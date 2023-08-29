Руне о травмах: «Это часть работы. Нужно научиться справляться с болью»

Теги травмы ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне поделился отношением к боли и травмам.

– Похоже, что в этом году у вас было довольно много травм: запястье, спина. Сколько раз вы сомневались, участвовать ли в турнире, но в итоге играли и получали травму?

– Я никогда не сомневался, участвовать ли в турнирах, даже если у меня травма. Нет, конечно, если это опасно, то я не буду играть. Но, кроме того, я такой человек, что не прохожу полное обследование, когда у меня повреждение. Я не обследуюсь каждый раз, когда что-то побаливает.

По-моему, это обычное дело, когда у спортсмена что-то болит. Если нет, это странно. У многих есть травмы, и я считаю, что это часть работы. И нужно научиться справляться с болью. Да, это часть работы.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
YIV
Ну всё-таки когда-то нужно не играть через боль, а обследоваться и лечиться. Карьера же только началась и нужно думать о будущем. Наверняка Алькарас тоже хотел сыграть на АО, но команда не позволила. И какие плоды это принесло.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мамане пора взять в руки розги и заставить его на месяц забыть о теннисе в преддверии индорных турниров. Во время кубка Хопмана убедила сняться с Умага, пора и тут проявить волю Iron Lady.
🦾
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий