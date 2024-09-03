Наш паралимпиец в Париже обвинил соперников в диверсии. Что там случилось?

Триатлон в Париже традиционно с приключениями, и Паралимпиада продолжает олимпийские тренды.

Соревнования перенесли на день из-за качества воды. Сильное течение заставило даже менять правила: персоналу разрешили помогать спортсменам прямо с лодок.

Но история Виктора Чеботарева даже на таком фоне выделяется.

Чеботарев считался одним из фаворитов гонки: он чемпион мира-2021, результаты на этапах в этом сезоне – две победы и второе место.

Из-за прокола колеса в самом начале велоэтапа Чеботарев упал на выходе из транзитной зоны и сильно ободрал плечо. После этого поднялся, добрался до станции замены колес, но время уже было потеряно. Виктор показал на велоэтапе худшее время среди всех участников и лишился шанса на медали. В итоге прибежал только восьмым.

И вот его резкие слова после финиша: «Это конкуренция, соперники просто выбили меня как серьезного конкурента , вот и все. Я не знаю подробностей. Будем смотреть».

Так что, неужели наш спортсмен проиграл из-за диверсии?

«Диверсия – это один шанс на миллион». Бывало ли такое в триатлоне?

Кто мог специально проколоть колесо Чеботареву?

Спортсмены ставят велосипеды в транзитную зону задолго до старта. Теоретически доступ к ним есть у каждого участника гонки.

Даже странно, что в отличие от того же фигурного катания, где за коньками следят, в триатлоне бросить велосипед и больше не увидеть его до выхода с плавания – обычное дело.

– Среди любителей такие разговоры случаются: вот, мне в транзитке прокололи колесо, – рассказал Спортсу техделегат международной федерации Алексей Калинин . – Но я с трудом могу себе представить, как это сделать чисто технически.

В транзитке постоянно находятся судьи, камеры, наблюдают тренеры. Как может спортсмен взять и по факту на глазах всего мира что-то сделать с чужим велосипедом? Может, такой шанс один на миллион, но не больше. Я о таком на профессиональном уровне не слышал.

– Что тогда случилось с велосипедом Чеботарева?

– Скорее всего, это связано с тем, что между постановкой велосипеда в транзитку и стартом проходит довольно много времени. Например, спортсмен сильно накачал колеса, они набиты воздухом, потом колесо начинает греться на солнце – и камеру разрывает. Такое случается.

«Слова про диверсию – это эмоции». Тренер не верит, что соперники подставили

Мы связались с главным тренером сборной России по паратриатлону Сергеем Карачаровым .

– У нас были в Париже всего два участника – Виктор Чеботарев и Анна Плотникова. Могло быть и больше, но многим ребятам не хватило времени, чтобы набрать международный рейтинг. По сути, им нужно было набрать очки всего за два месяца. Это очень сложные сроки!

Я понимаю расстройство Виктора после финиша. У него были хорошие результаты в сезоне, мы думали, что он сможет бороться за тройку. Но слова про диверсию – это эмоции. Конечно, никакой диверсии там не было.

Он прокололся в самом начале транзитной зоны. Доехал до первого виража на спущенном колесе и упал. Слава богу, там рядом была станция техпомощи, поменяли колесо и поехал дальше. Но потерял время, ободрал плечо... Молодец, что все равно не сошел, закончил дистанцию.

Еще не могу не отметить нашу Анну Плотникову из Тюмени.

Ее класс объединили с другим, и в итоге Аня с более сильным поражением опорно-двигательного аппарата боролась с теми, у кого поражение менее выражено. И заняла в такой компании шестое место, это очень достойно.

– Как такое может быть? Какой смысл соревноваться с теми, кто заведомо здоровее/сильнее?

– В паратриатлоне всего 11 комплектов медалей, а классов гораздо больше. Чтобы дать всем возможность стартовать, некоторые классы объединяют. Очень надеюсь, что на следующей Паралимпиаде этот класс разделят и Аня получит возможность бороться за медали.

– Как вам плавание в Сене? Не опасались?

– У нас старт перенесли на день, потому что была гроза, качество воды не соответствовало требованиям. Только утром в день соревнований оно пришло в норму. Но при этом накануне старта у нас были две тренировки в воде в разные дни, и никто не заболел. Зато нам показывали траектории – как лучше плыть, чтобы поменьше мешало течение.

У нас кто-то плывет без рук, без ног, поэтому в виде исключения разрешили помогать участникам с лодок. Но лично я не видел, чтобы в соревнованиях кому-то это потребовалось, все сами справлялись.

– У вашей команды три года не было международных стартов. Как вы выживали?

– С 2021 года у нас остался из соревнований, по сути, только чемпионат России по паратриатлону. Спасибо федерации и организаторам, они помогают нам слотами на массовые любительские триатлоны, но не всегда это безопасно. Нам нужны специальные трассы, определенное количество участников. В прошлом году, например, девушка выехала на встречную полосу – получилось столкновение.

Мы все равно выступаем где можем. Но стартов катастрофически мало...

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Фото: Gettyimages /Lintao Zhang / Staff, Nobuo Yano / Contributor, Kevin Voigt / Contributor, Alex Slitz / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»