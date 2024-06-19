Медведев и Рублев – близнецы. Проиграли в Галле и долбили корт ракетками

Драмы на траве.

На этой неделе на немецких газонах бегают не только футболисты в борьбе за кубок Евро-2024 – еще теннисисты проводят вторую неделю травяного сезона. И в Галле играли лучшие из россиян – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Оба выступили неудачно – и закончили турнир одинаково.

Во вторник Рублев проиграл еще в первом круге против Маркоса Гирона – 4:6, 6:7(5). После титула на «Мастерсе» в Мадриде у него три поражения в шести матчах.

Причем на тай-брейке против Гирона он уступал 2:6, отыграл двойной мини-брейк, вернулся на подачу – но отдал очко ошибкой. И проиграв, Андрей долбанул ракеткой по корту.

В среду Медведев уже во втором круге последовал его примеру – только еще более драматично. Он в трех сетах проиграл 42-й ракетке мира Чжичжэню Чжэну – 3:6, 6:2, 6:7(5). В третьем сете Даниил вел с брейком, а потом – 4:1 на тай-брейке. Но довести матч до победы не смог.

И тоже завершил турнир ударом ракетки по немецкой траве.

Вообще пока что на траве российские теннисисты – Медведев, Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев – выиграли только один матч. Это сделал Медведев в первом круге в Галле.

У них будет еще один шанс поиграть на траве перед «Уимблдоном» – на следующей неделе. А 1 июля уже стартует старейший турнир мира.

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