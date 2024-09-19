Кубок Дэвиса. Италия в ноябрьском плей-офф сыграет с Аргентиной, Испания – с Нидерландами
Прошла жеребьевка плей-офф Кубка Дэвиса.
В верхней половине сетки Италия сыграет с Аргентиной, Австралия – с США.
В нижней половине Германия встретится с Канадой, Испания – с Нидерландами.
Матчи пройдут 19-24 ноября в Малаге.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @DavisCup
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости