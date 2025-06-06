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Гауфф о финалах ТБШ: «Раньше я думала, что если проиграю, то будет конец света. Теперь помогает осознание, насколько это на самом деле незначительно»

Коко Гауфф рассказала, как справляется с эмоциями перед важными матчами.

В субботу она сыграет в финале «Ролан Гаррос» с Ариной Соболенко. Для 21-летней американки это будет третий финал на «Больших шлемах»: в 2022-м она проиграла в финале «Ролан Гаррос» Иге Швентек, а в 2023-м победила на US Open Соболенко.

– Как вам удается справиться с эмоциями и давлением перед таким важным моментом, как в субботу? У вас уже были такие моменты: в какие-то вы справлялись, в какие-то, как вы сами говорили, вам было сложно. Теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля?

– Главное – осознать, насколько это на самом деле незначительно. У каждого в жизни есть проблемы гораздо серьезнее, чем поражение в финале.

А еще – наверняка многие в сетке хотели оказаться на этом месте. Я уверена, что сотни игроков убили бы, чтобы просто сыграть в финале, независимо от исхода. Поэтому я понимаю, как мне повезло быть на этом месте.

Раньше я думала, что если проиграю, то будет конец света. Но следующий день все равно наступил. Теперь я понимаю: независимо от результата, просто наступит завтра. Тем более в таком городе, как Париж. Я гуляла на следующий день, и никто не знал, что я проиграла, и никому не было до этого дела. Кто-то меня узнает, но таких людей немного.

Помогает осознание, что событие, которое нам кажется очень важным, на самом деле не такое уж значимое во всеобщем масштабе, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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