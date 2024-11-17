Турин болеет за Синнера – а про допинг-дело решили забыть

Четвертый год подряд Турин в середине ноября дышит теннисом, принимая итоговый турнир ATP . В постковидном 2021-м, дебютном для Турина, на трибуны уже пускали зрителей, а журналистов было немного – тогда еще действовали ограничения. На трех следующих итоговых, включая этот год, мне довелось побывать.

Город не меняется, а точнее его преображение в теннисную неделю не выглядит чем-то необычным и сверхъестественным. Любой уважающий себя магазин – неважно, парфюмерии, одежды, книг или вина – просто считает своим долгом положить на витрину мяч или ракетку, привлекая внимание туристов, приехавших именно на теннис.

Площадь Кастелло, центральная в Турине, в этом году оформлена чуть более скудно: подвешенные теннисные мячи над фонтанами можно видеть во время телевизионных трансляций, а привычных ранее мини-столов для настольного тенниса и мини-кортов для всех желающих попробовать свои скиллы в теннисе – нет.

Баннеры в центре выдержаны плюс-минус в единой стилистике, меняются только лица, да и то не полностью. Например, Даниил Медведев и Андрей Рублев – единственные участники, кто не пропустил еще ни одного итогового в Турине.

Но в Италии за прошедшие годы вырос свой герой, Янник Синнер. Буквально все итальянцы вздыхают с облегчением, что Янник – их соотечественник. Родись он на 30 км севернее, и спокойно мог быть австрийцем, последователем Томаса Мустера и Доминика Тима.

Синнер не на каждом углу, но его и так знают

Нельзя сказать, чтобы Синнер встречался в Турине везде. Да, его чуть больше, чем остальных участников, на баннерах, но на наружной рекламе с участием главного действующего лица итальянцы явно сэкономили. Думаю, все потому, что Янник уже стал величиной весьма узнаваемой и в дополнительном представлении в Турине не нуждается.

Синнера можно встретить на обложке журнала Torino Magazine, год назад на ней красовался Джокович. В официальном магазине Nike – фирменные бейсболки c логотипом Янника, но это, пожалуй, главное, что бросается в глаза.

Каких-то суперизысканных изображений или упоминаний Янника, в сравнении с прошлым годом, нет.

Трибуны Синнера обожают и переливаются оранжевым

Зато на главной Inalpi Арене, где проходит турнир, первая ракетка мира в центре внимания – и на баннерах, и, конечно же, на корте. На подступах к арене большинство людей хотят сфотографироваться именно с изображением итальянца. В переходах матчей между другими игроками, как только Синнер появляется на экранах в рекламе Lavazza или Isybank, публика приходит в восторг.

Во время матчей Янника обладатели оранжевой атрибутики выделяются в общей массе зрителей. Тут и кепки, и фосфорные футболки, привычные костюмы-морковки и даже оранжевые сигнальные жилеты.

Carota Boys , кстати, теперь герои не только трибун, но и книги.

Внимание к главной группе поддержки Синнера по традиции повышенное: болельщики фотографируются с ними, медиа берут интервью, в воскресенье на главной городской площади они провели встречу с Флавией Пеннеттой. Морковные облачения они сменили на оранжевые худи с брендингом EA7 Emporio Armani или на более формальные брючные костюмы.

Буквально в ста метрах от Олимпийского стадиона самые продуманные итальянцы развернули палатку, в которой торгуют оранжевой атрибутикой: футболками, кепками, жилетами, а также флагами Италии, и (перед финалом) на всякий случай есть флаги США. Вдруг кто-то из болельщиков Тэйлора Фрица нагрянет на решающий матч.

Но не могу сказать, что за Синнера стали болеть рьянее по сравнению с предыдущим годом. И тут диссонанс: то ли притупились мои ощущения, то ли тому есть логичное объяснение. За год чуть преобразилась публика, часть ее стала элитной вместо массовой. Подорожание билетов в два с половиной раза тому в объяснение.

Если раньше на Янника ходили как на ожидание сенсации, которая может случиться в борьбе с фаворитом (как с Джоковичем на групповом этапе в прошлом году), то сейчас его матчи – это уже само собой разумеющееся событие, заканчивающееся победой. Он всех к этому приучил. Хотя подобие «тиффози» на теннисной арене все равно можно наблюдать.

Про допинг-дело предпочитают не вспоминать

Известный «not too bad» журналист Убалдо Сканагата , как и большинство итальянских журналистов, уверен, что вины Синнера в этой истории нет. «Посмотрите на результаты, которые он показывает уже после всего этого. Уверен, что он не обманщик и чист. Другое дело, что WADA нужно было реабилитироваться после истории с китайскими пловцами на Олимпиаде в Токио , поэтому и стали делать злодея в лице Янника».

Вторят ему и болельщики, одна из которых, Франческа, заявила буквально следующее: «К WADA слишком много вопросов. Его дело проходило много инстанций, департаментов, одни говорили «да», другие – «нет». Много неопределенности в самом агентстве, все должно быть более прозрачно и однозначно».

Но любить Янника в Италии меньше точно не стали, предпочитая допинг-кейс просто забыть.

Джокович спародировал итальянского журналиста. Тот в 80-е возил Макинроя за бриллиантами и отработал 151-й «Шлем»

Фото: Gettyimages.ru /Giorgio Perottino; Максим Янчевский; instagram.com /nittoatpfinals, carotaboys, janniksin