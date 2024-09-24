Рекорд в мужском теннисе – титул взял №777 рейтинга!

Марин Чилич – один из лучших теннисистов современности. Он чемпион «Большого шлема» – причем свой US Open он выиграл в 2014-м, в разгар эпохи Федерера, Надаля и Джоковича. На ТБШ у него есть еще два финала, а еще он один из всего четырех действующих игроков, которые доходили до полуфинала на всех «Шлемах» – вместе с Джоковичем, Надалем и Синнером.

Нужно помнить, что Чилич – четвертый среди действующих игроков по количеству выигранных матчей и третий по количеству титулов.

В общем, резюме мощное.

Но последние два года для него прошли очень тяжело:

● В январе 2023-го он перенес операцию на колене, из-за которой не играл полгода;

● Вернувшись, он провел один матч – и снова выбыл на полгода из-за новой травмы;

● Новое возвращение – в январе этого сезона. Результат – четыре поражения подряд;

● В мае хорват перенес еще одну операцию на колене;

● За время пропуска он выпал из топ-1000 рейтинга, хотя на момент начала проблем с коленом стоял 17-м.

Полноценно Чилич вернулся только в августе-2024. И сначала 35-летний хорват выиграл один матч на одном «Челленджере», потом – два на другом. И получил wild card в основную сетку турнира ATP в китайском Ханчжоу. Этот турнир стал для него всего третьим после возвращения.

И там он:

● одержал первую с января 2023-го победу над игроком топ-100;

● первую с ноября 2022-го победу над игроком топ-50;

● отыграл матчбол в четвертьфинале;

● взял первый титул с 2021-го.

Турнир Чилич начал 777-й ракеткой мира. И в итоге стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории ATP – до него рекорд принадлежал молодому Ллейтону Хьюитту, который в 1998-м выиграл титул в Аделаиде, будучи 550-м.

В новом рейтинге Чилич будет уже 209-м. На этой неделе он выступит в Токио, где в первом круге встретится с Кеи Нисикори – которого обыграл в финале US Open-2014.

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Фото: East News /AFP