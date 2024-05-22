Ана Иванович после тенниса: так же прекрасна, родила 3 сыновей и, кажется, потеряла пожизненный контракт с adidas

С тех пор, как чемпионка «Ролан Гаррос»-2008 Ана Иванович завершила карьеру, прошло 7,5 лет. Уже не один из них ее приглашают на выставочные турниры, но согласилась она только теперь – и осенью сыграет ветеранский турнир в Люксембурге с призовым фондом в 110 тысяч евро.

Вообще на теннисе эти годы Ану видно было крайне редко: пару раз на турнирах «Большого шлема», однажды на Кубке Лэйвера, который проходил в Чикаго, где она жила с мужем Бастианом Швайнштайгером и их детьми, и на небольшом турнире WTA в Линце в этом году.

Детей у Иванович и Швайнштайгера трое: старший Лука родился в 2018-м, средний Леон – в 2019-м, младший – кажется, тоже мальчик, но его имя неизвестно, – год назад.

Деталями семейной жизни Иванович не делится – только собственными активностями: обычно это поездки в разные красивые места, выходы в свет и спонсорские съемки. Чаще всего они сопровождаются подписями родом где-то из времен пика теннисной карьеры Аны: «Никогда не забывайте, что в жизни нет ничего невозможного, кто бы что ни говорил. Сами устанавливайте свои правила», – а также советами по стилю в духе «Простота – залог успеха».

Пул спонсоров Иванович с годами, как это обычно бывает для бывших спортсменов, изменился. Пока она играла в теннис, ее спонсировали ракетки Yonex, часы Rolex, косметика Shiseido и, конечно, adidas. Про последних всегда считалось, что у Иванович с ними пожизненный контракт , – честь, которой до Аны в теннисе могла похвастаться только Штеффи Граф. Но очевидно, либо сотрудничество Иванович с немецким гигантом не было пожизненным, либо что-то с ним случилось: начиная с 2022-го вся спортивная одежда (включая теннисную), в которой она появляется в соцсетях, небрендированная (до этого – всегда adidas), и даже на архивных снимках, которые она публикует часто, она adidas не отмечает.

Наконец, в прошлом году Ана разыгрывала среди подписчиков одно из лучших платьев своей карьеры – голубое adidas с вырезом качели, в котором в 2014-м провела половину своего последнего топового сезона, и назвала его просто «теннисным платьем». Трудно представить, чтобы человек, получающий от бренда деньги, так настойчиво упускал возможности этот бренд назвать.

Сейчас Иванович продолжает представлять Rolex (часы видны практически на каждом снимке Аны), немецкую одежду Brax (работает с ними вместе с мужем), а также средства для волос Schwarzkopf. Основное некоммерческое сотрудничество Иванович, как и раньше – с ЮНИСЕФ, детским фондом ООН.

Вероятно, Иванович – вегетарианка: еда, снимками и рецептами которой она делится, почти исключительно растительного происхождения, даже когда это бургеры.

Осенью-2022 Иванович запустила в Европе важный атрибут уважающей себя селебрити – именной бренд уходовой косметики, Ana Ivanovic Natural Performance. До узнаваемости Fenty Рианны, rhode Хейли Бибер и даже Supergoop!, куда инвестировала Мария Шарапова, бренду Иванович пока далеко.

В том же 2022-м Иванович впервые номинировали на введение в Международный зал теннисной славы – вместе с Флавией Пеннеттой, Карлосом Мойей и Хуаном Карлосом Ферреро. Никто из них процесс утверждения, за последние годы ужесточенный, не прошел ни тогда, ни через год. Кажется, остается еще одна попытка.

В этом же году 36-летняя Иванович дебютирует не только в ветеранском туре – еще она впервые побывала на «Оскаре» . Спонсорские часы традиционно на месте даже на вечернем наряде.

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Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Adam Pretty, Alexander Scheuber, Hannes Magerstaedt, Sebastian Reuter, Mark Kolbe, JC Olivera; instagram.com /anaivanovic