Жасмин Паолини – прорыв года в женском теннисе. Без вариантов

В прошлом году WTA номинировала итальянку Жасмин Паолини на ежегодную премию в номинации «Прогресс года». Потому что она вышла в два финала на уровне 250, полуфинал на уровне 500 и четвертьфинал на тысячнике, а еще дебютировала в топ-30.

Но кажется, что в прошлом году WTA поторопилась – потому что в 2024-м итальянка прибавила еще мощнее. И в чем-то внезапнее.

● В этом сезоне Паолини вышла в финалы на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». Хотя до этого за всю карьеру выиграла всего четыре матча на «Больших шлемах» и никогда не проходила дальше второго круга.

● На Australian Open и US Open Паолини проиграла в 1/8 финала – то есть она дошла до второй недели на всех ТБШ 2024-го. Такое удалось только Коко Гауфф.

● В сумме Паолини выиграла 18 матчей на «Шлемах» – больше всех в туре наряду с Соболенко. А по проценту побед – 82% – она уступает только Соболенко и Швентек.

● В начале сезона итальянка выиграла крупнейший титул в карьере – тысячник в Дубае.

● До 2024-го Паолини всего трижды проходила в четвертьфинал на турнирах уровне выше WTA 250. А в этом году у нее титул и четвертьфинал на тысячниках и два финала на «Больших шлемах». Огромный прогресс.

● То, что Паолини вышла в финал «Уимблдона» – отдельная сторона ее прогресса. Потому что до этого сезона у нее не было ни одного выигранного матча на траве на уровне основного тура. А на уровне ITF и в квалификациях – всего четыре при 12 поражениях. В 2024-м ее травяной баланс – 8:2.

● При этом Паолини еще активно и успешно играла пару с Сарой Эррани. Они вышли в финал «Ролан Гаррос» и выиграли золото Олимпиады.

● Кроме того, Паолини помогла Италии впервые с 2013-го и пятый раз в истории выиграть Кубок Билли Джин Кинг – в финальном турнире она выиграла два одиночных матча и два парных. Единственное поражение она потерпела в одиночке от Иги Швентек – 5:7 в третьем сете.

● А еще до этого Паолини в 28 лет впервые отобралась на итоговый турнир WTA – став самой возрастной дебютанткой после Ли На (которая сделала это в 29).

● И, начав год на 29-й позиции рейтинга, итальянка завершила его на четвертой.

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В этом году Паолини продолжила эволюцию игры, начатую в прошлом.

Она не очень высокая, но при этом скоростная, динамичная и агрессивная. И весь 2024-й она демонстрировала невиданную ранее стабильность, на фоне которой ее агрессия расцветала.

Паолини любит придавить соперниц крученым форхендом, а потом обострить. И все это она сочетает с плоскими ударами с бэкхенда (и у многих возникают проблемы с адаптацией, потому что с разных сторон мяч летит совершенно по-разному), резкими рывками к сетке.

Сама она так описала причины прогресса: «Мне кажется, не было конкретного переломного момента. Наоборот, я считаю, что пожинаю плоды ежедневной работы и, конечно, множества выигранных матчей. Разумеется, это помогло мне стать увереннее в себе.

Главное – непрерывно работать, даже во время турниров. Я стараюсь как можно чаще ездить с тренером по физподготовке, потому что считаю, что этим нужно заниматься каждый день. И, конечно, техническая сторона тоже очень важна: помимо тренера [Ренцо Фурлана], мне помогает видеоаналитик Данило Пиццорно. Вся наша команда ежедневно работает, чтобы по кирпичику улучшать все аспекты».

Конечно, в игре Паолини есть ограничения, наложенные на нее антропометрией. С таким ростом (163 см) у нее никогда не будет пушечной подачи, она никогда не сможет заколачивать так, как Арина Соболенко или Ига Швентек. Но итальянка столько пахала, что сейчас выжимает из возможностей своего тела максимум.

Это и позволило ей прорваться так, как никто в этом году не прорывался.

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Фото: Gettyimages.ru / Fran Santiago/Getty Images for ITF, Sarah Stier