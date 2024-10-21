«Успокойтесь, девочки». Жена Новака Джоковича остудила пыл поклонниц теннисиста в комментариях к его новой фотосессии😅💁♀️
Новак Джокович прекрасно провел время в Саудовской Аравии, где принял участие в выставочном турнире «Шлем шести королей» с рекордным призовым фондом. Только за участие теннисисты получили по 1,5 млн долларов, а победителю - Яннику Синнеру - досталась сумма в 6 млн.
Новак в борьбе в полуфинале уступил Яннику 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, а в матче за третье место обыграл Рафаэля Надаля 6:2, 7:6(5), для которого этот турнир стал прощальным.
В свободное время серб посетил матч «Аль-Хилаля», а также принял участие в ряде фотосессий, бурная реакция на которые в социальных сетях не заставила себя ждать.
Поклонницы в комментариях восхищались Новаком:
💭«Вау! Что за фото и что за мужчина! Только не хватает чего-то на голове».
💭«Король Новак».
💭«Как же Новак горяч! Мне нравятся эти фото».
💭«В этом королевском стиле ты еще красивее».
Но лучше всех отреагировала Елена, супруга Новака.
💭«Так, девочки, успокойтесь», - в шутку посоветовала Елена, зайдя в комментарии к посту мужа.
Какая "жадненькая" до своего Мачо-Бола и Ноле Аравийского.
Скорее стопроцентный ПС(притом, что что кажется фантастикой), но играет он на "скрипке", а не на волынках)