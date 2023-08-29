Руне о травмах: «Это часть работы. Нужно научиться справляться с болью»

Хольгер Руне поделился отношением к боли и травмам.

– Похоже, что в этом году у вас было довольно много травм: запястье, спина. Сколько раз вы сомневались, участвовать ли в турнире, но в итоге играли и получали травму?

– Я никогда не сомневался, участвовать ли в турнирах, даже если у меня травма. Нет, конечно, если это опасно, то я не буду играть. Но, кроме того, я такой человек, что не прохожу полное обследование, когда у меня повреждение. Я не обследуюсь каждый раз, когда что-то побаливает.

По-моему, это обычное дело, когда у спортсмена что-то болит. Если нет, это странно. У многих есть травмы, и я считаю, что это часть работы. И нужно научиться справляться с болью. Да, это часть работы.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе