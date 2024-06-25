Так Джокович сыграет на «Уимблдоне» всего через 3,5 недели после операции?

Когда 5 июня Новак Джокович перенес операцию на мениске, порванном на «Ролан Гаррос», как-то предполагалось, что на «Уимблдоне» восьмикратный чемпион не сыграет – потому что до него слишком мало времени. Да и Олимпиада на данном этапе карьеры выглядит для серба более приоритетной целью – ее он никогда не выигрывал, это единственный крупный титул, которого у него нет.

И через пять дней после операции появилось мнение хирурга, который ее делал:

«Только постепенно увеличивая нагрузку, мы поймем, появятся ли отеки и боль. Прогресс будет каждый день, но невозможно предсказать, как он будет чувствовать себя через неделю, две и дальше. Маловероятно, что он полностью восстановится через три недели.

Он явно сделает все, чтобы восстановиться как можно быстрее, но процесс будет идти под наблюдением и контролем», – рассказывал Антуан Жерометта.

Но Джокович восстанавливается быстро.

Уже через девять дней после операции серб показал, как занимается в тренажерном зале.

Через 15 дней Новак провел первую тренировку на корте и сообщил: «Теннис 🎾, я по тебе скучал! Продолжаем прибавлять с каждым днем 💪».

Через 17 дней стало известно, что Джокович поедет на «Уимблдон» – но при этом нет гарантии, что он там сыграет.

Через 18 дней он уже был в Лондоне и провел первую тренировку на местных кортах.

А через 19 дней он два часа тренировался с 71-й ракеткой мира Федерико Корией – и выиграл у него один из двух тай-брейков, отыгравшись с 2:6.

Тэйлор Фриц, в 2021-м восстановившийся после операции на мениске как раз за короткий промежуток между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном», еще 19 июня рассказывал, что Джокович вполне может сыграть в Лондоне:

«Я рассказал ему, как все было у меня. Многое зависит от воспаления и того, какая на него идет реакция.

После операции я не мог даже ходить. Люди разные, но это одна и та же травма. Все сводится к степени воспаления.

Но практически сразу же силы возвращаются на 100%. Беспокоит только воспаление после самой операции. Если получится его снять и начать играть, не провоцируя заново, то все будет в порядке».

А 24 июня и сам Новак оценил свои шансы на участие в «Уимблдоне»:

«Я не буду играть только потому, что это «Уимблдон». Приму участие, только если точно пойму, что в достаточно хорошем состоянии, чтобы далеко пройти и бороться за титул.

Я не приехал сюда сыграть пару кругов. Я буду смотреть день за днем и сделаю выбор на основе того, какие ощущения будут у меня и у команды. Мы будем основываться на данных следующих четырех-шести дней. Если пойму, что могу играть близко к максимуму или на максимуме, то сыграю. Если нет, то дам шанс выступить кому-то другому».

Другие важные тезисы из того интервью:

● Джокович не планирует завершать карьеру, у него еще точно будут «Уимблдоны»;

● При этом восстановление он форсировал: «После операции я чувствовал, что точно попробую попасть на «Уимблдон», даже если многие считают это нереальным или неразумным».

При этом нужно понимать – сам Новак утверждает, что травму получил из-за скользкого корта. А на «Уимблдоне» корты будут еще более скользкими – особенно в первые дни, когда трава еще совсем свежая.

Так что вероятность рецидива точно существует – и, наверное, она выше, чем на грунте или харде.

Поэтому Джоковичу есть о чем поразмыслить.

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