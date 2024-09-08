Ким Клейстерс приехала на US Open с дочкой. Как 15 лет назад, когда они вместе отмечали титул на корте

В подбрасывании монетки перед стартом женского финала US Open поучаствовала трехкратная чемпионка турнира Ким Клейстерс . Бельгийка, с семьей живущая между родным Бре и Нью-Джерси, вышла на корт вместе с 16-летней дочерью Джадой.

Это неспроста: Клейстерс – последняя и одна из всего двух теннисисток (также Ивонн Гулагонг), победившая на одиночном «Шлеме» после того, как стала матерью. Бельгийка в качестве мамы взяла три из четырех своих «Шлемов», а еще она единственная в истории мама, побывавшая первой ракеткой мира.

Джада пошла по стопам папы Брайана Линча и играет в баскетбол, а не теннис, но пока ее самый известный момент произошел на этом самом корте – когда она в 2009-м вышла туда отпраздновать с мамой ее титул.

Через год они сделали это снова.

До конца карьеры Клийстерс еще победила на Australian Open в 2011-м. Она сделала это в реплике шлемоносного наряда австралийки Гулагонг, но в отсутствие Джады.

По завершении карьеры Клейстерс родила сыновей Джека (2013) и Блэйка (2016), была введена в Зал теннисной славы (2017) и работала комментатором. В 2020-м она пыталась еще раз вернуться в теннис – по собственному признанию, чтобы прийти в форму, – но помешали пандемия и травмы.

Фото: Gettyimages.ru /Al Bello, Matthew Stockman, Chris McGrath; instagram.com /jadalynch_, clijsterskim