова, непростое детство Батеки и брат, который болеет за «Спартак

Для многих казахстанский футбол – это «Астана», «Кайрат», Андрей Тихонов и Вагнер Лав. Но на самом деле футбола в жизни нашей страны гораздо больше, чем кажется, он вокруг нас, в каждом дворе, в каждом микрорайоне, почти в каждой семье, просто из-за повседневных забот мы этого не замечаем. Теперь вместе с нашими друзьями из 1xBet мы заглядываем в эти уголки: рассказываем человеческие истории, показываем такие родные футбольные коробки и общаемся с теми, кто бескорыстно любит футбол. Начинаем с поездки в Тараз – город, где свои первые шаги делал Бахтиер Зайнутдинов.

Тараз – южный казахстанский город в Жамбылской области, население – чуть более 350 тысяч человек. Место с большой историей (первое упоминание города – 400 год), а с недавнего времени еще и важная футбольная точка страны. После 2017-го отсюда уехали три футболиста, о которых тут же услышали за пределами Казахстана. Самый известный – полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов, но есть еще игроки сборной Бауржан Исламхан и Еркебулан Сейдахмет.

Все они какое-то время занимались в местном профессиональном клубе – «Таразе». Последние годы команда балансирует между Первой и Премьер-лигой, но не меняет философию – всегда доверяет местным.

Отец Зайнутдинова ради детей создал любительскую команду, играли в форме сборной Голландии

Многие в Таразе воспринимают спорт как социальный лифт, возможность изменить жизнь. Последние годы город развивается, но проблемы все равно бросаются в глаза. Самое первое – местный автопарк, люди ездят в основном на старых немцах и японцах, привезенных еще в 90-е. Многие местные рассказывают, что работы в Таразе практически нет – молодежь либо уезжает, либо начинает таксовать, создавая еще большую конкуренцию на этом рынке.

Второй момент – большое количество ломбардов и организаций для мелких займов. Если вы окажетесь на новой пешеходной улочке, то не заметить обилие подобных вывесок просто нереально.

Раньше жизнь здесь была еще сложнее, особенно для Батыржана Зайнутдинова. Отец Бахтиера родился с диагнозом ДЦП, но никогда не жаловался на судьбу, а работал, чтобы прокормить семью. У Зайнутдиновых во дворе небольшой строительный магазинчик, где в свое время поработал и сам Бахтиер. Батыржан не бросает дело, продолжая торговать цементом и другими стройматериалами.

«Эту семью в Таразе многие знают, пацанов там правильно воспитали, – говорит руководитель футбольного центра «Тараза» Сергей Пак. – По характеру они все разные, но человеческие качества у ребят заложены с детства – уважение к старшим, честность, порядочность».

Батыржан Зайнутдинов с детства очень любил футбол, но в силу родовой травмы играть было сложно. Многие отмечают, что именно отец передал Батеке (так Бахтиера называют родные) эту страсть. Кроме родного «Тараза», за который болела вся семья, Зайнутдиновы следили за испанским футболом. Батека с детства поддерживал «Барселону», а отец – «Реал». Поэтому Эль-Класико в семье Зайнутдиновых было особенным событием.

Батыржан часто бывал на тренировках, выезжал в ближайшие города на детские турниры, чтобы поддержать сыновей. А в начале пути вообще создал для них команду – «Махалля» (по-узбекски значит район). Отец около семи лет возил ребят на соревнования и даже купил команде форму. «Махалля» выступала в ярко-оранжевых футболках сборной Голландии.

– Отец всегда эмоционально реагировал на неудачи, но никогда не ругал, – вспоминает старший брат Зайнутдинова Бобыр.

– А какая была реакция?

– После поражений шутил над нами, старался поднять нам настроение. Он всегда знал всех наших детских тренеров, общался с ними. До сих пор со многими связь поддерживает.

Параллельно с игрой за «Махаллю» Бахтиер и его брат Бобыр занимались еще и в местной футбольной секции.

–Записались на занятия к Рахмону Устабаеву – он жил с нами в одном районе, у него занятия проходили на поле в 11-м училище, – рассказывает о начале карьеры брата Бобыр.

– Вы ведь старше. Занимались вместе?

– Да, Бахтиер был на три года младше остальных, но его оставили – он выглядел не хуже многих, хотя над ним и подшучивали из-за роста. Тогда он был меньше всех, ему лет пять было.

Бобыр Зайнутдинов сейчас работает тренером вратарей в футбольном центре «Тараза», а раньше играл вместе с Батекой, в футбольную секцию они пришли тоже в одно время.

