Федерер о «Ролан Гаррос»: «Обязательно буду смотреть»
Роджер Федерер высказался о том, что участие Рафаэля Надаль в «Ролан Гаррос» под вопросом.
Надаль пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра.
«Отсутствие Рафы было бы ужасно обидным для тенниса.
Я все еще надеюсь, что он сыграет, я видел, что он снялся с Рима, и желаю ему всего наилучшего.
Безусловно, и Новак мало играл, поэтому я надеюсь, что он тоже вернется сильным и что все молодые ребята примут участие.
Я обязательно буду смотреть».
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