«Успокойтесь, девочки». Жена Новака Джоковича остудила пыл поклонниц теннисиста в комментариях к его новой фотосессии😅💁‍♀️

Новак Джокович прекрасно провел время в Саудовской Аравии, где принял участие в выставочном турнире «Шлем шести королей» с рекордным призовым фондом. Только за участие теннисисты получили по 1,5 млн долларов, а победителю - Яннику Синнеру - досталась сумма в 6 млн.

Новак в борьбе в полуфинале уступил Яннику 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, а в матче за третье место обыграл Рафаэля Надаля 6:2, 7:6(5), для которого этот турнир стал прощальным.

В свободное время серб посетил матч «Аль-Хилаля» , а также принял участие в ряде фотосессий, бурная реакция на которые в социальных сетях не заставила себя ждать.

Поклонницы в комментариях восхищались Новаком:

💭«Вау! Что за фото и что за мужчина! Только не хватает чего-то на голове».

💭«Король Новак».

💭«Как же Новак горяч! Мне нравятся эти фото».

💭«В этом королевском стиле ты еще красивее».

Но лучше всех отреагировала Елена, супруга Новака.

💭«Так, девочки, успокойтесь», - в шутку посоветовала Елена, зайдя в комментарии к посту мужа.