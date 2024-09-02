Рублев в 2024-м: истерики, худший процент побед за 5 лет – зато взял «Мастерс»

Большая часть сезона для Андрея Рублева позади. Можно проводить промежуточные итоги.

Так и не вышел в полуфинал «Большого шлема»

На данный момент это одна из главных целей в карьере Рублева – может быть, он так не считает и об этом не говорит, но для внешних наблюдателей это очевидно. Рублев с большим запасом лучший игрок, который никогда не добирался до 1/2 на «Шлемах». Это надо исправлять.

Но в Австралии Андрей в 1/4 не справился с Янником Синнером – и это вписывается в его общую тенденцию к неспособности не то что обыграть, а даже жестко побороться с большим топом на «Шлеме». На US Open у него приоткрылась сетка, но он упустил жирнейший шанс на прорыв .

А на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» он буквально провалился.

В целом для Рублева этот сезон по балансу побед и поражений на «Шлемах» (9:4) – худший с 2021-го. Но по ощущениям от его выступлений – наверное, худший с 2019-го, когда он еще не был топом.

Истерика стала главным атрибутом

Это был первый сезон, когда поведение Рублева на корте все обсуждали даже больше его игры. Потому что почти каждый его напряженный матч – особенно проигранный – сопровождался таким выплеском негативных эмоций, что становилось страшно .

В Дубае он накричал на судью и схватил дисквалификацию. На всех «Шлемах» он бил себя и кричал. Поражение на US Open, где он только разбил руку об ракетку и дал себе пощечину, казалось прямо прорывом в психологическом плане – таким спокойным и сдержанным Рублева мы видеть уже отвыкли.

В целом в теннисном мире установился консенсус, что Рублеву нужна психологическая (или даже психиатрическая) помощь. И он сам говорил, что долгие годы борется с депрессией, а в этом его просто перекрыло:

«Многое случалось и за пределами корта, и я начал выгорать, потому что многие годы страдал от депрессии. И этот год стал моментом, когда я уже не мог со всем справляться и начал взрываться. Все вырывалось наружу на корте все больше и больше. В жизни мне удавалось оставаться спокойным, но на корте я все сжигал».

Потерял стабильность

За последние годы мы привыкли, что Рублев регулярно берет небольшие титулы и далеко проходит на больших турнирах.

Но в этом году ситуация изменилась. Статистика это отражает. На данный момент у него самый низкий процент выигранных матчей с 2019-го. Просто побед к началу сентября у него минимум с 2020-го – когда полсезона не играли из-за ковида. А если брать полные сезоны, то минимум с 2019-го – тогда тоже было 37.

Еще у него было две серии из четырех поражений – такого с ним не случалось с 2018-го.

Зато выиграл «Мастерс» и плотно держится в топ-10

В целом сезон Рублева проходит не на том уровне, к которому мы привыкли и которого ожидаем от человека, претендующего на главные победы.

С другой стороны, у него есть титул на «Мастерсе» в Мадриде и финал «Мастерса» в Монреале. Он выиграл трофей ATP – в самом начале сезона в Гонконге.

В рейтинге Рублев стоит шестым. Что еще важнее – в чемпионской гонке, где учитываются очки только за этот сезон, Андрей тоже шестой. То есть, несмотря на все проблемы и объективные провалы, всего пять человек на дистанции 2024-го выступали лучше Рублева.

Ну это же сильно.

***

У Рублева есть еще около трех месяцев, чтобы выправить ситуацию. На этом отрезке у него будет минимум два «Мастерса» и два турнира 500, а еще, скорее всего, итоговый.

Так что шансы на большие победы еще будут.

Вот только у многих этот сезон посеял огромные сомнения в том, что Рублев на них способен.

Сказка Паулы Бадосы: от неизлечимой травмы и уколов кортизона – в 1/4 финала US Open

Фото: Gettyimages.ru /Jamie Squire, Francois Nel, Clive Brunskill, Christopher Pike