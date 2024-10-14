Корне о Надале: «За 20 лет я так и не решилась попросить о совместном фото. Я слишком им восхищалась, поэтому робела, когда он был рядом»

Ализе Корне обратилась к Рафаэлю Надалю .

Испанец завершит карьеру после ноябрьского Кубка Дэвиса.

«Это фото 2009 года – единственное, где я с Рафой, потому что за те 20 лет, когда мы оба выступали в туре, я так и не решилась попросить его о совместном фото. Я слишком им восхищалась и его уважала, поэтому робела, когда он был рядом. Наверное, именно так себя чувствуешь, когда встречаешь своего кумира 🥹.

Рафа, спасибо за все, что ты дал теннису и болельщикам, твое наследие как игрока и человека никогда не померкнет 🙏. Мне офигеть как сильно будет не хватать тебя на корте 🥲», – твитнула Корне.