Несколько лет братья тренировались вместе. Старший какое-то время играл в атаке, а потом оказался в воротах, а Бахтиер с детства отличался универсальностью – мог оказаться как на краю нападения, так и в опорной зоне. С тех пор мало что изменилось. У Зайнутдинова есть еще и младший брат Бахром, но он пришел в футбол намного позже Бахтиера и Бобыра. Сейчас Бахром игрок дубля «Тараза», по амплуа – центральный защитник. Так получилось, что у трех братьев – разные позиции.

Посмотреть то самое первое поле Бахтиера в 11-м училище сейчас невозможно. На месте училища разместилась часть пограничной службы (Тараз расположен на границе с Кыргызстаном). Солдат на КПП подтвердил, что на территории все еще есть футбольное поле, но впустить внутрь журналистов нельзя, а ему самому фото сделать никто не разрешит.

Другое поле из детства Зайнутдинова расположено уже на базе «Тараза». Хотя от газона, который раньше топтал Бахтиер, уже ничего не осталось. За последний год здесь провели серьезную работу – добавили трибунку, сменили покрытие.

С братьями работал Сергей Пак, который сейчас руководит футбольным центром «Тараза». Бобыра тренировал в группе подготовки местного футбольного центра, Батеку – в дубле.

– Бахтиер пришел мальчишкой, пригласил его на сборы в дубль, когда 16 лет даже не было, – вспоминает тренер.

– Почему тогда решили взять?

– Наблюдали его по играм, он был на виду. Отличался с детства. Самородок, про таких говорят «боженька поцеловал».

Эту мысль повторяют все тренеры, работавшие с Зайнутдиновым в Таразе.

Зайнутдинову предлагали сменить гражданство, но бабушка выступила против. Она главный болельщик Бахтиера: анализирует матчи и даже общалась с Карпиным

Братья Зайнутдиновы рассматривали футбол как профессию лет с тринадцати. В это время Бахтиера тренировал Суюн Молдашбаев.

Он говорит, что Батека с малых лет надеялся только на себя, поэтому на тренировках работал больше других: «У него хорошая семья, но раньше они жили трудно. Брат его старший в дубле старался. Они попытались вырваться из этой среды. Бахтиер с детства понимал, что надеяться не на кого».

В юношеском возрасте Бахтиером интересовались даже скауты ЦСКА, но родители решили, что в Москву переезжать не стоит.

Хотя были и другие варианты. Яркий жамбыльский футболист понравился селекционерам из «Пахтакора». Бахтиера даже возили в Ташкент, однако Зайнутдиновых не устроили условия. Для перехода нужно было оплачивать Батеке жилье в чужой стране, но больше смущала необходимость сменить гражданство. Первой против выступила бабушка Мухабат: «Если Батеке суждено заиграть, то заиграет и в Таразе».

Вообще бабушка важный человек в судьбе Бахтиера. Ее в шутку называют агентом Зайнутдинова. Она активно смотрит матчи и болеет за внука ярче всех. Бабушка Мухабат даже познакомилась с Валерием Карпиным, пока Зайнутдинов играл в «Ростове».

– Разговаривала с Карпиным. Сказала ему, что за внука переживаю. Он всегда хвалил Батеку после матчей, – рассказывает бабушка.

– Какое впечатление у вас от общения с Карпиным?

– Валерий – очень хороший человек. Созванивались даже после перехода в ЦСКА. На новый год мы поздравили друг друга по скайпу. Поблагодарили за его отношение, поздравили его команду. Я благодарна, что он внука принял так хорошо в свое время.

С Гончаренко бабушке познакомиться не удалось, хотя бывший тренер армейцев прекрасно знал об этой важной болельщице Зайнутдинова. Сама бабушка Мухабат признается, что в сердцах ругала белорусского тренера, что тот ставил Бахтиера на неродную позицию. За любовь к анализу бабушку (справа на фото) в семье иногда даже называют жамбыльским Бубновым.

В 17 порвал кресты и мог закончить. Поэтому родных Бахтиера задевают слухи о симуляции травм, но отец относится к этому философски

Карьера Бахтиера могла сложиться и совсем иначе. В 2015-м он играл на мемориале Гранаткина за сборную и получил тяжелейшую травму – порвал кресты. Тогда у семьи не было денег на лечение, поэтому искали помощь в футбольном мире, среди знакомых и друзей.

Молодому Зайнутдинову помогли футболисты основы «Тараза». Местный игрок и капитан Нуртас Кургулин собирал деньги в команде, помогали и другие люди. В тот момент отец Бахтиера очень переживал, что сын закончит с футболом, толком и не начав. В то время Батека выступал за дубль.

После операции Зайнутдинов активно работал над собой и восстанавливался. Сергей Пак, работавший в те времена с дублем, считает, что травма закалила характер Батеки: «Это показывает его мужской стержень. Человек начал ставить себе цели и выполнять их. Был момент, когда он обращался за помощью. В компьютере где-то до сих пор лежит документ «Батека восстановление». Беговые упражнения искал для него, силовые. Пытался помочь в силу возможностей».

