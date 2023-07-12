Сафиуллин об «Уимблдоне»: «Я чувствовал большую поддержку. Некоторые болельщики говорили по-русски»

Роман Сафиуллин рассказал о поддержке на «Уимблдоне».

– В прошлом году россиян не допустили на турнир. Как вас приняли болельщики?

– Не знаю. Я чувствовал большую поддержку. Я слышал, что некоторые болельщики говорили по-русски. Когда я играл на второстепенных кортах, где, наверное, были британские болельщики, я тоже чувствовал большую поддержку.

– Насколько вас выбило из колеи, что россиян не допустили?

– Я просто принял, что нас не допустили. Попытался сыграть на турнирах перед «Уимблдоном». В прошлом году я играл в Штутгарте. Не попал в Галле. Потом получил травму и пропустил недели «Уимблдона».

В основном я тренировался и готовился к другим турнирам.

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