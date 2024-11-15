$10 тысяч за каждый fuck. В теннисе выписали второй по размерам штраф в истории

«Пошел ты ## ###!» – так Фрэнсис Тиафу начал диалог с судьей после поражения от Романа Сафиуллина на «Мастерсе» в Шанхае. И за тот эпизод ему только сейчас назначили штраф – 120 тысяч долларов. Половина – за оскорбление судьи, вторая половина – за «отягчающее поведение».

Полностью монолог Тиафу звучал так:

«Пошел ты ## ###! Иди ## ###! Пошел ## ###, серьезно! Иди ## ###. Ты ###### [поимел] меня в этом ###### матче.

##### ты так делаешь? Три, #####, часа, а ты так поступаешь. Три, #####, часа, а ты так поступаешь. Зачем? Мы тут людей развлекаем, а ты устроил ######. Молодец, #####. Иди ## ###.

Уходя с корта, он добавил: «Ты будешь в ###### черном списке на моих матчах!»

Сорвался он так из-за того, что во время матча, который длился три часа, его дважды оштрафовали за затяжку времени перед подачей – второй раз при счете 5:5 на решающем тай-брейке.

Если посчитать, то в слышимой в трансляции части монолога Тиафу 12 раз употребил слово fuck – соответственно получается, что за каждое из них его оштрафовали на 10 тысяч долларов.

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Штраф Тиафу по размерам сравним с тем, что Ника Кириоса в 2019-м оштрафовали на 113 тысяч долларов за оскорбление судьи и сломанные ракетки.

Серену Уильямс в 2009-м оштрафовали на 175 тысяч долларов, но 82,5 из них она не заплатила – их назначили условно.

Так что сейчас самый большой штраф выписали Юго Гастону в начале этого года – 155 тысяч долларов за то, что он специально выкинул мяч из кармана во время розыгрыша, чтобы его переиграть. Дисциплинарная комиссия ATP отнеслась к французу так строго, потому что в прошлом сезоне он так уже делал и его просили прекратить. А он не послушал.

А Тиафу идет на втором месте.

Кириос не верит, что египетские пирамиды построили люди. Какие есть доказательства?

Фото: Gettyimages.ru /Adam Pretty