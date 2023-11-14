Медведев о дочке: «Если что-то не получается, она может даже кинуть эту вещь. Мы смотрим: может, это генетическое?»

Теги ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал, как реагирует на забавные видео с его дочкой Алисой.

Во время итогового турнира в твиттере завирусились два видео: как Алиса узнает Медведева на постере и как она играет с Андреем Рублевым.

«Смешно очень, потому что вот и вопрос: генетическое это или нет? У нее, бывает, если что-то не получается, я даже пример не буду говорить, мало ли, ложку она берет, хочет что-то взять съесть и не получается. Нормально: растет, учится. И, бывает, не получается, а она начинает как бы бить и может даже кинуть эту вещь.

Такой смотришь, думаешь: я всегда думал, что у меня могут быть эти моменты на корте, это не совсем воспитание, но то, как в детстве, может быть, что-то, в детском саду, в школе, как ты учишься жить. В итоге мы смотрим: может, это генетическое? Вот эта немножко злость, когда что-то не получается.

Поэтому моментов смешных много, видео смешные, она очень крутая, поэтому больше сказать нечего (смеется)».

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2 комментария

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cosset
Умный человек не пытается генетику «взломать» и исправить, он её корректирует и учится сглаживать углы. А то подход получается очень простой и удобный - свалить всё на генетику)
+2
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+2
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Марадона курильщика
Таки что, Даниил, вы уже определились? Бокс или метание ядра?
0
0
0
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