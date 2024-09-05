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Путинцева о ситуации с болдевочкой: «Нельзя сказать, что я всю карьеру вела себя безупречно. Но я никогда не ставила себя выше кого-то»

Юлия Путинцева снова высказалась об эпизоде с болдевочкой на US Open

Он произошел в третьем круге против Жасмин Паолини (3:6, 4:6).

«Страшно подумать, как мир начинает судить человека после трехсекундного видео, снятого с одного угла, не видя, что еще происходило на самом деле.

Я проиграла трудный гейм, в котором, на мой взгляд, была очень близка к тому, чтобы переломить ход матча. После того гейма, как видно на фото, я была очень разочарована и почти плакала из-за того, что не смогла сыграть лучше. В это время болдевочка подала мне мяч, а я даже не заметила, потому что была погружена в свои мысли...

Я не пыталась унизить ее или кого-либо еще, не взяв мяч, который она мне подала.

В этот момент я не делала ничего неуважительного по отношению к кому-либо. Я прошу прощения, если эта девушка думает, что эта ситуация не была направлена против нее. И, кстати, ее зовут Кейт, она очень приветливая девушка, которая поняла, что это не было направлено против нее.

Нельзя сказать, что я всю карьеру вела себя безупречно. Иногда я злюсь на корте, выхожу из себя, говорю глупости и громко ругаюсь 😂. И в этом я виновата. Но я никогда не ставила себя выше кого-то. Это совсем не про меня.

Надеюсь, теперь вы сможете взглянуть на ситуацию под другим углом. Я знаю, что хейтеры будут всегда, и этот пост становится слишком длинным, так что на этом закончу 😅.

И последнее: поскольку Кейт уже втянута в эти разборки, я постараюсь сделать для нее кое-что особенное 🤫».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Путинцевой
logoUS Open
logoWTA
logoЮлия Путинцева
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