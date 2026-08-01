Спартакиада. Исакова и Бастраков победили в триатлоне, Рясова и Колобродов – 2-е, Ченская и Сорокин – 3-и

Исакова победила на соревнованиях по триатлону на Спартакиаде, Рясова – 2-я.

На летней Спартакиаде сильнейших прошли соревнования по триатлону. Победы одержали Диана Исакова и Михаил Бастраков.

Спартакиада-2026

Триатлон

Женщины

1. Диана Исакова – 1:59.27,1

2. Валентина Рясова – 1.41,4

3. Яна Ченская – 2.03,4

Мужчины

1. Михаил Бастраков – 1:47.40,6

2. Денис Колобродов – 39,8

3. Павел Сорокин – 52,3

Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года является национальным отбором на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования по 43 видам спорта пройдут в семи регионах России.