Медведев в миксте с Миррой, внезапный Карацев – кто попал в заявку теннисистов на Олимпиаду?

Окончательный состав.

Во вторник Шамиль Тарпищев озвучил заявку, которую Федерация тенниса России отправила на Олимпиаду в Париже. В нее вошли восемь человек.

Мужской состав

Даниил Медведев – №1 в России, №5 в мире и на данный момент единственный более-менее здоровый топ-теннисист. Правда, он сам говорил, что условия в Париже для него будут очень тяжелыми. Перед «Ролан Гаррос» он рассуждал:

«Я пока не знаю, какие на Олимпиаде будут мячи. Те, что сейчас на «Ролан Гаррос», мне категорически не нравятся. Если будут другие, это все меняет.

Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. 95%, что я буду играть на Олимпиаде: хочу и все такое. Но если вдруг я тут ужасно сыграю, и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Не особо хочется. С другой стороны, там есть и микст, и пара».

На «Ролан Гаррос» Медведев проиграл в 1/8 финала;

Роман Сафиуллин – №4 в России, №43 в мире. Грунт – его худшее покрытие, на уровне основного тура на нем он выиграл всего 44% матчей. Об этом он сам говорил перед «Ролан Гаррос»:

«Грунт мне не особо нравится, но в прошлом году были неплохие результаты. В этом – не получилось»;

Павел Котов – №5 в России, №51 в мире. Для него грунт наоборот лучшее покрытие – 57% побед, два полуфинала на уровне ATP. А еще в этом году на «Ролан Гаррос» он мог бы пройти дальше третьего круга, если бы не попал на Янника Синнера;

Аслан Карацев – №6 в России, №92 в мире.

По рейтингу на момент отбора (82) Карацев не должен был проходить, но у него есть защищенный – он получил тяжелую травму в январе, когда входил в топ-50, и на некоторых турнирах может использовать для заявки это положение.

Женский состав

Екатерина Александрова – №3 в России и №20 в мире. Ей бы было намного лучше, если бы Олимпиада, как в 2012-м, прошла на кортах «Уимблдона» – потому что на траве она выиграла 70% матчей, а на грунте всего 44%.

Мирра Андреева – №4 в России и №23 в мире. В 17 лет уже мастерица крупных турниров и полуфиналистка «Ролан Гаррос». Все, что о ней нужно знать, – здесь.

Вероника Кудерметова – №6 в России и №35 в мире. Сейчас переживает тяжелый период в карьере, но очень усилит шансы на медаль в паре, где она была второй ракеткой мира.

Диана Шнайдер – №9 в России и №49 в мире. Ей всего 20 лет, но на грунте у нее лучший процент побед в ее короткой карьере.

И в мае в Париже она выиграла небольшой грунтовый турнир. Правда, на «Ролан Гаррос» проиграла в первом же круге.

Какие будут пары?

У мужчин Медведев сыграет вместе с Сафиуллиным. У них был удачный опыт совместных выступлений на ATP Cup в 2022-м – она выиграли три матча из четырех. Но в этом году на двух грунтовых турнирах у них ни одной победы.

Котов выступит в паре с Карацевым. Они играли вместе на двух турнирах в 2019-м и 2020-м – выиграли два матча и проиграли столько же. Но с тех пор оба сильно выросли. Карацев, например, в паре выиграл один турнир ATP и играл в финале «Мастерса». А еще взял серебро в Токио в миксте.

У женщин Кудерметова объединится с Андреевой. Потенциально очень сильная комбинация – потому что на «Ролан Гаррос» Мирра вместе с Верой Звонаревой вышла в четвертьфинал, с которого они снялись. Тут та же конфигурация – опытная парница + молодая звезда.

А Шнайдер выступит вместе с Александровой.

Еще Шамиль Тарпищев закинул мощную информацию – планируется, что в миксте Медведев сыграет с Миррой. Но состав смешанный пар можно тасовать до 24 июля.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason, Clive Brunskill, Dan Istitene, Koji Watanabe, Elsa, Tim Goode, Paul Harding, Brett Hemmings