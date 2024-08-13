Монреаль (ATP). Финал. Рублев проиграл Попырину
Андрей Рублев проиграл Алексею Попырину в финале «Мастерса» в Монреале.
Сетка турнира здесь.
Canadian Open
Монреаль, Канада
6 – 12 августа 2024
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 13 августа, 02.40
Зверев в Цинци-21
Руне в МК-23
Хуркач в Париже-23
Феликс в Мадриде-24
Попырин тут.
Не вижу особого везения до 2024. Только в этом году и начало наконец везти Андрею в финалах Мастерсов...
Ну, пора уже судьбе хоть как-то компенсировать Андрею за 10 поражений в четвертьфиналах Шлемов. Хоть где-то))
Жаль, не получится посмотреть ночью финал. Андрею не психовать, сохранять выдержку, играть в свой теннис, и все получится.
И официально в одном ряду с Бердыхом
турнир жизни, бывает