Людей, которые знают, через что прошел Бахтиер, очень ранил шум перед матчем с Францией: кто-то из федерации всерьез обвинял футболиста в симуляции травмы.

Особенно переживала бабушка Мухабат: «Я все комментарии читаю. Хают его вовсю. Сама даже расстроилась. Если он болеет, то как может играть? Завтра он ногу сломает, или что-то случится, то кому он нужен будет? Казахстану или России? Калеки никому не нужны, правильно? Когда мы деньги ему на лечение собирали, то он никому был не нужен».

Старший брат Бобыр (ему только 26) рано закончил карьеру как раз из-за травмы. Несколько лет назад в одном из эпизодов получил жесткий удар коленом в голову. Сначала появились головные боли, а затем – обмороки. В клинике сказали, что нужно заканчивать с футболом и избегать высоких нагрузок.

Может, еще и поэтому в семье к травмам относятся с особой серьезностью. Несмотря на это, отец Бахтиера Батыржан, читая претензии к сыну, проявляет мудрость – считает, что судить людей за их мнение нельзя, потому что сам был на их месте, когда ходил на матчи «Тараза».

«Люди же болеют, переживают всей душой. На стадионе точно так же болеют. Я, например, тоже орал, кричал раньше. Сейчас у меня спрашивают: «А как ты спокойно сидишь, когда на стадионе твоего сына матерят?». А что я ему сделаю? Ну одному врежу, второму. Но со всеми же драться не буду? Они правы, они пришли футбол смотреть и эмоции выплескивать», – говорит папа Батеки.

В последний раз Бахтиер приезжал в Тараз как раз перед играми сборной – всего на пару дней. Зайнутдиновы даже успели сходить на футбол, но посмотреть игру толком не получилось. К футболиста ЦСКА выстроилась очередь из желающих сфотографироваться. Домой Батека приехал сам, причем намного позже родни – фотосессия немного затянулась.

Семья Зайнтудиновых – микс из пяти кровей. А жизнь мамы Бахтиера – готовый сюжет для сериала, в 90-е случайно выяснила, что у нее еще шесть братьев и сестер

Еще одна тема, которую часто обсуждают в комментариях – этническая принадлежность Зайнутдинова. Этот вопрос отец Батыржан снимает довольно просто.

–В России мы все казахи, вне зависимости от национальности. Даже если мы приедем в Узбекистан, то даже там будем казахами, потому что родились здесь. Тем более, в жилах Батеки текут пять разных кровей – узбекская, казахская, таджикская, уйгурская и украинская, – отмечает глава семьи.

–А переезжать не думали?

– Нет, никогда таких мыслей не было. Многие родственники уехали в Россию и Узбекистан. А что туда ехать? Некоторые возвращались. Чужбина есть чужбина, в России, например, менталитет совсем другой. У нас азиатский, восточный характер, хоть мы и говорим в основном на русском.

Казахские родственники у Бахтиера по маминой стороне. История Рано Зайнутдиновой похожа на сценарий сериала. Всю жизнь воспитывалась в узбекской семье, а повзрослев, выяснила, что у нее есть еще шестеро братьев и сестер. В биологической семье Рано были серьезные проблемы, поэтому ее как самую младшую отдали в дом малютки, откуда ее и удочерили узбекские родители.

Со своими родственниками мама Зайнутдинова встретилась лишь в конце 90-х, причем чисто случайно – на одном из рынков ее узнали из-за схожей внешности. «Оказывается, Рано искали всю жизнь, только в 98-м встретились. Ее сестры – копия-ксерокопия, по походке, манере, по всему», – делится подробностями Батыржан.

В семье Зайнутдиновых есть еще сестренка Малика, и она тоже увлекается спортом – ходит на танцы. «По золотым медалям она всех братьев уже давно перегнала», – шутят родители.

В комнате дочери даже есть специальное место под награды. О танцевальных успехах Малики больше знает мама, Батыржан рад за дочь, но честно признается, что не до конца понимает, какие критерии оценок в танцах: «Для каждого родителя его ребенок – лучший. Но кроме танцев Малика неплохо и в футбол играет, замахи делает, под себя убирает. Очень похожа на Батеку по манере, хотя я не понимаю, где она этому могла научиться».

В Таразе за Бахтиера болела вся улица, а на игры в ближайшие города арендовали автобус. В Ростове отец постеснялся познакомиться с Карпиным

Почти вся семья Зайнутдиновых училась в местной школе-гимназии имени Горького. После девятого класса Зайнутдинову пришлось сменить школу. Батека неплохо учился в средних классах, но позже отдал приоритет футболу, а не школе. Поэтому в гимназии Бахтиеру предлагали уйти после девятого, но Зайнутдинов перевелся в другое место.

