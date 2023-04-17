Димитрова ограбили в Барселоне. У него сорвали часы за 70 тысяч евро (El Caso)

Теги происшествия ATP Григор Димитров Barcelona Open BancSabadell Теннис

Григора Димитрова ограбили, когда он возвращался с тренировки в Барселоне.

По данным El Caso, инцидент произошел вечером в пятницу.

Преступники подъехали к машине Димитрова и сложили боковое зеркало. Когда он потянулся из окна, чтобы поправить зеркало, у него с руки сорвали часы стоимостью около 70 тысяч евро.

Димитров не вызвал полицию на месте, но поехал в участок и подал заявление.

Как сообщил источник, полиция подозревает, что грабители – неаполитанцы. Считается, что они профессионалы и специально приехали в Барселону во время крупного турнира.

Димитров начнет турнир со второго круга, где сыграет с Альбертом Рамосом или Эмилио Гомесом.

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23 комментария

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trumpet
Ребята были посланы для создания игровой мотивации у Гриши. 70 тысяч евро - это как раз призовые за выход в четвертьфинал Барселоны. Чтобы парень не сливался в первом же матче, взяли часы в залог )
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Кирилл.С-Пб
Чётко ребята работают)))
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Товарищ Бразаускас
Хвича с Осимхеном отработали))
+25
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igor nn
Знаменитые уличные воришки Барселоны..Это такая же часть колорита города как Рамбла,Саграда Фамилия и Каса-Мила))
+15
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trumpet
Ответ N.S.A.8.5
Интересно, а Федерер бы подал заявление в полицию? Или пошел бы как в ни в чем ни бывало?
Обязательно подал бы. Такое имущество страхуется, а чтобы получить страховую выплату, нужен документ из полиции.
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Константин Сапрыкин
Ответ Korendos
Я бы сказал, что это очень грустный стеб над тем, что люди часто выставляют часы не как дань моде, а как некий показатель статуса.
грустно когда покупают кроссовки Майкла Джордана за два миллиона с лишним бакинских. А часы можно купить раз в жизни и носить их всю жизнь
+12
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sashati
Теперь понятно, почему профи носит часы на правой руке?
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avcgloronalduMU
это и местные могут быть, руки из карманов не вытаскивать только так
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Ahmadov Shamil
Теперь понятно почему Медведев снялся ))
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dedpihto59
Ответ N.S.A.8.5
Интересно, а Федерер бы подал заявление в полицию? Или пошел бы как в ни в чем ни бывало?
Ролекс ещё десяток ему, пришлёт, а самому Ролексу дополнительная реклама👍‼️
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Woootz
Это были его фанаты) Прям как у классика:

С него содрали свитер,

Отгрызли вмиг часы

И растащили плиты

Со взлетной полосы.
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Евгений Фабиянчук
чтобы у тебя не срывали с руки часы за 70 тыщ евро - не надо носить на руке часы за 70 тыщ евро ☝️
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goodloser
На хрена нужны часы за 70К евро?
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Korendos
Я бы сказал, что это очень грустный стеб над тем, что люди часто выставляют часы не как дань моде, а как некий показатель статуса.
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sedric
А если бы у него на руке не оказалось часов. Своровали бы руку)?
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N.S.A.8.5
Поэтому и не надо светить драгоценности
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Зорькин
Мне кажется часы это самый нерентабельный аксессуар для воровства.
Ну за сколько они их сдадут? 500 € - это максимальный максимум.
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N.S.A.8.5
Интересно, а Федерер бы подал заявление в полицию? Или пошел бы как в ни в чем ни бывало?
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Amused 2Death
Неаполитанцы опять? Как в Святом Януарии "Синьоре, чистый неаполитанский воздух в банке, купите, всего 500 лир!" Прошлогодний "турнир" ATP в Неаполе мы надолго, думаю, запомним)) Бюджет быстренько распилили между собой, на корт постелили какой-то жидкий пластилин вместо харда, в котором чуть не утонул даже свояк Береттини, а другого теннисиста выселили из отеля прямо во время игры )))))
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Евгений Фабиянчук
Ответ igor nn
Знаменитые уличные воришки Барселоны..Это такая же часть колорита города как Рамбла,Саграда Фамилия и Каса-Мила))
и пляж Барселонета))
+5
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Korendos
Ответ Константин Сапрыкин
грустно когда покупают кроссовки Майкла Джордана за два миллиона с лишним бакинских. А часы можно купить раз в жизни и носить их всю жизнь
Я вообще не понимаю людей, которые тратят деньги на часы. Зачем тратить такие деньги? Если у тебя есть 2 млн, то ты можешь купить себе квартиру, машину, дачу. И зачем покупать часы? Я, например, не люблю часы, они у меня есть, но я ими не пользуюсь.
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