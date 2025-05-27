Лис о соцсетях: «Мне нравится придумывать что-то вне тенниса и смотреть на теннис под другим углом»

Ева Лис рассказала о своем отношении к соцсетям.

– Вы активно ведете соцсети, прилагаете много усилий, чтобы создавать качественный контент. Как вы чувствуете себя в мире соцсетей, у которого есть не только плюсы, но и минусы?

– Я бы не сказала, что прилагаю много усилий. Все происходит естественно. Я просто получаю удовольствие, мне весело.

Мне нравится придумывать что-то вне тенниса и смотреть на теннис под другим углом. Я не так часто вижу это у других. Я получаю удовольствие.

Конечно, у соцсетей есть и плюсы, и минусы. Я стараюсь видеть положительные стороны, выкладывать хороший контент, который понравится людям.

В любой сфере всегда найдутся негативные моменты. Когда они начинают слишком сильно на меня давить, я открыто об этом говорю: я считаю, что важно признавать плохое и стараться что-то с этим делать.

Но в целом у меня очень позитивная и доброжелательная аудитория, за что я очень благодарна.

– Вы рассматриваете соцсети как бизнес?

– Я бы сказала, что это нечто среднее между хобби и бизнесом. Сейчас я не рассматриваю их как бизнес, потому что это просто занятие вне спорта, которое приносит мне удовольствие.

Может быть, в будущем соцсети откроют мне какие-то новые возможности, но пока я надеюсь, что это сделает именно теннис, – с улыбкой сказала Лис на пресс-конференции.