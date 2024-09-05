Швентек о целях: «Не жду от себя конкретных результатов. Я сосредоточена на работе»
В среду она проиграла Джессике Пегуле в четвертьфинале US Open – 2:6, 4:6.
– Перед началом US Open вы сказали, что не ждете многого. Это было связано с вашей игрой или с желанием снизить давление?
– Я всегда стараюсь не ждать многого, потому что знаю, что любая из нас может выиграть этот турнир, и сделать это будет нелегко. А еще, когда у меня высокие ожидания, я никогда не выступаю хорошо. Поэтому я стараюсь их не завышать. Не то чтобы они совсем низкие, потому что невозможно так думать, когда все от тебя чего-то ждут, и ты сама знаешь, что у тебя есть уровень для успешного выступления.
Но, конечно, я помню прошлый год и не жду, что буду побеждать всегда. Я сосредоточена на работе. Вот мой ответ, потому что, когда перед турниром я общаюсь с вами [с журналистами], все всегда говорят о конкретных результатах, хотят знать, какая у меня цель, не знаю, выиграть финал, полуфинал, а это не так. На турнирах я не ставлю такие цели.
Вот мой ответ, потому что я хочу объяснить, что не жду от себя конкретных результатов. Я жду, что буду работать, преодолевать проблемы, находить решения, вот и все.
Провал Швентек в 1/4 US Open – 41 ошибка. Сама виновата или соперница сломала?
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