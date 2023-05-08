Федерер о «Ролан Гаррос»: «Обязательно буду смотреть»

Роджер Федерер высказался о том, что участие Рафаэля Надаль в «Ролан Гаррос» под вопросом.

Надаль пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра.

«Отсутствие Рафы было бы ужасно обидным для тенниса.

Я все еще надеюсь, что он сыграет, я видел, что он снялся с Рима, и желаю ему всего наилучшего.

Безусловно, и Новак мало играл, поэтому я надеюсь, что он тоже вернется сильным и что все молодые ребята примут участие.

Я обязательно буду смотреть».

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