Медведев о дочке: «Если что-то не получается, она может даже кинуть эту вещь. Мы смотрим: может, это генетическое?»

Даниил Медведев рассказал, как реагирует на забавные видео с его дочкой Алисой.

Во время итогового турнира в твиттере завирусились два видео: как Алиса узнает Медведева на постере и как она играет с Андреем Рублевым.

«Смешно очень, потому что вот и вопрос: генетическое это или нет? У нее, бывает, если что-то не получается, я даже пример не буду говорить, мало ли, ложку она берет, хочет что-то взять съесть и не получается. Нормально: растет, учится. И, бывает, не получается, а она начинает как бы бить и может даже кинуть эту вещь.

Такой смотришь, думаешь: я всегда думал, что у меня могут быть эти моменты на корте, это не совсем воспитание, но то, как в детстве, может быть, что-то, в детском саду, в школе, как ты учишься жить. В итоге мы смотрим: может, это генетическое? Вот эта немножко злость, когда что-то не получается.

Поэтому моментов смешных много, видео смешные, она очень крутая, поэтому больше сказать нечего (смеется)».

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