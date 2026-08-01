Спартакиада. Исакова и Бастраков победили в триатлоне, Рясова и Колобродов – 2-е, Ченская и Сорокин – 3-и
Исакова победила на соревнованиях по триатлону на Спартакиаде, Рясова – 2-я.
На летней Спартакиаде сильнейших прошли соревнования по триатлону. Победы одержали Диана Исакова и Михаил Бастраков.
Спартакиада-2026
Женщины
1. Диана Исакова – 1:59.27,1
2. Валентина Рясова – 1.41,4
3. Яна Ченская – 2.03,4
Мужчины
1. Михаил Бастраков – 1:47.40,6
2. Денис Колобродов – 39,8
3. Павел Сорокин – 52,3
Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года является национальным отбором на летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Соревнования по 43 видам спорта пройдут в семи регионах России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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