Монреаль (ATP). Финал. Рублев проиграл Попырину

Теги результаты ATP Canadian Open Андрей Рублев Алексей Попырин Теннис

Андрей Рублев проиграл Алексею Попырину в финале «Мастерса» в Монреале.

Сетка турнира здесь.

Canadian Open

Монреаль, Канада

6 – 12 августа 2024

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Алексей Попырин (Австралия) Андрей Рублев (Россия)
6:2|6:4
Дата проведения
13 августа, 02.40
Онлайн матча
128 комментариев
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Андрей, только победа, верим!!!🎾
+24
-7
+17
Алькарас, Синнер, Попырин – новая БИГ-3
+18
-2
+16
Ответ Eugenie Nation
Везет же рублю с соперниками по финалам
он до этих финалов доходит, проходя свою сетку, а не прокатываясь на отказах, как Оже
+18
-4
+14
Ответ Eugenie Nation
Везет же рублю с соперниками по финалам
Циципас в МК-21
Зверев в Цинци-21
Руне в МК-23
Хуркач в Париже-23
Феликс в Мадриде-24
Попырин тут.
Не вижу особого везения до 2024. Только в этом году и начало наконец везти Андрею в финалах Мастерсов...

Ну, пора уже судьбе хоть как-то компенсировать Андрею за 10 поражений в четвертьфиналах Шлемов. Хоть где-то))
+17
-3
+14
Попырин и мастерс это адовый коллапс. Это даже не Джек Сок в Париже. Тот хотя бы на тот момент на итоговый претендовал. И это даже не Борна Чорич в Цинци, тот показывал лучший теннис в жизни и убирал топа за топом, в том числе и Надаля. Короче Рублеву пора спасать тур от коллапса
+11
0
+11
Срочно вызывайте Сафина, Рубль все забыл 🤣
+10
0
+10
Андрей принял куча идиотских решений, куча ошибок и куча ненужных эмоций. У него нет концентрации на теннисе и не может он вытаскивать на зубах.
+9
0
+9
попырин чемпион мастерса какой позор
+10
-1
+9
камон, Андрей!
+12
-4
+8
А почему финал играют в понедельник? Не могли чтоли расписание до воскресенье сделать?
+9
-1
+8
Ответ N.S.A.8.5
А почему финал играют в понедельник? Не могли чтоли расписание до воскресенье сделать?
Дождей много, поэтому переносы и задержки
+6
0
+6
Удачи Рублеву сегодня, шанс отличный взять 3-й Мастерс в карьере.
Жаль, не получится посмотреть ночью финал. Андрею не психовать, сохранять выдержку, играть в свой теннис, и все получится.
+9
-3
+6
Попырин теперь официально круче, чем Давид Феррер и Миша Южный
И официально в одном ряду с Бердыхом
+5
0
+5
Ответ Eugenie Nation
Везет же рублю с соперниками по финалам
Попырин выбил его в Монте-Карло, вполне по силам и здесь. Буки переоценивают Андрея, психанет и досвидос
+12
-7
+5
Ответ Stas Salesov
Попырин выбил его в Монте-Карло, вполне по силам и здесь. Буки переоценивают Андрея, психанет и досвидос
Он выше классом вполне адекватные кф
+7
-2
+5
Ответ Ничего Смешного
Андрей принял куча идиотских решений, куча ошибок и куча ненужных эмоций. У него нет концентрации на теннисе и не может он вытаскивать на зубах.
Чтобы вытаскивать на зубах нужны кохонес, а у ржавой девки в теле подростка их нет, ей бы в ВТА, там может были бы шансы о
+6
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+4
не, ну я бы тоже тут сгорел, никогда он так не играл
+4
0
+4
Ответ Игорь Игрич
Чтобы вытаскивать на зубах нужны кохонес, а у ржавой девки в теле подростка их нет, ей бы в ВТА, там может были бы шансы о
Ну если писаться и играть с Попырином и аргентинцами однообразно и всё сводить к задней линии, то тут даже кохонос не помогут.
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Какое неудобное время..
+5
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Попырин удивил летело всё у него и прошёл сильных игроков на этом турнире, заслужил!!!!!
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Че все злобные то такие. Человек вообще непонятно как в финале оказался, обычно в первом круге отскакивает последнее время. Так что, вперед, Андрей!
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Это треш
+3
0
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Проиграть уставшему Попырину это надо постораться
+4
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Узбек начал проседать
+2
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Не радуйтесь тому, что Попырин сам отдал свою. Сейчас он снова деклассирует ржавую девку
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Эх андрюшка, но попырин как играл!!
+2
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ну, ладно, будет, что узбеку вспомнить в старости

турнир жизни, бывает
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Ответ eraser2
Комментарий скрыт
А чего ж тогда Руне не слил или Оже?
+5
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Ответ Максим Новиков
Попырин и мастерс это адовый коллапс. Это даже не Джек Сок в Париже. Тот хотя бы на тот момент на итоговый претендовал. И это даже не Борна Чорич в Цинци, тот показывал лучший теннис в жизни и убирал топа за топом, в том числе и Надаля. Короче Рублеву пора спасать тур от коллапса
Алькарас возьмет календарный Шлем на таком коллапсе, а может и не один
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+2
Комесана, Меншик, Арнальди, Накашима, теперь в этот бесконечный список тех, кто унижал ржавую истеричку встаёт и Попырин. Без единого шанса деклассировал макитру. Жаль только, что истеричка не психанула и ее не сняли отобрав все очки и призовые
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