Вы хорошо знаете выступления Медведева на US Open?

Когда выигрывал, кому проигрывал – и еще семь вопросов.

US Open-2024 – восьмой для Даниила Медведева. Помните его предыдущие выступления на турнире в Нью-Йорке? Проверьте в нашем тесте! А еще не забудьте бонус до 100 000 ₽ от БЕТСИТИ .