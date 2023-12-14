Кафельников о Кириосе: «Человек считает, что если он дал интервью Пирсу Моргану, то его познания в теннисе легитимны»

Евгений Кафельников отреагировал на высказывания Ника Кириоса.

Австралиец сравнил поколение Бориса Беккера и Пита Сампраса с нынешними игроками и пришел к выводу, что «Джокович бы уничтожил Сампраса. Сожрал бы заживо». Из-за этого Беккер поспорил с Кириосом в твиттере.

«Только что наткнулся на комментарии одного человека, который считает, что если он дал интервью Пирсу Моргану, то его познания в теннисе легитимны?? Слова мудрости 🤪🤦‍♂️», – написал .

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