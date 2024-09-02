Соболенко громит, юбилейная победа Зверева, самый поздний финиш в истории. Итоги дня на US Open

В воскресенье на US Open проиграл Андрей Рублев . А что еще случилось?

10-й четвертьфинал Арины Соболенко

Перед US Open белоруска ураганом промчалась по сетке в Цинциннати и разгромила всех – даже Игу Швентек. В Нью-Йорке она продолжает двигаться уверенно. Да, она проиграла сет Екатерине Александровой – но там россиянка играла на невероятном уровне. А как только чуть-чуть сдала, Соболенко ее съела.

После победы над Элизой Мертенс (6:2, 6:4) Арина четвертый год подряд вышла в четвертьфинал US Open – до нее такую серию последней выдавала великая Серена Уильямс.

А в целом у Соболенко уже 10-й четвертьфинал на «Больших шлемах» в карьере. Интересно, что долгое время белоруска никак не могла далеко пройти на ТБШ, но, начиная с 2020-го, она стала лидером тура по этому показателю. У Иги Швентек за этот период восемь четвертьфиналов – она вторая.

Рематч финала Олимпиады – огонь

Соперницей Соболенко стала Циньвэнь Чжэн, обыгравшая Донну Векич в повторении финала Олимпиады в Париже – 7:6(3), 4:6, 6:2.

И это, наверное, был лучший матч US Open-2024. Особенно первые два сета – когда обе колошматили по мячу, как будто он их враг, при этом почти не ошибались и отлично двигались. В итоге там было море борьбы и классного силового тенниса – который при этом каким-то чудом не сводился к монотонному долбилову.

На третий сет Векич уже не хватило, и Королева Циньвэнь второй год подряд вышла в четвертьфинал US Open.

Но Соболенко выиграла у нее оба предыдущих матча – как раз тот четвертьфинал US Open и финал Australian Open-2024. В обоих случаях белоруска отдала всего пять геймов.

Юбилейная победа Александра Зверева

После вылета с US Open Новака Джоковича и Карлоса Алькараса немец резко поднялся в списке фаворитов – а еще взлетел на вторую строчку в живом рейтинге. Чтобы остаться на ней по итогам турнира ему нужно:

● либо выиграть еще один матч;

● либо чтобы Даниил Медведев не взял титул.

Но мы забегаем слишком далеко.

В последних двух матчах Зверев отдавал первый сет, но потом относительно уверенно дожимал. Так было с Томасом Мартином Этчеверри в третьем раунде и с Брэндоном Накашимой в 1/8 финала – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Для 27-летнего Зверева это 450-я победа в ATP-туре (при 193 поражениях).

Он 13-й раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», а на US Open сделал это четвертый раз за последние пять лет (не получилось только в 2022-м, когда он пропускал турнир из-за порванных связок).

Тэйлор Фриц стал стабильным

Американец стал соперником Зверева по четвертьфиналу.

У Фрица арка похожа на Соболенко. Уже будучи топ-игроком, он регулярно отлетал на ранних этапах «Шлемов». Но в этом году он обрел знатную стабильность – и вышел в четвертьфинал на трех из четырех ТБШ.

Причем по пути он всегда обыгрывал соперников из топ-10: Стефаноса Циципас на Australian Open, Александра Зверева на «Уимблдоне» и Каспера Рууда на этом US Open (3:6, 6:4, 6:3, 6:2). Это уже прямо класс.

Правда, дальше четвертьфинала Фриц пока не проходил. А очень хочется: «В прошлом я очень радовался четвертьфиналу на «Шлемах». Сейчас я тоже рад – но расстроюсь, если на этом все закончится.

Сейчас я на том этапе, когда мне точно хочется большего».

В личке со Зверевым у них 5:4 в пользу немца, но последний матч – в четвертом круге «Уимблдона» – Фриц выиграл с 0:2 по партиям.

У Гауфф развалилась подача

Прошлогодняя чемпионка Коко Гауфф проиграла Эмме Наварро – 3:6, 6:4, 3:6. Наварро на втором «Шлеме» подряд обыграла более именитую соотечественницу и вышла в четвертьфинал.

Гауфф в этом матче больше всего подвела подача: 19 двойных ошибок, причем 11 – в решающем сете, из которых 3 – в последнем гейме.

Сейчас Гауфф твердо намерена решить проблему: «Я точно хочу обратиться к стороннему специалисту. Иногда для меня это психологическая проблема. Если я сейчас пойду на тренировочный корт, то подам 30 подач подряд.

Мне точно надо в этом разобраться, потому что я больше не хочу так проигрывать матчи».

Наварро за первый полуфинал «Шлема» сыграет с Паулой Бадосой, возродившей карьеру на фоне неизлечимой травмы .

Победитель Джоковича – аут

После победы Алексея Попырина над Новаком Джоковичем его друг и соотечественник Ник Кириос восхищался стабильностью австралийца и рассказывал, что тот способен забрать титул. Не забрал – в четвертом круге проиграл Фрэнсису Тиафу со счетом 4:6, 6:7(3), 6:2, 3:6.

Тиафу, между прочим, проводил ужасный сезон, но спас его двумя турнирами – вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати и в третий четвертьфинал US Open подряд.

В Нью-Йорке он всегда как будто получает дополнительные 10-15% к возможностям – потому что на остальных «Шлемах» у него за всю карьеру всего один четвертьфинал. Он и сам рассказал об особой любви к Арене Артура Эша:

«Я всегда мечтал играть на этом корте. В детстве стучал мячом в стену и хотел попасть на этот корт. Я видел, как сестры Уильямс выигрывают здесь титулы. Миллион раз видел победы Роджера. И думал: «Я туда хочу».

Это легендарный корт. Он назван в честь Артура Эша. И я хотел быть к этому причастным. Тут я лучшая версия себя».

В четвертьфинале американец встретится с Григором Димитровым. В личке 3:1 в пользу болгарина.

Танец дня

Циньвэнь Чжэн обыграла Донну Векич в 2:15 утра по местному времени – это самое позднее завершение женского матча в истории турнира.

А по ходу матча одна болельщица бодрилась вот так.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Luke Hales