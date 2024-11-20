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Медведев пожелал спокойной пенсии судье на вышке, которого на AO-2022 назвал «маленькой кошкой»

Даниил Медведев пожелал спокойной пенсии судье на вышке Хауме Кампистолу.

«Приятель, у нас много веселых воспоминаний с теннисного корта 😂😂😂. Желаю спокойной жизни на пенсии», – твитнул Медведев и приложил фото Кампистола с полуфинала Australian Open-2022.

В конце второго сета Медведев накричал на Кампистола, потому что был недоволен, что Стефаносу Циципасу не дают предупреждение за коучинг, который тогда был запрещен. Проиграв партию, Медведев сказал: «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты... Как бы сказать – маленькая кошка (вместо pussy – Спортс’‘)».

Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @DaniilMedwed
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