Сможете назвать победителей «Ролан Гаррос»? Фотографический тест

В этом году Рафаэль Надаль идет за 15-й победой на «Ролан Гаррос». Знаете, кто еще брал Открытый чемпионат Франции? А назвать сможете? Проходите наш тест и забирайте бонус до 100 000 ₽ от БЕТСИТИ .