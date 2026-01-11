Польша выиграла United Cup
Команда Польши выиграла United Cup, победив в финале команду Швейцарии со счетом 2:1.
Ига Швентек уступила Белинде Бенчич (6:3, 0:6, 3:6), Хуберт Хуркач обыграл Стэна Вавринку (6:3, 3:6, 6:3), а затем Катажина Кава и Яна Зелиньский победили Белинду Бенчич и Якуба Поля (6:4, 6:3). Бенчич проиграла матч впервые в сезоне.
Ранее два года подряд команда Польши останавливалась в финале. В 2024-м она проиграла Германии, в 2025-м – США.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
