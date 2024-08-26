Вы хорошо знаете выступления Медведева на US Open?
Когда выигрывал, кому проигрывал – и еще семь вопросов.
US Open-2024 – восьмой для Даниила Медведева. Помните его предыдущие выступления на турнире в Нью-Йорке? Проверьте в нашем тесте! А еще не забудьте бонус до 100 000 ₽ от БЕТСИТИ.
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