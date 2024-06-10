Янник Синнер стал первой ракеткой мира. Вспомните всех №1 до него?

Итальянский теннисист Янник Синнер стал первой ракеткой мира. После завершения «Ролан Гаррос» он обошел в рейтинге Новака Джоковича, который снялся с турнира перед четвертьфиналов из-за травмы.

Синнер стал 29-м теннисистом, возглавившим рейтинг ATP, существующий с 1973 года. Сможете назвать всех?

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«Акрон» и «Динамо» Махачкала дебютируют в РПЛ. Вспомните все команды в истории турнира?