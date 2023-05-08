Федерер о «Ролан Гаррос»: «Обязательно буду смотреть»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Роджер Федерер высказался о том, что участие Рафаэля Надаль в «Ролан Гаррос» под вопросом.

Надаль пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра.

«Отсутствие Рафы было бы ужасно обидным для тенниса.

Я все еще надеюсь, что он сыграет, я видел, что он снялся с Рима, и желаю ему всего наилучшего.

Безусловно, и Новак мало играл, поэтому я надеюсь, что он тоже вернется сильным и что все молодые ребята примут участие.

Я обязательно буду смотреть».

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11 комментариев

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Korendos
Федерер — это не только легенда тенниса, но и легенда спорта вообще.
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Стэн Смит
Интересно, а почему бы Федереру не смотреть ТБШ? У него какие то дела неотложные есть?
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YuChu
Разводят ажиотаж. Нам втюхивают, что РГ можно смотреть и без Надаля.
+9
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твинер без замаха
Скучнее, конечно, стало без Роджера. Есть ребята, которые играют творчески, но не выигрывают)
+3
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cosset
Ответ Стэн Смит
Интересно, а почему бы Федереру не смотреть ТБШ? У него какие то дела неотложные есть?
Ну да, миллионы пару недель подождут, прежде чем Роджер опять начнет ими воротить)))
+4
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Ben Shelton
Ответ YuChu
Разводят ажиотаж. Нам втюхивают, что РГ можно смотреть и без Надаля.
да кто тебе там втюхивает?) кто хочет тот посмотрит. уверен даже без Надаля будет большое внимание и посещаемость.
+8
-5
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Евгений Фабиянчук
конечно, пятнадцатый титул Рафулика на РГ нельзя пропустить
+6
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Магнат
Ногу худо-бедно подлечит, наверное. Меня беспокоит другое. Даже в Австралии спустя полгода после уимблдонской травмы Рафа подавал простыми плоскими подачами в оба квадрата. Всё-таки кручёная уходящая подача под бэкхенд правшам, особенно в первый квадрат - это в последнее время основа основ для Рафы на РГ в матчах против сильных соперников. Рафе всё-таки не 20 лет уже. Если попадутся по сетке Медведев-Синнер-Джокович-Алькарас, пройти эту связку без подачи будет невероятно сложно.
+3
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Евгений Фабиянчук
Ответ Ben Shelton
да кто тебе там втюхивает?) кто хочет тот посмотрит. уверен даже без Надаля будет большое внимание и посещаемость.
база
+1
0
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Alex Maltsev
А отсутствия Новака на АО И Америке это типа ок для Феди?Как был скунсом так им и остался!
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