Попасть во двор второй школы, где заканчивал Батека, не удалось. Старое здание полностью снесли, а на его месте построили новое. Вся территория обнесена забором, а поле, на котором когда-то играл Зайнутдинов, засыпано строительным мусором.

Через дорогу от детского поля Бахтиера – вновь режимный объект – Департамент по делам обороны. То ли в Таразе слишком много военных пунктов, то ли Зайнутдинов всегда оказывался рядом с ними, и переход в ЦСКА – логичное продолжение.

Первые профессиональные шаги Зайнутдинов делал на стадионе «Локомотив», раньше здесь играли дублеры «Тараза».

Это один из самых проблемных объектов в городе. Бывало, что здесь даже играла основа, но качество газона всегда вызывало вопросы. Сейчас на «Локомотиве» сделали ремонт, но поле лучше не стало. Плюс не совсем понятно, почему газон настолько ниже уровня беговых дорожек. Сертификацию на сезон такое покрытие не пройдет.

На «Центральном» в Таразе ситуация намного лучше. Натуральный газон в неплохом состоянии, местный клуб провел здесь уже несколько матчей.

Для Зайнутдинова этот стадион тоже родной. Здесь Батека проводил игры в основе «Тараза». Любое появление Бахтиера на поле – большое событие для Зайнутдиновых и их соседей. Рассказывают, что на футбол они ходили почти всей улицей, рисовали плакаты, даже покупали барабан.

Бахтиер ярко провел дебютный сезон в основе, после его заметили и переманили в «Астану».

Его отец Батыржан – большой болельщик «Тараза», но болеть против родной команды ему не приходилось. Жамбыльский клуб тот сезон провел в первой лиге, и с командой Бахтиера не встречался.

После переезда в «Астану» Зайнутдинов не лишился поддержки. Родственники ездили болеть за него Нур-Султан, но там теплолюбивым южанам было прохладно. Зато в Шымкенте в матчах против «Ордабасы» у «Астаны» не было проблем с болельщиками.

Чтобы поддержать Батеку, Зайнутдиновы нанимали целый автобус.

Батыржан поддерживал Бахтиера и в России. Ездил с младшим сыном и дочкой в Ростов на игру с «Ахматом». Кстати, младший брат Бахром – болельщик «Спартака». Даже сейчас, когда ЦСКА играет против красно-белых, Бахром болеет за спартаковцев.

Во время поездки в Ростов отец Зайнутдинова очень хотел познакомиться с Карпиным, но так и не набрался смелости: «Я постеснялся. Видел его на кромке после матча, но не решился подойти. Другой кто-то в наглую, наверное, мог бы познакомиться, но я не стал. Со Стойловым тоже хотелось познакомиться. Получилось пообщаться только с Димой Шомко – он очень понравился как человек. Спокойный и отзывчивый».

В гости к Бахтиеру в Москву никто из родных пока не попал – мешает карантин. Сам московский армеец приезжает домой нечасто, но всегда с полными сумками сувениров. К Зайнутдиновым постоянно приходят друзья, соседи и знакомые знакомых, чтобы попросить футболку «Ростова» или ЦСКА. Впрочем, просьбы о подарках приходят и из других городов Казахстана.

«Я, когда узнал, что одна футболка около 40 тысяч тенге стоит, то попросил его больше такие подарки людям не возить. Он из-за скромности никому не отказывает, а люди просят по несколько штук. Пусть тогда просто шарфы возит – не так накладно для него», – делится мыслями Батыржан.

Сейчас Зайнутдинов восстанавливается от травмы, а инсайдеры пишут о возможном переходе в «Аталанту».

Семья обо всем узнала из новостей и отнеслась сдержанно: «Сколько там человек может попасть в шорт-лист? Если конкретное предложение было бы, то можно обсудить.

Буду рад, если это правда. Но мне лично больше нравится английский или испанский футбол, хотя многие говорят, что ему подойдет немецкий стиль. Сейчас самое главное долечиться и вернуться на поле».

***

1xBet – надежный и легальный букмекер. Каждый игрок может сделать ставку и заработать. Букмекер поощряет активность своих игроков и дарит бонусы. В линии ставок множество разнообразных событий — от футбола и хоккея до крикета, а еще есть интересный функционал – например, конструктор альтернативных ставок, с ним игроки могут сами собирать уникальные команды для виртуальных соревнований.

В общем, если ищете надежного и продвинутого букмекера, то считайте, что его уже нашли – 1хBet!

Фото: Антон Лысяк; vk.com/tarazfc; East News/TOM BODE, Vagelis Georgariou via imago-images.de