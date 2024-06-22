Прощание Федерера с теннисом – в новом доке. Очень много слез и спонсорских логотипов

У вышедшей на этой неделе документалки о последних днях карьеры Роджера Федерера прокатный рейтинг R – то есть зрители младше 17 могут смотреть ее только в сопровождении опекуна. Это неожиданно, учитывая ее травоядный сюжет: 12 дней между анонсом прощания Федерера с теннисом и собственно прощанием на Кубке Лэйвера-2022.

На протяжении полутора часов камеры следуют за Маэстро у него дома (внимание: трофейный шкаф), в офисе (внимание: агенту Роджера звонит Анна Винтур), на паркингах (внимание: красный чемодан «Римова»), выходе из джетов, в «Мерседесах» с шоферами, спортзале и раздевалках. Федерер много смеется, сверкает «Ролексами», обнимается с родными и нервничает, иногда рефлексирует и изредка впроброс матерится (поэтому рейтинг R). Но в основном он от сцены к сцене разными словами говорит одно и то же: до сих пор я держал себя в руках, но вот сейчас чувствую, что эмоции подступают (самый экспрессивный вариант – последний, «Я сейчас обосрусь»).

В этом все содержание фильма – постепенный подъем эмоционального градуса к памятной кульминации 23 сентября 2022-го, когда Федерер после прощального матча, по собственному выражению, «рыдал с 16,5 тысяч человек» (на самом деле, конечно, со всем теннисным миром). Центральная идея – о том, что для спортсмена завершение карьеры, какой бы долгой и великой она ни была, – это маленькая смерть, то есть всегда тяжело (кто-то в фильме так и говорит: «Спортсмены умирают дважды»). Если концепция кажется простоватой, то это потому, что фильма в таком виде вообще быть не должно было.

Изначально команда Федерера предложила видеографу Джо Сабиа, пять лет назад снявшему швейцарца в «73 вопросах» для Vogue , сделать короткометражку для семейного архива Роджера. Сабиа, живущий в Нью-Йорке, на следующий день после приглашения купил видеоаппаратуры на $15 000 и прилетел в Швейцарию снимать объявление Федерера о завершении карьеры. 12 дней спустя он закончил съемки его последним вечером на корте и ушел монтировать. А когда вернулся, материал под рабочим названием «Я был профессиональным теннисистом» оказался слишком хорош, чтобы оставить его хоумвидео, – и так родился замысел «Федерера: 12 последних дней».

Чтобы сделать собственно фильм, пригласили оскароносного документалиста Асифа Кападия – режиссера «Эми» об Эми Уайнхаус, «Сенны» об Айртоне Сенна и «Диего Марадоны». Считается, что он популяризировал в современной документалистике отказ от статичных интервью со спикерами, – в его предыдущих фильмах вообще нет подсъемов, только архивные материалы.

В «Днях», браться за которые Кападия сначала не хотел, есть немного интервью, но в основном съемки Сабиа разбавлены опять же архивами: юного Федерера-болбоя в Базеле, его победы на юниорском «Уимблдоне», его победы над Сампрасом на «Уимблдоне»-2001 и пр. (за монтаж отвечал Авдеш Мола, хардкорный теннисный фанат и монтажер другой шоу-бизнесовой документалки этого года – о дизайнере Джоне Гальяно).

Федерер, Сабиа и Кападия на премьере фильма на кинофестивале Трайбека две недели назад

Это все стоит иметь в виду, оценивая результат: «12 последних дней» – это именно что хроника нескольких дней из жизни Роджера Федерера, спродюсированная и заверенная командой Роджера Федерера. В ней минимум контекста и ноль конфликта, зато все очень красиво и элитно, пусть и коммерческо (нулевой титр – о том, что «Ролекс» великодушно дарит нам возможность посмотреть фильм без рекламы). Поэтому NYT назвала фильм «вежливой документалкой», а The Guardian – так вообще «довольно пресным, официально санкционированным корпоративным промо бренда «Федерер».

Так и есть: если вам не нравится Роджер Федерер, то и это кино, скорее всего, не понравится тоже. С другой стороны, и такие фильмы иногда доставляют (см.: нетфликсовый обмен Бекхэмов про «Роллс-Ройс» из детства Виктории ). Делают это и «12 дней»: вот Ленни Федерер по возвращении с футбольной тренировки говорит, что забил «один, нет, два гола. Может, пять», а потом садится в папино кресло перед стеной кубков «Больших шлемов» со словами: «Все, теперь главный я». Вот Роджер на нервах от информационной утечки изображает, как дергается от каждого уведомления на телефоне. Вот он идет менять ###### рубашку перед фотоколлом Кубка Лэйвера, потому что случайно надел смокинговую (о чем узнал от Новака Джоковича, который узнал от Бьорна Борга). Вот, наконец, после финального матча карьеры Федерер по очереди обнимается с товарищами по команде и, когда очередь доходит до Джоковича, что-то шепчет ему на ухо, после чего тот моментально начинает рыдать.

В «12 последних днях» объективно многовато плачут, и в какой-то момент это уже утомляет. Но примерно в этот же момент Рафаэль Надаль в раздевалке встает, вытирает слезы и с характерной прямотой выдает лучшую базу R-рейтинга фильма: «Так, короче, заканчиваем с этим говном». Он имел в виду рыдания, но посыл довольно универсальный – так и этот фильм: это показанные очень определенным образом 12 дней, но увидеть в них все равно можно разное.

«Самый страшный соперник? Надаль. Любимый соперник? Надаль». Федерер снялся в элитном влоге Vogue

Федерер – теперь доктор. Приехал на церемонию в США с детьми (обалдеть, они взрослые!)

Фото: скриншоты YouTube; Gettyimages.ru /Dia Dipasupil