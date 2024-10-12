«Матч Поинт» – один из лучших фильмов Вуди Аллена: теннис как метафора удачи и большой спор с Достоевским

Кассовая драма с элементами триллера и философской начинкой.

«Матч Поинт» – фильм, который в 2005 году снова сделал Вуди Аллена успешным режиссером после эпохи творческого кризиса. Он собрал в прокате $85 млн (с бюджетом в $15 млн) и понравился зрителям, которые устали от типичного Вуди Аллена. У него получилась необычная для себя история: вместо Нью-Йорка или Парижа – Лондон, вместо зацикленности на диалогах и текстовых юморесках – триллерный сюжет. И, конечно, 20-летняя Скарлетт Йоханссон, которая в последний момент заменила Кейт Уинслет.

Еще «Матч Поинт» названием и началом притворяется историей о теннисе, чтобы только в конце красиво объяснить, зачем этому фильму теннис вообще нужен.

Теннис в фильме символизирует двойственность жизни, а главный актер ненавидел в него играть

Сюжет «Матч Поинта» вращается вокруг теннисного тренера Криса Уилтона, который разочарован, что не стал большим игроком, и мечтает прийти к статусной жизни другим путем. Он знакомится с девушкой Хлоей из богатой семьи, которая дает ему буржуазную сытость: работа в фирме отца Хлои, большая зарплата, личный водитель, квартира с панорамным видом и никакого больше пота теннисных тренировок. Но еще раньше Уилтон встретил femme fatale – американку Нолу (Скарлетт Йохансон), которая была невестой брата Хлои и безуспешно прорывалась в британскую аристократию.

Так и началась двойная жизнь Уилтона: размеренная семейная дома и страстная на стороне. Пока в какой-то момент Нола не заставляет его идти на роковой выбор. Предупреждаем, что дальше в тексте будут более явные спойлеры сюжета.

А что там с теннисом? Известно, что снимали его в частном Королевском клубе, где проходит Открытый чемпионат Великобритании. Еще главный актер Джонатан Рис-Майерс вспоминал , что не любит спорт и с трудом изображал тренера: «В одной сцене я «тренировал» парня, который в реальности играет лучше меня. Мне стоило сказать Вуди Аллену, чтобы он нашел кого-нибудь другого, кто не умеет играть в теннис».

Но теннис в фильме – это не просто фон для британской атмосферы. В стартовой сцене-заставке мы видим мяч, который задевает сетку и зависает над ней. Главный герой рассуждает:

«Человек, который говорит «лучше быть везучим, чем праведным», глубоко понимает суть жизни. Люди боятся принять тот факт, что жизнь во многом зависит от везения. Страшно подумать, сколько всего не зависит от нас. Во время матча случаются такие моменты, когда мяч задевает верх сетки, и в течение доли секунды он может упасть вперед или назад. Если немного повезет, он падает вперед, и ты победил… Не повезет – ты проиграл».

Эта теннисная метафора сыграла в конце фильма. Тогда Уилтон после убийства Нолы выбросил кольцо ее пожилой соседки (он ее убил, чтобы запутать полицию – будто это ограбление). Но кольцо бьется о перила, зависает в воздухе (прямо как мяч) и опускается на набережную, а не в воду. Это сначала губит Уилтона: улика оказывается неспрятанной. Но затем еще один кульбит везения, и следующий шаг спасает Уилтона: наркоман подберет кольцо и скоро совершит еще одно убийство. Следователь решит, что это явное доказательство: наркоман виновен в убийстве Нолы и бабушки. Дело закрыто, и более талантливый следователь, который сначала раскусил Уилтона, после этого смиряется и отпускает его след.

Помимо тенниса сюжет «Матч Поинта» двигает «Преступление и наказание»: похожие сюжеты с разной моралью

Вуди Аллен – фанат Достоевского и русской литературы (посмотрите его фильм «Любовь и смерть», чтобы это оценить). В «Матч Поинте» главный герой как раз читает роман «Преступление и наказание» и рассуждает о нем. Но это не только штрих к портрету интеллектуала. Сюжет романа Достоевского частично повторяется и в фильме.

Уилтон тоже убивает старушку и девушку (правда, мотивы у него и Раскольникова разные). Оба они попадают на крючок следователя, который близок, чтобы раскрыть преступника. Также есть случайный свидетель на лестнице.

Разница в том, что Раскольников раскаивается и Достоевский дает ему надежду на искупление. Аллен же, переворачивая классический сюжет, спасает Уилтона: тот и дальше живет роскошной жизнью и, кажется, не сожалеет об убийствах. Ему просто бессовестно повезло – мяч упал на нужную сторону корта.

Но более глубокий смысл в том, что Уилтон, даже уйдя от наказания и мук совести, все равно мучается – из-за бессмысленности происходящего и груза постоянного притворства. Жизнь разыграла ситуацию не так, как в книге: «Было бы уместно, если бы меня задержали и наказали. По крайней мере, был бы какой-то маленький признак справедливости, небольшая надежда на возможность смысла».

Сравнения «Матч Поинта» и «Преступления и наказания» дошли до нескольких научных работ . Там, например, пишут, что Вуди Аллен бросил вызов Достоевскому – и создал мир с такой же ситуацией, но без моральных ориентиров и ценностей, которые пропитывали роман.

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