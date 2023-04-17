Димитрова ограбили в Барселоне. У него сорвали часы за 70 тысяч евро (El Caso)
Григора Димитрова ограбили, когда он возвращался с тренировки в Барселоне.
По данным El Caso, инцидент произошел вечером в пятницу.
Преступники подъехали к машине Димитрова и сложили боковое зеркало. Когда он потянулся из окна, чтобы поправить зеркало, у него с руки сорвали часы стоимостью около 70 тысяч евро.
Димитров не вызвал полицию на месте, но поехал в участок и подал заявление.
Как сообщил источник, полиция подозревает, что грабители – неаполитанцы. Считается, что они профессионалы и специально приехали в Барселону во время крупного турнира.
Димитров начнет турнир со второго круга, где сыграет с Альбертом Рамосом или Эмилио Гомесом.
С него содрали свитер,
Отгрызли вмиг часы
И растащили плиты
Со взлетной полосы.
Ну за сколько они их сдадут? 500 € - это максимальный максимум.