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Кубок Дэвиса. Италия в ноябрьском плей-офф сыграет с Аргентиной, Испания – с Нидерландами

Прошла жеребьевка плей-офф Кубка Дэвиса.

В верхней половине сетки Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США.

В нижней половине Германия встретится с Канадой, Испания – с Нидерландами.

Матчи пройдут 19-24 ноября в Малаге.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @DavisCup
logoКубок Дэвиса
logoATP
ITF
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