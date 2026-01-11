Бенчич в матче со Швентек обыграла соперницу из топ-2 впервые с 2019-го

Белинда Бенчич победила вторую ракетку мира Игу Швентек в финале United Cup со счетом 3:6, 6:0, 6:3.

Швейцарка выиграла матч у соперницы из топ-2 впервые с февраля 2019-го.

На United Cup она также не отдала ни одного матча, одержав пять побед в одиночке и четыре в миксте.

Напомним, Бенчич родила дочь в апреле 2024-го и вернулась в тур в конце того же года.