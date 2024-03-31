В Майами на теннис ходят игуаны. Они вообще захватили Флориду – лезут в унитазы и падают с деревьев на головы людям

На теннисные корты вторгаются не только пчелы . В 2017 году, когда Томми Хаас играл в Майами с Иржи Веселы, на матч пришла игуана.

Веселы предпочел наблюдать со скамейки, зато Хаас быстро сориентировался и сделал с ней селфи. «Возможно, игуана была в курсе, что, скорее всего, я играю здесь в последний раз, и захотела поздороваться и поглазеть. Я подумал, что получится интересный кадр, – шутил немец. – Вряд ли подобное когда-нибудь повторится, тем более в моей карьере, которая все равно почти закончилась. Приятно, что она заглянула. Хорошая игуана».

Но мнение Хааса разделяют не все. В штате Флорида, где находится Майами, буквально открыли охоту на игуан.

Игуаны обитают в Центральной Америке, тропических районах Южной Америки и на островах Карибского моря. В дикой природе на юге Флориды они появились только в 1960-е, став инвазивным видом. Причин как минимум две: во-первых, игуан случайно завозили на грузовых судах. Во-вторых, они были популярными домашними животными, а если достигали слишком больших размеров и становились агрессивными, хозяева отпускали их на волю.

В субтропическом климате Флориды игуанам очень комфортно. Они любят сидеть на деревьях или греться на открытых пространствах: тротуарах, причалах или просто на лужайках. При опасности ныряют в воду или отступают в нору.

В случае сильных похолоданий Национальная метеорологическая служба в Майами предупреждает о падении игуан с деревьев. Когда температура ниже четырех градусов, игуаны погружаются в оцепенение и в итоге падают с веток. Из-за немалых габаритов игуан это опасно для проходящих людей и стоящих машин. Со стороны лежащие ящерицы кажутся мертвыми, но после потепления приходят в себя.

Больше всего во Флориде распространена обыкновенная или зеленая игуана. Несмотря на название, на самом деле они бывают не только зелеными, но и коричневыми, серыми, черными. Оттенок окраса меняется в зависимости от настроения, состояния здоровья или температуры и помогает в терморегуляции и маскировке. В дикой природе зеленые игуаны могут прожить около 10 лет, в неволе – в два раза больше.

В основном зеленые игуаны травоядны и питаются цветами, побегами, листвой, любыми фруктами и овощами. Им нравятся гибискус, орхидеи, розы, тыквы и дыни, поэтому они забегают в сады местных жителей. Помимо растений, молодые игуаны могут питаться насекомыми и древесными улитками, а взрослые – птичьими яйцами и останками животных.

Как правило, вес взрослой игуаны до трех килограммов, а длина от носа до кончика хвоста – до полутора метров. Даже если игуаны выглядят неуклюже, передвигаются они очень быстро.

Обычно игуаны избегают людей, но в случае угрозы могут укусить, ранить когтями или ударить хвостом (который умеют отбрасывать). Выглядят рептилии сурово и приносят жителям Флориды целый список бытовых проблем. Игуаны забираются в бассейны, водосточные трубы и даже в унитазы, роют норы, провоцируя эрозию почвы, а в их помете содержатся патогенные бактерии сальмонеллы. В Лейк-Уорт-Бич ящерицы проникли на подстанцию, и в городе несколько раз отключалось электричество.

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Каждый год местная популяция растет. В штате почти нет хищников, которые истребляли бы игуан, а одна самка может откладывать до 70 яиц в год.

Во Флориде уже сотни тысяч особей. Игуаны там никак не охраняются, кроме запрета на жестокое обращение, поэтому охотиться на них можно без лицензии. На этом фоне развиваются два вида бизнеса: одни компании предлагают профессиональный отлов на участках, другие – организованные охотничьи туры.

Некоторые охотятся не просто так: зеленые игуаны съедобны, и те, кто их пробовал, утверждают, что по вкусу они похожи на аллигатора (он, в свою очередь, по вкусу похож на курицу). По этой причине за игуанами закрепилось прозвище «цыпленок деревьев».

В 2021-м штат запретил заводить домашних игуан, а год спустя один из членов городского совета даже предлагал ввести награду за голову игуаны. Власти опасаются, что ситуация приобретет те же масштабы, что в Пуэрто-Рико. Там игуаны заполонили остров, вытесняя местных травоядных животных, заселили тропические леса и начали уничтожать сады.

Людям во Флориде рекомендуют не подкармливать игуан у себя во дворе, устанавливать сетчатые или металлические ограждения, засыпать норы, ставить ловушки. Прибежавших ящериц советуют отпугивать водой из шланга или громкими звуками.

В конце 2023-го округ Майами-Дейд объявил тендер, чтобы нанять частных подрядчиков для отлова и уничтожения игуан. Проект обойдется в 700 тысяч долларов. За ночь один ловец может поймать 40-50 особей.

Кстати, в 2019-м турнир в Майами снова посетила игуана. Правда, в этот раз она просто прогулялась по территории.

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Фото: Gettyimages.ru / ; instagram.com /tommyhaasofficial/; Jens Kalaene, Christian Handl/Global Look Press