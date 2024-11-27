Швентек провела худший сезон с 2021-го – и больше не доминатор. Ее эпоха прошла?

Когда в начале 2022-го Эшли Барти внезапно завершила карьеру, на освободившуюся первую строчку рейтинг претендовали Ига Швентек , Барбора Крейчикова, Паула Бадоса и Мария Саккари.

Швентек взяла титулы в Индиан-Уэллс и Майами, запрыгнула на первое место – и оформилась в самую доминирующую силу в женском теннисе. Она закончила первой ракеткой мира и сезон-2022, и сезон-2023, выиграла очень много титулов.

Но по итогам 2024-го полька только вторая – она пропустила вперед Арину Соболенко.

Почему Швентек больше не доминатор?

Вторая половина сезона всегда ей тяжело дается – и в этом году она вообще почти не играла

На момент старта «Уимблдона» отрыв Швентек от второго места в рейтинге (Коко Гауфф) составлял 3642 очка, от третьего (Арина Соболенко) – 3744.

К концу сезона Швентек в рейтинге вторая и отстает от Соболенко на 1046 очков.

Начиная с «Уимблдона» полька заработала всего 1350 очков. Соболенко – 5025.

В первой половине сезона Швентек выиграла намного больше – 7020 заработанных очков.

Конечно, такое падение продуктивности в первую очередь объясняется тем, что полька во второй части года практически не играла. Она провела всего шесть турниров – «Уимблдон», Олимпиаду, тысячник в Цинциннати, US Open, итоговый и Кубок Федерации. А на Олимпиаде и в Кубке Федерации очки не разыгрывали.

С другой стороны, падение продуктивности во второй половине сезона – характерная черта Швентек. Последние три года до «Уимблдона» она выступает потрясающе, а начиная с него – на уровне смертной.

Так уже было в 2022-м. В первой половине года она выиграла 94% матчей и 6 титулов, а во второй – 79% матчей и 2 титула.

В этом году схожая ситуация: 92% побед и 5 титулов в первой половине сезона, 79% побед и ни одного титула – во второй.

Исключением за последние три года стал 2023-й, когда и в первой, и во второй половинах года Швентек выиграла по 86% матчей и по 3 титула. Причем во второй половине у нее было два крупных трофея (к этой категории относим «Большие шлемы», тысячники и итоговый), а в первой – всего один.

С другой стороны, статистика по большим титулам как будто подтверждает, что Швентек – игрок первой половины сезона. С 2022-го она выиграла 14 крупных титулов, из которых только три пришлись на вторую часть сезона – это US Open-2022, Пекин-2023 и итоговый-2023.

В целом вывод по этим цифрам можно сформулировать так:

Швентек – доминатор первой половины сезона, но там она выжигает тур так, что два года подряд ей хватало запаса, чтобы сохранять первую строчку. Плюс помогали точечные большие победы – типа US Open-2022 и итогового-2023. В прошлом году именно на итоговом она и гарантировала себе первое место по итогам сезона.

Жестко просела в матчах с топ-10

При этом нынешний сезон выделяется и другой статистикой. Швентек против топ-10 во второй половине 2022-го – 8:1.

Во второй половине 2023-го – 8:2.

Во второй половине 2024-го – 3:4. Причем четыре поражения она потерпела подряд – от Циньвэнь Чжэн на Олимпиаде, от Соболенко в Цинциннати, от Джессики Пегулы на US Open и от Коко Гауфф на итоговом.

Так что в плане конкуренции с топами Ига очевидно просела даже по меркам характерного ей спада продуктивности. Если раньше ее поражения во второй половине сезона зачастую были сенсациями, то теперь она доходила до более-менее равных соперниц – но не могла их перебороть.

Почему вторая половина сезона для Швентек сложнее?

Видятся два фактора.

1. Особенно актуальный для этого сезона – усталость. Ига в 2024-м не раз говорила, что график слишком напряженный, играть приходится слишком много. И она устает физически и, что для нее, возможно, важнее – психологически.

Очевидно, что усталость имеет свойство накапливаться, и во второй половине сезона полька становится уязвимее.

И даже если посмотреть на ее большие титулы во второй половине сезона, то вырисовывается подтверждение. В 2022-м US Open она взяла после ранних вылетов в Канаде и Цинциннати – то есть у нее была возможность отдохнуть и спокойно тренироваться.

В 2023-м итоговый Швентек выиграла после трехнедельного перерыва между турнирами – в которые она могла уместить короткий отпуск и небольшой тренировочный сбор. То есть играла она относительно свежей.

2. Покрытия.

Во-первых, в первой половине сезона сосредоточен грунт – на котором Швентек королева и почти не проигрывает.

Во-вторых, хард бывает разным. Если посмотреть на хардовые титулы Швентек, то 7 из 12 она выиграла в Дохе (3), Индиан-Уэллс (2), Майами и Пекине. По всем оценкам, это одни из самых медленных хардовых кортов в туре.

На медленных покрытиях Швентек чувствует себя максимально комфортно. Чем быстрее корт, тем уязвимее становится полька. И если эта уязвимость накладывается на усталость, ей становится особенно тяжело.

Неудачи на «Шлемах» = нехватка очков

У Швентек есть еще одна проблема, из-за которой она потеряла первую строчку рейтинга – она недорабатывает на турнирах «Большого шлема». Звучит парадоксально – с учетом того, что за последние три сезона она выиграла четыре ТБШ. Но это так.

Мы не берем в расчет «Ролан Гаррос», где она королева. Сосредоточимся на других «Шлемах». За последние три сезона Швентек провела их девять – и только на четырех дошла до четвертьфинала. Только на двух из этих четырех она была в полуфинале. И только на одном прошла в финал – на US Open-2022, который выиграла.

Если брать последние два года, то за пределами «Ролан Гаррос» Швентек вообще не показала ничего выдающегося, достойного звания самой доминирующей теннисистки в туре. И главное – не дозаработала очков.

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При этом нужно понимать – в этом году против Швентек сложилось очень много. Она практически пропустила вторую половину сезона, рассталась с тренером, Арина Соболенко показала невероятные результаты. И все равно полька отстала от первой строчки рейтинга всего чуть больше чем на тысячу очков.

И даже несмотря на все проблемы, Швентек третий сезон подряд закончила единоличным лидером года по выигранным титулам. До нее такое удавалось только великим – Серене Уильямс, Штеффи Граф, Мартине Навратиловой и Крис Эверт.

Даже неудачный год Швентек – лучше 99% сезонов в туре. Например, ее победа на «Ролан Гаррос» все равно воспринимается как данность. Хотя на самом деле в этом году она была в очке от вылета во втором круге.

И есть ощущение: вероятность того, что Ига в 2025-м улучшит результаты, чуть выше того, что Соболенко удержит уровень этого года.

За что ругают Игу Швентек

Фото: Gettyimages /Dylan Buell / Stringer, Alex Grimm / Staff, Clive Brunskill / Staff, Matthew Stockman / Staff