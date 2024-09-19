Кубок Дэвиса. Италия в ноябрьском плей-офф сыграет с Аргентиной, Испания – с Нидерландами

Прошла жеребьевка плей-офф Кубка Дэвиса.

В верхней половине сетки Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США.

В нижней половине Германия встретится с Канадой, Испания – с Нидерландами.

Матчи пройдут 19-24 ноября в Малаге.